Ausgewählter Artikel:

» (16.06.2018) BBC Newsnight: The ethics of Pride merchandise (Youtube-Video)

James Clayton investigates the origins and ethics of Pride merchandise ahead of next month's London Pride Parade.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

16. Juni 2018

» BBC Newsnight: The ethics of Pride merchandise (Youtube-Video)

James Clayton investigates the origins and ethics of Pride merchandise ahead of next month's London Pride Parade.

» NZZ am Sonntag: In dieser Serie ertanzen sich Transsexuelle mit Posen ein Stück Freiheit (Anmeldung erforderlich)

Die in den USA gefeierte Serie "Pose" lässt die transsexuelle Ballroom-Szene der 1980er wiederaufleben. Sie prägte den Tanzstil von Madonna.

» Blick: Darum geht die Pride uns alle an

Am Freitag und Samstag feiert die LGBT-Community in Zürich. Ihren Kampf für gleiche Rechte sollten alle unterstützen.

» Süddeutsche.de über Münchner Delegation beim CSD Kiew: Kampf für Menschenrechte

Auch dieses Jahr reist eine Münchner Delegation zum Christopher Street Day in die Partnerstadt Kiew. Zum letzten Mal wird allerdings Stadträtin Lydia Dietrich in offizieller Funktion dabei sein

» Schweizer Illustrierte: Diese Köpfe treiben die Schwulen auf die Strasse

Die Zurich Pride steht vor der Tür. SI-online-Blogger Onur Ogul demonstriert jedes Jahr für gleiche Rechte für Schwule, Lesben und andere Minderheiten – wegen Menschen, die homophobe Stimmung im Land verbreiten. Vier davon stellt er Ihnen vor.

» GQ: Fünf Gründe, warum Sie jetzt "Queer Eye" schauen sollten

Normalerweise ist unsere Autorin kein Fan von Reality-Serien. Zum Glück ist Queer Eye anders. Warum Sie die Serien jetzt schauen sollten.

» neues deutschland über LGBTI-Aktivistin in Transnistrien: Hier und jetzt

Martin Leidenfrost besuchte eine Aktivistin für die Rechte sexueller Minderheiten in Transnistrien

15. Juni 2018

» NZZ: Die Stadt der experimentierfreudigen Liebenden

Liebe in der Grossstadt bedeutet heute eine Vielzahl von Beziehungsformen und sexuellen Identitäten. Die heterosexuelle monogame Beziehung wird da schnell zur langweiligen Norm. Zu Recht?

» Blick: Banken bekennen Farbe

UBS und Credit Suisse sind an der Zurich Pride als Sponsoren dabei. Das ist kein Zufall. LGBT+-Themen sind für Banken zunehmend wichtig bei den Mitarbeitern und Kunden.

» Basler Zeitung: Die Zwängerei mit der Torte

Ein christlicher Konditor weigerte sich, eine Torte für ein homosexuelles Paar zu backen. Das US-Gericht sieht darin kein Problem.

» Der Bund: Christoph Geiser erhält "Grossen Literaturpreis"

Der Literaturpreis von Stadt und Kanton Bern geht an Christoph Geiser. Der Autor erhält 30000 Franken.

» derStandard.at: Schwul, lesbisch, bi, transgender was wissen Sie über LGBT?

Die Geschichte queerer Menschen ist mannigfaltig und ereignisreich. Wie gut kennen Sie sich damit aus? – derstandard.at/2000081149767/Quiz-Schwul-lesbisch-bi-transgender-was-wissen-Sie-ueber-LGBT

» FAZ-Interview zur Rechtschreibung: "Beim Gendern geht es auch um Selbstdarstellung"

Wie geht es mit dem Gender-Stern weiter und was richtet das Schreiben nach Gehör an? Peter Gallman vom Rechtschreib-Rat sorgt im Interview für Klärung.

» Deutschlandfunk Kultur interviewt "Boy Erased"-Autor: Allein in der gewaltsamen Umerziehung

Die Homosexualität sollte ihm ausgetrieben werden. Garrard Conley beschreibt in seinem autobiografischen Buch "Boy Erased", wie er als Kind einer strenggläubigen Baptisten-Familien in den USA unter Druck gesetzt wurde.

» Welt interviewt Roman Neustädter: "Russen sind deutlich toleranter, als sie dargestellt werden"

Ex-Bundesligaprofi Roman Neustädter über seine Heimat und die Weltmeisterschaft als große Chance für ein ganzes Land

» ze.tt: Diskriminierung oder Schutz? Warum es für queere Männer noch immer schwierig ist, Blut zu spenden

Blutspenden retten Leben. Doch queere Männer müssen für zwölf Monate auf Sex verzichten, bevor sie spenden dürfen aus Risikogründen, wie es heißt. Dass es auch anders geht, zeigen andere Länder.

» SRF interviewt Netta: "Warum haben Schwule nicht dieselben Rechte wie ich?"

Netta, die Gewinnerin des Eurovision Song Contest 2018, tritt an der Zurich Pride auf. Sie fordert die "Ehe für alle".

» inforadio: "Schwules Leben findet in Moskau nur unter der Decke statt"

Jetzt läuft die Fußball-WM in Russland. Und während die ganze Welt auf das schaut, was in den Stadien passiert sind, drei rbb-Reporter fernab der Fußball-Pfade in Russland unterwegs. Ihre Mission: Bei Einheimischen couchsurfen, um rauszufinden, was die Russen beschäftigt. Zunächst haben sie bei dem schwulen Paar Mischa und Nikita in Moskau genächtigt. Ihre homosexuelle Beziehung müssen die beiden im homophoben Russland verstecken, erzählt rbb-Reporter David Donschen.

» Nordwest-Zeitung: Erster Dyke March in Oldenburg

Zum ersten Mal überhaupt gibt es am Freitag, 15. Juni, den Dyke-March in Oldenburg. Es handelt sich dabei um eine Demonstration homosexueller Frauen.

» Abendzeitung über England: Polizisten unterstützen LGBT-Community beim CSD

In England feiern Polizisten zusammen mit Schwulen, Lesben und Transgender und werden dafür im Netz gefeiert.