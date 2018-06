Ausgewählter Artikel:

» (09.06.2018) stol.it: Gay-Pride-Parade in Bulgarien von Gegenaktionen begleitet

Erstmals haben in Bulgarien Aktionen zum Schutz der traditionellen Ehe von Mann und Frau eine Gay-Pride-Parade begleitet. Bei der 11. Ausgabe ihrer Veranstaltung in Sofia nach dem Fall des Kommunismus forderte die Homosexuellen- und Lesbengemeinschaft am Samstag, dass in Bulgarien endlich die gleichgeschlechtliche Ehe zugelassen wird.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

09. Juni 2018

» bento: Ich finde, wir sollten queere Menschen anziehen lassen, was sie wollen

Es ist lebenswichtig für uns.

» Badische Zeitung: Der Freiburger Christopher-Street-Day steht auf der Kippe

Am 23. Juni soll der Christopher-Street-Day stattfinden – aber die Veranstalter klagen ber mangelnde Kooperation durch die Stadt. Sie denken laut ber eine Absage nach.

» MDR über LGBT in Rumänien: Lieber verstecken als sich outen

Am Sonnabend will die LGBT-Gemeinschaft in Bukarest einen "Umzug der Vielfalt" veranstalten. Ihre Gegner setzen hingegen auf ein mögliches Referendum im Herbst. Ein lesbisches Paar im Land bestärkt das zur Auswanderung.

» stol.it: Gay-Pride-Parade in Bulgarien von Gegenaktionen begleitet

Erstmals haben in Bulgarien Aktionen zum Schutz der traditionellen Ehe von Mann und Frau eine Gay-Pride-Parade begleitet. Bei der 11. Ausgabe ihrer Veranstaltung in Sofia nach dem Fall des Kommunismus forderte die Homosexuellen- und Lesbengemeinschaft am Samstag, dass in Bulgarien endlich die gleichgeschlechtliche Ehe zugelassen wird.

» bento: In Schottland konnten Schwule bis 2001 verurteilt werden – jetzt werden sie begnadigt

Bis 1981 waren sexuelle Handlungen zwischen Männern in Schottland verboten, für unter 21-Jährige sogar noch zwanzig Jahre länger. Tausende wurden deswegen verurteilt und bestraft. Ein neues Gesetz soll diese Männer nun begnadigen

» bento: Frankfurt bekommt ein homosexuelles Ampelpärchen

Am 21. Juni könnte es soweit sein: Dann soll Frankfurt sein erstes homosexuelles Ampelpärchen bekommen.

» Berliner Morgenpost über Single-Mutter, Kind und schwulen Vater: ... dass ich mich beschenkt fühle

Dass ich bei der Geburt meines Sohnes dabei sein konnte, war sicher einer der größten Momente in meinem Leben. Wenn ich das für meine Freunde zusammenfasse, sage ich: Es war ein kostbares Geschenk. Es war zugleich ein Moment tiefster Nähe für die Mutter und mich. Wir sind schließlich kein Paar, waren es nie und werden es nie sein. Wir sind zwar beide Single, aber sie ist hetero und ich bin schwul.

» Neue Osnabrücker Zeitung: Fußballpfarrer Eckert über die "Hand Gottes" und homosexuelle Spieler

Fußball- und Stadionpfarrer Eugen Eckert spricht im Interview mit der Neuen Osnabrücker Zeitung über unmenschliche Kritik durch Oliver Kahn, die "Hand Gottes" und homosexuelle Spieler.

» Süddeutsche.de über gendergerechte Sprache: *seufz* – Hier können wir überall Sternchen schreiben

Ob Geschlechterfragen, Beleidigungen oder Textorganisation: Wenn wir nicht mehr weiterwissen, greifen wir zum Sternchen. Eine Typologie.

» Pforzheimer Zeitung: Pfarrerin Ruth Nakatenus unterstützt ihre Frau, die früher ihr Mann war

Die evangelische Pfarrerin Ruth Nakatenus und ihre Frau Kathrin wollen mit ihrer persönlichen Lebensgeschichte anderen Menschen Mut machen.

» Südwest Presse porträtiert Transsexuelle: "Ich war immer eine Frau"

Anke Devoghele ist eine Erscheinung. 1,80 Meter groß, die Fingernägel rot lackiert, pinker Lidschatten, ein weißes Kleid mit Blumenprint. Das brünette Haar fällt ihr locker auf die Schultern.

» SR.de: Weiterhin keine Anlaufstelle für homosexuelle Gewaltopfer

Lesben und Schwule im Saarland warten noch immer auf eine Anlaufstelle für Opfer von Gewalttaten. Darauf hat der Lesben- und Schwulenverband hingewiesen.

» Saarbrücker Zeitung zum CSD: Intoleranz ist die größte Gefahr

Wenn an diesem Wochenende Lesben, Schwule und Intersexuelle auf Saarbrücker Straßen für Akzeptanz werben, tun sie dies längst nicht nur für ihr Ansinnen.

» Kurier über einen Shitstorm: Frau kritisiert homosexuelle Hochzeitspaare auf Twitter

Weil eine Frau lesbischen Hochzeitspaaren einen kritischen Tweet widmete, wird sie auf dem sozialen Netzwerk zurechtgewiesen.

» Blick: Schweiz hinkt bei Homo-Gleichstellung hinterher

In Westeuropa haben homosexuelle Paare grösstenteils gleiche Rechte wie heterosexuelle die Schweiz hinkt diesbezüglich hinterher. Die Zeit für einen Wandel ist überreif, findet Anne-Sophie Morand (FDP), Politikverantwortliche des Zurich Pride Festival.

08. Juni 2018

» taz über transsexuelle türkische Sängerin Bülent Ersoy: Die ewige Diva

Bülent Ersoy ist eine der beliebtesten Sänger*innen der Türkei und trans. In den letzten Jahren erregte ihre Nähe zu Erdoan Aufsehen.

» evangelisch.de über Korea: Wie halten wir es mit Lesben und Schwulen?

In Südkorea tun sich die Gesellschaft und Religionsgemeinschaften im Umgang mit Lesben und Schwulen schwer. Insbesondere ultrakonservative protestantische Kirchen sind die Speerspitze bei der Verbreitung von Hass gegenüber Homosexuellen. Es geht aber auch anders.

» WDR-Lokalzeit: Transgender Make-Up

"Wer bei mir als Mann zur Tür herreinkommt, verlässt den Raum als Frau" – so beschreibt Kim ihre Arbeit. Die Visagistin bietet in ihrem Düsseldorfer Studio "Schönartig" ganz besondere Workshops für Männer an.

» Berliner Zeitung: Trotz hoher Infektionsrate – Wie Russland das HIV-Virus weitestgehend ignoriert

In Russland herrscht gegenüber dem HIV-Virus große Ignoranz. Dabei ist über ein Prozent der Bevölkerung infiziert. Nur in Südafrika und Nigeria verbreitet sich die Krankheit schneller.

» Tagesspiegel über "Homo-Heiler": "Ich blieb schwul, wurde aber suizidal"

Umpolungs-Therapeuten meinen, Homosexuelle heilen zu müssen – auch in Deutschland. Wissenschaftler warnen vor Gefahren für die Betroffenen, die meist von religiösen Gruppen unter Druck gesetzt werden.