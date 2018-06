Ausgewählter Artikel:

» (13.06.2018) bento: Die Regenbogenflagge könnte ein Update bekommen

So sieht der Vorschlag aus

13. Juni 2018

» Blick: Vier Asylbewerber nach Sex mit Transsexueller verhaftet

Die Leiche von Susanne D. (27) wurde im März im Genfersee bei Vevey VD gefunden. Jetzt sitzen vier Asylbewerber in Haft: Drei von ihnen hatten Sex mit der Transsexuellen.

» Orthodoxia-News: Metropolit Kallistos Ware kämpft gegen die Homophobie

Aufregung in der Orthodoxen Kirche: Metropolit Kallistos Ware denkt die Theologie und Sünde von Homosexuellen neu. Im Wheel Magazin, auch "journal of Orthodox Christian thought and culture" genannt, schrieb der Metropolit ein Vorwort, in welchen er die Homophobie kritisiert und Homosexuelle in Schutz nimmt. Der Pappas Post berichtet.

» ORF zur "Ehe für alle": Regierung prüft VfGH-Erkenntnis immer noch

Anfang Dezember hat der Verfassungsgerichtshof (VfGH) den Weg für die "Ehe für alle" freigegeben. Gleichgeschlechtliche Paare können ab 1. Jänner 2019 heiraten. Die Regierung plant derzeit offenbar keine Schritte, um auf die Entscheidung des VfGH früher zu reagieren, wie aus einer parlamentarischen Anfragebeantwortung des Justizministeriums hervorgeht.

» Heute.at: Lesbisches Paar wegen Kuss aus Uber geworfen

Zwei junge Frauen machten am Samstag ein trauriges Erlebnis. Als sie mit einem Uber unterwegs waren und sich küssten, warf sie der Fahrer aus dem Auto.

» Bad Vilbeler Neue Presse: Wie schwule Liebe wirklich ist

Noch immer haben homosexuelle Paare tagtäglich mit Diskriminierung zu kämpfen. Und genau darum dreht sich auch die Burgfestspiel-Inszenierung "Ein Käfig voller Narren", ein Musical nach Jean Poiret. Die Hauptdarsteller Norbert Wendel und Andrea Matthias Pagani sehen eine besondere Herausforderung darin, ungerechtes Verhalten aufzuzeigen – und gleichzeitig zu unterhalten.

» Nordwest-Zeitung: CSD-Veranstalter erwarten Rekordbeteiligung

Der Umzug wird sicher wieder ein Publikumsmagnet. Auf dem Papier ist zuletzt fast alles erreicht worden. Doch die Gleichberechtigung muss auch in die Köpfe, sagen die CSD-Macher. Darum gehen sie wieder auf die Straße. Gleich drei Schulen sind diesmal dabei.

» Andreas Brunner auf derStandard.at: Regenbogen Parade – wozu?

Erstens gibt es noch rechtliche Ungleichbehandlung, etwa im Antidiskriminierungsschutz, der nur im Arbeitsrecht gilt. Das sogenannte Levelling-Up, die Ausweitung des Schutzes in anderen Diskriminierungsfeldern wie Dienstleistungen, steht mit dieser Regierung weiterhin in weiter Ferne – ÖVP und FPÖ sind strikt dagegen. Außerdem hat sich die LGBTI*-Community in den letzten Jahren erweitert.

» Wienerin über lesbische Schauspielerin: "Wenn du ein Bursch' wärst, würd' ich mich sofort in dich verlieben!"

Die lesbische Schauspielerin Christina Kiesler über Weiblichkeit, die Regenbogenparade und fehlende Diversität in der Schauspielerei.

12. Juni 2018

» HuffPost: Was Russlands bekanntester Homosexueller über die WM sagt

"Setzt hier kein Statement in der Öffentlichkeit. Das ist nicht sicher, meint Anton Krasowsky.

» Kölner Stadt-Anzeiger über neues Amt für Vielfalt und Integration: Köln will Ruf als Stadt der Toleranz festigen

Fast jeder dritte Kölner habe einen Migrationshintergrund, heißt es zur Begründung.

» Tips Online: Erste männliche Verpartnerung in Enns

Nach 15 Jahren Partnerschaft gaben sich Martl Hoeffle und Stefan Kaes in Enns das "Ja-Wort". Es war die erste männliche Verpartnerung am Ennser Standesamt mit einer Feier, die ihresgleichen sucht.

» NZZ: Diese schwedische Online-Plattform ermöglicht die Ehe für alle

In nur 27 Ländern weltweit ist die Ehe zweier gleichgeschlechtlicher Partner bisher anerkannt. Eine schwedische Tennismarke hat sich drum etwas überlegt, um allen Liebenden eine Heirat zu ermöglichen.

» derStandard.de über Homosexualität und Homophobie im Profifußball: Wo sind die schwulen Kicker?

Homophobe Pöbeleien von Mitspielern und Fans oder eine steinige Fußballkarriere werden von Spielern bei einem Outing befürchtet. Es scheint, als ließen sich Homosexualität und Fußball nicht miteinander vereinen. Warum eigentlich?

» woman.at: Wir haben zwei lesbische Paare gefragt, wie sie mit Homophobie umgehen

Wir haben uns anlässlich der PRIDE Week und der Regenbogenparade, die am Samstag in Wien über die Bühne gehen wird, mit 2 lesbischen Paaren über Homophobie unterhalten.

» Mitteldeutsche Zeitung über Homo-Heiler-Seminare: Kirche distanziert sich vom Verein Leo

Der Gemeindekirchenrat von Bennungen hat jetzt Stellung bezogen.

» Badische Zeitung über LGBT-Gruppe: Kein Zuspruch beim ersten Treffen

Erster Treff für Schwule, Lesben und Regenbogenfamilien im Cafe Zartbitter Rickenbach blieb am Freitag ohne Besucher.

11. Juni 2018

» Blick: Sascha Rijkeboer lebt jenseits von Frau und Mann

Weder Frau noch Mann, das ist die Bedeutung von "non-binär". Sascha Rijkeboer (24) erzählt von einem Leben ausserhalb der Geschlechterkategorien.

» taz: Mehr Lobby für Lesben

Seit 2013 leitete Constanze Körner das Regenbogenzentrum. Dann kündigte sie aus Protest beim Lesben- und Schwulenverband

» rbb24 zur WM: Sie rufen "Schwuchtel" – und niemanden interessiert's

Vor der Fußball-WM in Russland ist die Situation für homosexuelle Fans nicht einfach: Offen ihre Homosexualität im Stadion zu zeigen, ist undenkbar. Selbst "Schwuchtel"-Rufe interessieren die Offiziellen nicht.