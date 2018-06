Ausgewählter Artikel:

» (04.06.2018) GEW Thüringen: Warum das AGG allein nicht reicht

Das Inkrafttreten des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes (AGG) 2006 stellte eine wichtige Zäsur für den Diskriminierungs- bzw. Minderheitenschutz in Deutschland dar. Als eines der letzten EU-Länder folgte Deutschland damit den geforderten EU-Richtlinien.

04. Juni 2018

» Sächsische Zeitung über Transsexuelle: Der lange Weg zur Frau

Mit zehn trägt Stephan erste Frauenkleider. Mit 34 wird er Stella. An den Mann erinnern nur noch Ausweis und Bart.

» Deutschlandfunk: Hip-Hop und Identitätspolitik

Erfolg hat nur, wer einen eindimensionalen Rap-Charakter hat. Das ist zumindest im Deutschrap so:Identität soll so unterkomplex wie möglich bleiben. Damit werden Antisemitismus, Gewaltverherrlichung und Homophobie zu identitätspolitischen Konstanten einer migrantisch geprägten Rap-Szene.

» MDR: Ist Ehepaar gleich Ehepaar?

Ehepartner von EU-Bürgern genießen Freizügigkeit in der gesamten Union. Doch das gilt bislang oft nur für heterosexuelle, aber nicht für homosexuelle Paare. Der Europäische Gerichtshof könnte das am Dienstag ändern.

» Express zu Attacke auf Drag-Queens: Konkreter Wunsch an die Kölner Polizei

In der Diskussion um die Angriffe auf die Kölner Drag-Queens steht auch die Frage im Mittelpunkt, ob die Anfeindungen gegen Schwule und Lesben in Köln zugenommen haben.

» Frankfurter Rundschau über CSD Wiesbaden: Drag Queens und Punks im Bollerwagen

Zum Christopher Street Day ziehen mehr als 600 Teilnehmer vom Park am Warmen Damm durch die Landeshauptstadt.

» Express nach brutaler Attacke: Drag-Queen meldet sich aus Klinik und spricht über ihr Köln

Nach den Angriffen auf die Kölner Drag-Queens David alias Pam Pengco und Frank alias Vicky Glämorous erleben die beiden großen Zuspruch.

» Deutschlandfunk: "Wir brauchen eine Kultur der Anerkennung"

Woher kommen Hass und Enthemmung? Stefan Seidel, Psychologe und Theologe, sagt: Wer keine Anerkennung erfährt, tut sich auch schwer damit, andere anzuerkennen. "Reife Religionen" könnten helfen, sich selbst und andere wertzuschätzen. Unreife ließen nur die eigenen Wahrheitsansprüche gelten.

» Rüsselsheimer Echo: Dieses gleichgeschlechtliche Paar hat in der Matthäuskirche geheiratet

René Grabowski und Benjamin Haupt gaben sich am Samstag das Ja-Wort in der Kirche. Für Paar und Pfarrer ist die kirchliche Segnung gleichbedeutend mit einer Hochzeit.

03. Juni 2018

» bento: Taylor Swift unterbricht Konzert für Rede an ihre queeren Fans

Plötzlich stand die Sängerin, die sonst eher nicht für ihre politischen Botschaften bekannt ist, im bunten Regenbogen-Kleid vor ihren Fans

» Süddeutsche.de: Jungs, die mit Puppen spielen

Die New Yorker Psychotherapeutin Laurel Wider will Geschlechter-Stereotype beim Spielzeug aufheben. Erst wurde sie ausgelacht, jetzt bekommt sie in der Branche Anerkennung.

» n-tv-Interview über Homosexualität und Kirche: "Der Papst ist leider nicht eindeutig"

Gerhard Ludwig Kardinal Müller hält Feindseligkeiten gegen Schwule und Lesben für eine Erfindung totalitärer Kirchengegner, für "Betrug". Der Theologe Stephan Goertz erklärt, für was diese Aussagen stehen.

» Jungle World über Jasbir Puar: Die professionelle Antizionistin

Vojin Saa Vukadinovi: In ihrem neuen Buch verschärft Jasbir Puar ihre Thesen gegen Israel

» Express: Julia ist Transgender und lebte 30 Jahre im falschen Körper

30 Jahre lang lebte Julia Heidemüller im falschen Körper. Seit neun Jahren ist sie nun endlich das, was sie in ihrem Inneren eigentlich schon immer war: eine Frau.

» Tagesspiegel interviewt Édouard Louis und Thomas Ostermeier: "Die Polizei hat meine Geschichte gestohlen"

Vor der Schaubühnen-Premiere von "Im Herzen der Gewalt": Ein Gespräch mit Édouard Louis und Thomas Ostermeier über sexuelle Gewalt, soziale Scham als Arbeiterkind und als Schwuler – und über die Linke.

» Bild zum 60. Geburtstag von Prince: Musik für Herz, Hirn und Hose

Der verstorbene Superstar Prince machte nie Musik, zu der sich Jungs betrinken, sondern zu der Jungs von Sachen mit Mädchen träumen.

» Pink Channel: Johannes Kram über Volker Becks Drogenskandal

Bei der Buchpräsentation im Tipi in Berlin im April wurde das Buch von Johannes Kram festlich präsentiert. – Johannes Kram hatte sich Volker Beck zum Thema Drogenskandal eingeladen.

» NZZ: Die Hürden für Schwule und Lesben zur Kinderadoption sind kleiner als gedacht

Eine Mehrheit des Volkes findet, Homosexuelle sollten heiraten dürfen. Heiss umstritten ist hingegen die Adoptionsfrage. Nur: Die Politik kann die beiden Fragen offenbar gar nicht getrennt behandeln.

» Kurier über transsexuelle Kranführerin: Aus Herbert wurde Erika

Die 54-Jährige ist die erste transsexuelle Person Österreichs, die diesen Beruf ausübt.

» 20 Minuten über Dragqueen: "Für die Verwandlung brauche ich vier Stunden"

Der 18-jährige Domenico wird regelmässig zur 1,90 Meter grossen Stella Sanchez. Er erklärt, warum er die Dragqueen-Szene liebt.