» (05.06.2018) Ostsee-Zeitung: Du bist doch schwul! Ja und?

Aktionsbündnis Queer leistet in Grimmen Aufklärungsarbeit

05. Juni 2018

» Der Westen: Dieser Mann wollte Priester werden, ist schwul und hat 29 Kinder

Früher wollte Markus K. Priester werden. Doch dann outete ihn jemand als schwul. Das Ende seiner kirchlichen Karriere.

» Abendzeitung über das Sub: Neue Stelle für "Chemsex"-Beratung?

Die Grünen im Stadtrat stellen einen Antrag für ein neues Angebot an der Müllerstraße.

» Bluewin über Gewalt gegen Homosexuelle: Das unterschätzte Problem in der Schweiz

Es war ein Samstag im März vor vier Jahren, als der damalige frisch gewählte neue Geschäftsführer von Pink Cross und Schreiberling dieses Artikels, Bastian Baumann, sich als eines seiner ersten Ziele der Erfassung von Hassvebrechen gegen LGBTIQ (Abkürzung für Lesben, Schwule, Bisexuelle und Transgender) verschrieb.

» rbb24 über jüdische Queers in Berlin: "Wir tummeln uns im kunterbunten Paradies!"

Die jüdische Kantorin Jalda Rebling liebt eine Frau. Und sie hat festgestellt: Auch in der jüdischen Community haben queere Menschen mit Vorurteilen zu kämpfen.

» Kurier: Schminke für alle – Die Revolution der "Beauty-Boys"

Männliche Beauty-Blogger erobern die sozialen Medien. Ihre Botschaft: Make-up kennt kein Geschlecht.

» Deutschlandfunk Kultur über "Im Herzen der Gewalt" von Édouard Louis: Sex, Brutalität und der Kampf um die Deutungsmacht

"Im Herzen der Gewalt" von Édouard Louis setzt sich mit Herkunft, Rassismus und Homophobie in der Gesellschaft auseinander. Die Inszenierung von Thomas Ostermeier an der Berliner Schaubühne überzeugt – mit den Schauspielern und Prägnanz im Komplexen.

04. Juni 2018

» Sächsische Zeitung über Transsexuelle: Der lange Weg zur Frau

Mit zehn trägt Stephan erste Frauenkleider. Mit 34 wird er Stella. An den Mann erinnern nur noch Ausweis und Bart.

» Deutschlandfunk: Hip-Hop und Identitätspolitik

Erfolg hat nur, wer einen eindimensionalen Rap-Charakter hat. Das ist zumindest im Deutschrap so:Identität soll so unterkomplex wie möglich bleiben. Damit werden Antisemitismus, Gewaltverherrlichung und Homophobie zu identitätspolitischen Konstanten einer migrantisch geprägten Rap-Szene.

» MDR: Ist Ehepaar gleich Ehepaar?

Ehepartner von EU-Bürgern genießen Freizügigkeit in der gesamten Union. Doch das gilt bislang oft nur für heterosexuelle, aber nicht für homosexuelle Paare. Der Europäische Gerichtshof könnte das am Dienstag ändern.

» Express zu Attacke auf Drag-Queens: Konkreter Wunsch an die Kölner Polizei

In der Diskussion um die Angriffe auf die Kölner Drag-Queens steht auch die Frage im Mittelpunkt, ob die Anfeindungen gegen Schwule und Lesben in Köln zugenommen haben.

» GEW Thüringen: Warum das AGG allein nicht reicht

Das Inkrafttreten des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes (AGG) 2006 stellte eine wichtige Zäsur für den Diskriminierungs- bzw. Minderheitenschutz in Deutschland dar. Als eines der letzten EU-Länder folgte Deutschland damit den geforderten EU-Richtlinien.

» Frankfurter Rundschau über CSD Wiesbaden: Drag Queens und Punks im Bollerwagen

Zum Christopher Street Day ziehen mehr als 600 Teilnehmer vom Park am Warmen Damm durch die Landeshauptstadt.

» Express nach brutaler Attacke: Drag-Queen meldet sich aus Klinik und spricht über ihr Köln

Nach den Angriffen auf die Kölner Drag-Queens David alias Pam Pengco und Frank alias Vicky Glämorous erleben die beiden großen Zuspruch.

» Deutschlandfunk: "Wir brauchen eine Kultur der Anerkennung"

Woher kommen Hass und Enthemmung? Stefan Seidel, Psychologe und Theologe, sagt: Wer keine Anerkennung erfährt, tut sich auch schwer damit, andere anzuerkennen. "Reife Religionen" könnten helfen, sich selbst und andere wertzuschätzen. Unreife ließen nur die eigenen Wahrheitsansprüche gelten.

» Rüsselsheimer Echo: Dieses gleichgeschlechtliche Paar hat in der Matthäuskirche geheiratet

René Grabowski und Benjamin Haupt gaben sich am Samstag das Ja-Wort in der Kirche. Für Paar und Pfarrer ist die kirchliche Segnung gleichbedeutend mit einer Hochzeit.

03. Juni 2018

» bento: Taylor Swift unterbricht Konzert für Rede an ihre queeren Fans

Plötzlich stand die Sängerin, die sonst eher nicht für ihre politischen Botschaften bekannt ist, im bunten Regenbogen-Kleid vor ihren Fans

» Süddeutsche.de: Jungs, die mit Puppen spielen

Die New Yorker Psychotherapeutin Laurel Wider will Geschlechter-Stereotype beim Spielzeug aufheben. Erst wurde sie ausgelacht, jetzt bekommt sie in der Branche Anerkennung.

» n-tv-Interview über Homosexualität und Kirche: "Der Papst ist leider nicht eindeutig"

Gerhard Ludwig Kardinal Müller hält Feindseligkeiten gegen Schwule und Lesben für eine Erfindung totalitärer Kirchengegner, für "Betrug". Der Theologe Stephan Goertz erklärt, für was diese Aussagen stehen.

» Jungle World über Jasbir Puar: Die professionelle Antizionistin

Vojin Saa Vukadinovi: In ihrem neuen Buch verschärft Jasbir Puar ihre Thesen gegen Israel