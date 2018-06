Ausgewählter Artikel:

» (07.06.2018) taz spricht mit Logopädin über Trans*-Identität: Hochleistungssport für die Stimme

Die Stimme schränkt trans* Menschen in der Interaktion mit anderen am stärksten ein. Deshalb müssen sie sie trainieren. Maria Wilde erklärt, wie das funktioniert.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

07. Juni 2018

» taz spricht mit Logopädin über Trans*-Identität: Hochleistungssport für die Stimme

Die Stimme schränkt trans* Menschen in der Interaktion mit anderen am stärksten ein. Deshalb müssen sie sie trainieren. Maria Wilde erklärt, wie das funktioniert.

» FR über "Demo für Alle": Propaganda mit einer Fälschung

Die Demo für Alle postet auf Facebook ein Bild, das eine Broschüre der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) abbilden soll. Tatsächlich handelt es sich um eine Fälschung.

» Nina Queer auf Bild.de: So lustig sind Schwulenstrände

Nina Queer schreibt wöchentlich aus ihrem Leben als Berlins bekanntester Travestie-Star. Diesmal gehts um Schwulenstrände.

» Spiegel Online: Lehrer soll gehen, weil er Transgender-Schüler falsch anspricht

Ein Lehrer weigert sich, Transgender-Schüler mit dem Vornamen anzusprechen, den sie für sich neu gewählt haben. Nun ist die Schulbehörde gegen den Pädagogen vorgegangen.

» Saarbrücker Zeitung: Hass gegen Homosexuelle nimmt wieder zu

Der Veranstalter des CSD Saar-Lor-Lux sieht Rückschritte bei Akzeptanz gegenüber Lesben, Schwulen und Intersexuellen.

» Göttinger Tageblatt: Queeres Zentrum Göttingen feiert Eröffnung

Seit Anfang des Jahres gibt es das Queere Zentrum Göttingen. In der Hannoverschen Straße 80 hat es ein Zuhause gefunden. Am Freitag, 8. Juni, will der Verein Queeres Göttingen die offizielle Eröffnung feiern.

» TAG24: Für 20.000 Euro könnt Ihr mit Nina Queer machen, was Ihr wollt!

Dieses Angebot lässt aufhorchen! Die Berliner Kult-Dragqueen Nina Queer verkauft sich jetzt selbst im Internet.

06. Juni 2018

» feministische studien: Vom prekären Status lesbischer* Identitäten im Feld der Erinnerungspolitiken

Es ist mehr als dreißig Jahre her, dass ich die Gedenkstätte des KZ für Frauen* in Ravensbrück bei Fürstenberg an der Havel das erste Mal besuchte.

» Garconne Feuilleton: Homo Sweet Homo oder Museen queeren!

Museen das sind die Eckpfeiler unseres kulturellen Bewusstseins, Orte der Selbstvergewisserung, Horte nationaler Schätze, Lehranstalten der Ästhetik.

» Thüringer Allgemeine: Ab wann sind Eltern Eltern? Reform des Abstammungsrechts gefordert

"Mutter eines Kindes ist die Frau, die es geboren hat." Der simple Satz regelt die Mutterschaftsfrage. Aber manche Familiensituation lässt sich nicht so einfach regeln. Über eine Reform diskutieren die Justizminister in Eisenach.

» Das Inselradio Mallorca: Palmas Stadtbusse fahren mit Regenbogenflagge durch die Stadt

Auch in diesem Jahr setzt Palmas Transportunternehmen EMT ein Zeichen gegen Homophobie.

» Heidelberger Nachrichten: Erstmals heiraten in der Stadt zwei Frauen

Vanessa Greulich und Nadine Laug wollen sich im August im Standesamt das "Ja-Wort" geben "Wir leben so wie Heterosexuelle"

» HuffPost Deutschland: "Der Islam hat Platz für alle – auch für eine lesbische Muslima wie mich"

Doch viele leugnen immer noch, dass es LGBTQI-Muslime gibt.

» NZZ interviewt Religionswissenschaftler: "Es gibt ein Umdenken bei der Homosexualität"

Im Tösstal hat sich eine Vielzahl an Glaubensgemeinschaften angesiedelt. Religionswissenschafter Georg Otto Schmid über den sogenannten Bible-Belt und den Wandel der Freikirchen.

» evangelisch.de: Katakomben unterm Regenbogen

Etwa 150 christliche Lesben, Schwule, Bi- und Transsexuelle (LSBT) sind über Himmelfahrt in Albano Laziale zur Jahresversammlung des Europäischen Forums christlicher LSBT Gruppen zusammengekommen. Es war eine wunderbare europäische und ökumenische Veranstaltung im Zeichen des Regenbogens.

» Offenbach-Post zum 25. Bühnenjubiläum von Bäppi la Belle: Ein Alien im Capitol

Den Namen Quentin Crisp kennen nur noch wenige, während der ihm gewidmete Sting-Song Englishman In New York nach wie vor populär ist.

05. Juni 2018

» Der Westen: Dieser Mann wollte Priester werden, ist schwul und hat 29 Kinder

Früher wollte Markus K. Priester werden. Doch dann outete ihn jemand als schwul. Das Ende seiner kirchlichen Karriere.

» Ostsee-Zeitung: Du bist doch schwul! Ja und?

Aktionsbündnis Queer leistet in Grimmen Aufklärungsarbeit

» Abendzeitung über das Sub: Neue Stelle für "Chemsex"-Beratung?

Die Grünen im Stadtrat stellen einen Antrag für ein neues Angebot an der Müllerstraße.

» Bluewin über Gewalt gegen Homosexuelle: Das unterschätzte Problem in der Schweiz

Es war ein Samstag im März vor vier Jahren, als der damalige frisch gewählte neue Geschäftsführer von Pink Cross und Schreiberling dieses Artikels, Bastian Baumann, sich als eines seiner ersten Ziele der Erfassung von Hassvebrechen gegen LGBTIQ (Abkürzung für Lesben, Schwule, Bisexuelle und Transgender) verschrieb.