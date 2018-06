Ausgewählter Artikel:

» (10.06.2018) rbb24 / facebook: Protest vor russischer Botschaft in Berlin

Nach Russland mit Liebe: Schwule und lesbische Fußball-Fans haben am Sonntag vor der Russischen Botschaft in Berlin demonstriert – um kurz vor der WM auf Homofeindlichkeit in den Stadien hinzuweisen.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

10. Juni 2018

» Deutschlandfunk Kultur: Frauen-Fußball in Russland als Schutzraum

Frauenfußball ist in Russland nicht gern gesehen. Erst 1989 wurde er zugelassen. Insgesamt gibt es nur rund 30 größere Frauenvereine, etwa in Moskau und Sankt Petersburg. Vor allem für homosexuelle Kickerinnen bedeutet Fußball aber ein Stück Freiheit.

» noz: Fußballpfarrer Eckert über die "Hand Gottes" und homosexuelle Spieler

Fußball- und Stadionpfarrer Eugen Eckert spricht im Interview mit der Neuen Osnabrücker Zeitung über unmenschliche Kritik durch Oliver Kahn, die "Hand Gottes" und homosexuelle Spieler.

» merkur: Dominik Halamek hat seinen Andi geheiratet – und spricht über das Schwulsein in Wolfratshausen

Profi-Tänzer Dominik Halamek hat seinen Freund Andi geheiratet. Im Interview erzählt das Paar vom Glück der Normalität, emotionalen Momenten und wie es sich als schwules Paar in Wolfratshausen (Bayern) lebt.

» Leipziger Volkszeitung: Fans senden Zeichen der Solidarität an russische LGBTI-Gemeinde

Mit einer Protestaktion vor dem Generalkonsulat der Russischen Föderation haben sich Leipziger Fußballfans an einer bundesweiten Aktion von Queer Football Fanclubs beteiligt. Damit wollen sie auf die Situation der LGBTI-Gemeinde in Russland hinweisen.

» nollendorfblog: Der Vergleich Özil / Beckenbauer offenbart den rassistischen Unterton in der Empörung um das Erdogan-Foto

Der Fall Özil zeigt, wie brüchig die Minderheiten-Akzeptanz der Deutschen ist, und dass schon ein einziges als solches betrachtetes Fehlverhalten ausreicht, um diese Akzeptanz zu entziehen, meint Johannes Kram.

» bento: Jemand wünscht Kevin Kühnert den Tod – jetzt hat der Juso-Chef genug vom Hass im Netz

"Als ich angekündigt habe, Andrea Nahles zu wählen, ging es richtig ab."

» "Monitor" über Tschetschenien und die WM: Die Welt zu Gast beim Diktator

Der tschetschenische Präsident Ramsam Kadyrow ist Fußballfan. So sehr, dass er regelmäßig Altstars einlädt, mit ihm zu kicken. Ronaldinho war schon einmal dabei. Und Lothar Matthäus. Aber Ramsam Kadyrow ist auch ein brutaler Diktator. Willkürliche Verhaftungen, Folter, Mord wer nicht mit seiner Politik übereinstimmt, muss mit dem Schlimmsten rechnen. Das weiß auch die FIFA. Und doch lässt sie zu, dass Tschetschenien WM-Schauplatz wird. In der Hauptstadt Grosny schlägt die ägyptische Nationalmannschaft ihr Mannschaftsquartier auf. Zum Entsetzen von Verfolgungsopfern und Menschenrechtlern.

» St.Galler Tagblatt interviewt LBGTIQ-Aktivist: "Die Lesben machen sich unsichtbar. Sie müssen sich mehr trauen"

Der schwule St. Galler Internetunternehmer Roland Köppel betreibt die Plattform Queer-lake.net. Er möchte die Gay-Community rund um den Bodensee besser vernetzen. Einiges läuft schon. Von Lesben und Transmenschen wünscht er sich aber mehr Engagement – und weniger Kritik.

» bento: Sie sollte von ihrer Homosexualität geheilt werden

"Ich hatte das Gefühl, dass sie es genossen, Kinder zu quälen."

» Sascha Göpel in "AZ" über schwule Fußballer: Es ist eine Rechenaufgabe

Im WM-Gespräch mit der Abendzeitung München redet Schauspieler Sascha Göpel, der im Film Das Wunder von Bern Helmut Rahn gespielt hat, über das tragische Leben des Idols. Privat war er irgendwo ein gebrochener Mann.

» inSüdthüringen.de: Noch immer große Vorurteile gegen Lesben und Schwule

Durch die Öffnung der Ehe für gleichgeschlechtliche Paare sollte ein Stück Gleichberechtigung erreicht werden. Homosexuelle sehen sich trotzdem noch immer Anfeindungen ausgesetzt, meint der LSVD.

» Georg Uecker im Express: Wir Schwule müssen uns offen wehren

Der Schauspieler aus der "Lindenstraße" geht in der Kölner Zeitung auf die Gewaltfälle auf zwei Drag Queens nach ihrer Arbeit eine Woche zuvor ein. S.a.: Kölner Dragqueens nach der Arbeit gleich zweimal überfallen (03.06.2018)

» Thuner Tagblatt: Gay Pride hält Einzug ins Büro

Homo-, bi- und transsexuelle Menschen werden in der Arbeitswelt immer noch oft diskriminiert. Ein neues Schweizer Label will das ändern.

» Blick über Schwulen mit Behinderung: "Man wird von allen Seiten diskriminiert"

Intersektionelle Diskriminierung heisst: Leben in der Minderheit der Minderheit. Als Homosexueller mit Behinderung steht Peter Fischer (64) vor anderen Problemen als viele seiner Mitmenschen.

» Deutsche Welle über "Bucharest Pride" 2018: Ein Siegeszug der Toleranz

Einen Steinwurf entfernt von der Massenkundgebung der sozialistischen Regierungspartei tanzten in der rumänischen Hauptstadt Bukarest Tausende – auf einem Fest der Vielfalt und der Freude.

09. Juni 2018

» bento: Ich finde, wir sollten queere Menschen anziehen lassen, was sie wollen

Es ist lebenswichtig für uns.

» Badische Zeitung: Der Freiburger Christopher-Street-Day steht auf der Kippe

Am 23. Juni soll der Christopher-Street-Day stattfinden – aber die Veranstalter klagen ber mangelnde Kooperation durch die Stadt. Sie denken laut ber eine Absage nach.

» MDR über LGBT in Rumänien: Lieber verstecken als sich outen

Am Sonnabend will die LGBT-Gemeinschaft in Bukarest einen "Umzug der Vielfalt" veranstalten. Ihre Gegner setzen hingegen auf ein mögliches Referendum im Herbst. Ein lesbisches Paar im Land bestärkt das zur Auswanderung.

» stol.it: Gay-Pride-Parade in Bulgarien von Gegenaktionen begleitet

Erstmals haben in Bulgarien Aktionen zum Schutz der traditionellen Ehe von Mann und Frau eine Gay-Pride-Parade begleitet. Bei der 11. Ausgabe ihrer Veranstaltung in Sofia nach dem Fall des Kommunismus forderte die Homosexuellen- und Lesbengemeinschaft am Samstag, dass in Bulgarien endlich die gleichgeschlechtliche Ehe zugelassen wird.