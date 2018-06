Ausgewählter Artikel:

» (08.06.2018) israelheute: Aufruhr nachdem Lehrer zum Gebet gegen Pride Parade aufrief

Tel Aviv vermarktet sich selbst als ein Zentrum des "Gay Pride", aber nicht alle Israelis, auch nicht-religiöse, sind erfreut darüber.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

08. Juni 2018

» Berliner Zeitung: Trotz hoher Infektionsrate – Wie Russland das HIV-Virus weitestgehend ignoriert

In Russland herrscht gegenüber dem HIV-Virus große Ignoranz. Dabei ist über ein Prozent der Bevölkerung infiziert. Nur in Südafrika und Nigeria verbreitet sich die Krankheit schneller.

» Tagesspiegel über "Homo-Heiler": "Ich blieb schwul, wurde aber suizidal"

Umpolungs-Therapeuten meinen, Homosexuelle heilen zu müssen – auch in Deutschland. Wissenschaftler warnen vor Gefahren für die Betroffenen, die meist von religiösen Gruppen unter Druck gesetzt werden.

» Frankfurter Rundschau: Brasilien warnt Fans vor russischer Homophobie

Die russische Regierung veröffentlicht einen Fan-Guide für die WM in Russland. Darin wird Homosexuellen empfohlen, keine Zärtlichkeiten in der Öffentlichkeit auszutauschen.

» Berliner Morgenpost: Berlin ist eine Metropole für HIV

Jens Ahrens von der Berliner Aidshilfe erklärt, wie die Hauptstadt die tödliche Krankheit bekämpfen will. Er setzt auf Prävention.

» israelheute: Aufruhr nachdem Lehrer zum Gebet gegen Pride Parade aufrief

Tel Aviv vermarktet sich selbst als ein Zentrum des "Gay Pride", aber nicht alle Israelis, auch nicht-religiöse, sind erfreut darüber.

» SRF über geschlechtsangleixhende OPs: "Wir konnten das Leiden dieser Menschen deutlich verkürzen"

Geschlechtsangleichende Eingriffe waren früher sehr riskant. Inzwischen haben sich die Techniken verfeinert.

» Nordwest-Zeitung porträtiert CSD-Organisator: Weiter werben für Akzeptanz

Wenn die Menge sich auf dem Schlossplatz versammelt, dann steht er auf der Bühne für kurze Zeit im Rampenlicht.

» Badische Zeitung über LGBTI-Initiative: Neuer Treffpunkt im Café Zartbitter

Am heutigen Freitag treffen sich Lesben, Schwule, Bi- und Transsexuelle und Regenbogenfamilien erstmals in Rickenbach. RICKENBACH. Mit dem heutigen Tag gibt es auf dem Hotzenwald ein Angebot fr Schwule, Lesbische, Transsexuelle und Regenbogenfamilien

» Tilllate: Schwulenhasser dürfen auf Youtube werben

Youtube soll angeblich LGBT-freundlich sein. Doch während des Pride-Months lässt die Video-Plattform zu, dass extreme Vereine homophobe Werbung schalten.

» SRF über Transgender: "Das Klischee der Paradiesvögel ist nicht mehr zeitgemäss"

Danielle Reinhardt kam mit männlichen Geschlechtsorganen zur Welt. Seit zwei Jahren ist sie auch äusserlich eine Frau.

» taz über LGBTIQ* im Grundgesetz: "Mehr als nur Symbolpolitik"

Der Schutz der sexuellen und geschlechtlichen Identität soll in der Verfassung verankert werden. Der Bundesrat diskutiert den Entwurf am Freitag.

» Berliner Morgenpost: 13 Straftaten pro Tag im Regenbogenkiez in Schöneberg

Der Regenbogenkiez gilt seit 2003 als kriminalitätsbelasteter Ort, in dem die Polizei etwa anlassunabhängig kontrollieren darf.

07. Juni 2018

» taz spricht mit Logopädin über Trans*-Identität: Hochleistungssport für die Stimme

Die Stimme schränkt trans* Menschen in der Interaktion mit anderen am stärksten ein. Deshalb müssen sie sie trainieren. Maria Wilde erklärt, wie das funktioniert.

» FR über "Demo für Alle": Propaganda mit einer Fälschung

Die Demo für Alle postet auf Facebook ein Bild, das eine Broschüre der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) abbilden soll. Tatsächlich handelt es sich um eine Fälschung.

» Nina Queer auf Bild.de: So lustig sind Schwulenstrände

Nina Queer schreibt wöchentlich aus ihrem Leben als Berlins bekanntester Travestie-Star. Diesmal gehts um Schwulenstrände.

» Spiegel Online: Lehrer soll gehen, weil er Transgender-Schüler falsch anspricht

Ein Lehrer weigert sich, Transgender-Schüler mit dem Vornamen anzusprechen, den sie für sich neu gewählt haben. Nun ist die Schulbehörde gegen den Pädagogen vorgegangen.

» Saarbrücker Zeitung: Hass gegen Homosexuelle nimmt wieder zu

Der Veranstalter des CSD Saar-Lor-Lux sieht Rückschritte bei Akzeptanz gegenüber Lesben, Schwulen und Intersexuellen.

» Göttinger Tageblatt: Queeres Zentrum Göttingen feiert Eröffnung

Seit Anfang des Jahres gibt es das Queere Zentrum Göttingen. In der Hannoverschen Straße 80 hat es ein Zuhause gefunden. Am Freitag, 8. Juni, will der Verein Queeres Göttingen die offizielle Eröffnung feiern.

» TAG24: Für 20.000 Euro könnt Ihr mit Nina Queer machen, was Ihr wollt!

Dieses Angebot lässt aufhorchen! Die Berliner Kult-Dragqueen Nina Queer verkauft sich jetzt selbst im Internet.

06. Juni 2018

» feministische studien: Vom prekären Status lesbischer* Identitäten im Feld der Erinnerungspolitiken

Es ist mehr als dreißig Jahre her, dass ich die Gedenkstätte des KZ für Frauen* in Ravensbrück bei Fürstenberg an der Havel das erste Mal besuchte.