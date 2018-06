Ausgewählter Artikel:

» (14.06.2018) derStandard.at: Himmelschreiende Sünden von Homosexualität bis Mord

Skripten zum Firmunterricht in Gastein listen unter "Sünden, die zum Himmel schreien" Mord und Homosexualität auf

Die neusten Meldungen der Presseschau:

14. Juni 2018

» derStandard.at: Himmelschreiende Sünden von Homosexualität bis Mord

Skripten zum Firmunterricht in Gastein listen unter "Sünden, die zum Himmel schreien" Mord und Homosexualität auf

» Tagesspiegel: Berlins "schrillstes und sexuellstes" Public Viewing zur WM

Jedes Spiel wird zur Comedy-Show: Die Drag-Queen Nina Queer kommentiert zur Weltmeisterschaft die Spiele der deutschen Elf. Deren Technik steht dabei nicht im Fokus.

» stern: Jochen Schropp ist schwul – na und?

Jochen Schropp ist schwul. Dass das im Jahr 2018 noch eine Rolle spielt, zeigt wie weit unser Weg noch ist, findet stern-Stimme Marie von den Benken.

» Frankfurter Rundschau: Schwule Ampelmännchen bleiben

Als Zeichen der Toleranz rüstet die Stadt Frankfurt die Ampel an der Konstablerwache dauerhaft mit gleichgeschlechtlichen Ampelpärchen um.

» Neue Westfälische: Stadt hat jetzt Ansprechpartnerin für Belange von Lesben, Schwule und anderen

Lesben, Schwulen, Bisexuelle, Transgender und Intersexuelle, kurz LSBTI*, in Bielefeld haben jetzt einen Kontakt bei der Stadt, der für sie zuständig ist.

» Nollendorfblog zum Coming-out von Jochen Schropp: Lieber STERN, Ihr habt es verbockt!

Unter dem Vorwand, etwas, das selbstverständlich sein sollte, zu einer Selbstverständlichkeit zu verhelfen, machen sie das Gegenteil. Indem sie das Schwulsein zur eigentlichen News machen und nicht die Schwierigkeit, darüber zu reden, skandalisieren sie nicht die Verhältnisse, sondern das Schwulsein, meint Johannes Kram.

13. Juni 2018

» VICE: Glamour und Exzess – Unterwegs in der Drag-Szene Chinas

Wir haben zwei Dragqueens bei ihren Vorbereitungen auf eine große Show in Shanghai begleitet und eine Welt voller Kreativität und Zusammenhalt kennengelernt.

» detektor.fm über queeren Country: "Der Alltag, der dich nicht erfüllt"

In ihrem neuesten Musikvideo arbeitet die Country-Sängerin HC McEntire ihre schwierige Jugend als homosexuelle Frau auf.

» ZEIT Campus über Lesben in Russland: Unsichtbare Liebe

In Russland können Frauen einander nur im Verborgenen lieben. Aber was, wenn die eine sprechen und die andere schweigen will? Eine Liebesgeschichte

» Radio Prag: Abgeordnete schlagen Ehe für gleichgeschlechtliche Partner vor

Eine Gruppe von 46 Abgeordneten hat vorgeschlagen, auch gleichgeschlechtlichen Partnern die Ehe zu erlauben. Bisher gibt es in Tschechien nur die Möglichkeit einer registrierten Partnerschaft.

» Bild.de: Nina Queer und die Welt des Fußballs

Nina Queer schreibt wöchentlich aus ihrem Leben als Berlins bekanntester Travestie-Star. Dieses Mal geht es um Männer und Bälle. Und die WM.

» Broadly: Wie "Kinder Drag" das queere Nachtleben spaltet

Shows wie 'RuPaul's Drag Race' bringen junge Menschen wie den elfjährigen Leo mit der bunten Welt des Drag in Berührung. Das sieht nicht jeder gern.

» bigFM über James Arthur: "Sind wir nicht alle irgendwie bisexuell?"

Nachdem Rita Ora ihre Single Girls auf den Markt brachte, wurde sie von allen Seiten beschossen. Kumpel James Arthur kann mit der ganzen Kritik nichts anfangen und verteidigte seine Freundin.

» Horizont: Wie die Blockchain zur Plattform für die gleichgeschlechtliche Ehe wird

In 87 Prozent aller Länder auf der Welt ist die gleichgeschlechtliche Ehe immer noch nicht erlaubt. Um ein starkes Statement für die Heirat von Schwulen und Lesben zu setzen, rufen die Fashionmarke Björn Borg und Nord DDB jetzt die Kampagne "Marriage Unblocked" ins Leben.

» De Bund interviewt Historiker zu Homosexuellen- und 68er-Bewegung: "Ein Gefühl des Verlassenwerdens"

Die Schwulenbefreiung war Teil der 68er-Bewegung. Ein Historiker zeichnet die Entwicklung nach.

» evangelisch.de: Die Würde der Homosexuellen ist unantastbar!?

"Die Würde des Menschen ist unantastbar", so beginnt unser Grundgesetz. Auf diesen Satz baut Bundespräsident Frank Walter Steinmeier seine Rede anlässlich des 10. Jahrestages der Einweihung des Denkmales für die im Nationalsozialismus verfolgten Homosexuellen zu Beginn diesen Monats auf. Doch ist die Würde der Homosexuellen in unserem Land wirklich so unantastbar?

» Bild.de zum Todestag des Märchenkönigs: Ludwigs Liebe für Süßes kostete ihn fast alle Zähne

Anlässlich seines Todestages stellt BILD sechs spannende Fakten über den bayerischen Märchenkönig vor.

» Deutschlandfunk Kultur über neue Bücher und Dokus zu HIV: Momentaufnahmen der AIDS-Krise in den 80ern

1978 gab es den ersten dokumentierten Fall der Krankheit, die man ab 1981 AIDS nannte. Anfangs war das Thema HIV-Infektion sehr präsent, dann verschwand es weitgehend. Nun kehrt es medial zurück – auch auf dem Buchmarkt. Doch es bleibt noch immer eine Lücke.

» Blick: "Viele sind nicht happy, dass es uns Drag Queens gibt"

Milky Diamond erklärt, warum die Pride wichtig ist, wieso er kein Make-up und keine Mädchenkleider mehr trägt und was er mit Hatern macht.

» Blick: Vier Asylbewerber nach Sex mit Transsexueller verhaftet

Die Leiche von Susanne D. (27) wurde im März im Genfersee bei Vevey VD gefunden. Jetzt sitzen vier Asylbewerber in Haft: Drei von ihnen hatten Sex mit der Transsexuellen.