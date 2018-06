Ausgewählter Artikel:

17. Juni 2018

» Schwuler Flüchtling im Tagesspiegel: Schluss mit dem Doppelleben

Es drohen Gefängnis und Tod: Homosexuelle fühlen sich in ihren arabischen Heimatländern ausgestoßen. Aber als Flüchtling aus Syrien wird unser Autor auch in Berlin in Schubladen gesteckt.

» Blick über schwules Schweizer Promipaar: "Ich werde Michael den Antrag machen"

Das berühmteste Männerpaar der Schweiz, Sven Epiney und Michael Graber, erzählt, warum es wichtig ist, für Gay-Rechte einzustehen und was es braucht, damit sie den Bund fürs Leben eingehen.

» Kurier: Erstes lesbisches Ehepaar Australiens flittert unter Wiener Regenbogen

Das allererste gleichgeschlechtliche Paar, das in Australien geheiratet hat, urlaubt in Wien – auf Einladung des WienTourismus

16. Juni 2018

» NOZ: Schwule und Lesben werben in Oldenburg für mehr Akzeptanz

Mit schriller Verkleidung und lauter Musik sind beim Christopher Street Day (CSD) in Oldenburg mehrere Tausend Menschen auf die Straße gegangen.

» Westfalen-Blatt: 2000 feiern CSD in Bielefeld

Mit bunten Kostümen zogen die Teilnehmer durch die Innenstadt, von der Altstadt bis zum Siegfriedplatz.

» Aargauer Zeitung: Protestzug in Zürich fordert die "Ehe für alle"

"Same Love – Same Rights": Das diesjährige Zurich Pride Festival hat sich die Gleichstellung auf die farbigen Fahnen geschrieben. Am lauten und schrillen Umzug am Samstagnachmittag in Zürich forderten die Teilnehmenden die Zivil-Ehe für alle.

» Video vom "Standard": Das war die Wiener Regenbogenparade 2018

Eindrücke vom Vienna Pride – und der Gegenveranstaltung "Marsch für die Familie" vom christlichen Verein "Pro Vita"

» Blick: Rekord-Teilnehmerzahl beim Zürich Pride

"Same Love – Same Rights": Das diesjährige Zurich Pride Festival hat sich die Gleichstellung auf die farbigen Fahnen geschrieben. Am lauten und schrillen Umzug am Samstagnachmittag in Zürich forderten die Teilnehmenden die Zivil-Ehe für alle.

» Tages-Anzeiger über Zurich Pride: "Die meisten werden gar nicht gesehen"

An der Pride Zürich fordert heute auch die Trans-Community mehr Akzeptanz und Gleichstellung.

» Aarauer Nachrichten: "Ich will als Mann Frauenkleider tragen"

Als meine Frau kürzlich mit den Kindern übers Wochenende bei den Schwiegereltern war, habe ich im TV eher zufällig eine Sendung über Cross-Dressing gesehen. Die Bilder von Männern in Frauenkleidern haben mich plötzlich erregt.

» Iserlohner Kreis-Zeitung über lesbisches Paar: "Wir wollen eine glückliche Familie sein"

Laura und Sarah Gazdzik haben vor einem Jahr geheiratet und erfüllen sich ihren Kinderwunsch.

» NZZ: Das Zürcher Regenbogenhaus ist kein Luftschloss meh

Im Kreis 5 entsteht das erste Zentrum für Schwule, Lesben, Bisexuelle und Transmenschen der Schweiz. Obwohl es schon viele Angebote in diese Richtung gibt, halten es die Initiatoren für dringend notwendig.

» BBC Newsnight: The ethics of Pride merchandise (Youtube-Video)

James Clayton investigates the origins and ethics of Pride merchandise ahead of next month's London Pride Parade.

» NZZ am Sonntag: In dieser Serie ertanzen sich Transsexuelle mit Posen ein Stück Freiheit (Anmeldung erforderlich)

Die in den USA gefeierte Serie "Pose" lässt die transsexuelle Ballroom-Szene der 1980er wiederaufleben. Sie prägte den Tanzstil von Madonna.

» Blick: Darum geht die Pride uns alle an

Am Freitag und Samstag feiert die LGBT-Community in Zürich. Ihren Kampf für gleiche Rechte sollten alle unterstützen.

» Süddeutsche.de über Münchner Delegation beim CSD Kiew: Kampf für Menschenrechte

Auch dieses Jahr reist eine Münchner Delegation zum Christopher Street Day in die Partnerstadt Kiew. Zum letzten Mal wird allerdings Stadträtin Lydia Dietrich in offizieller Funktion dabei sein

» Schweizer Illustrierte: Diese Köpfe treiben die Schwulen auf die Strasse

Die Zurich Pride steht vor der Tür. SI-online-Blogger Onur Ogul demonstriert jedes Jahr für gleiche Rechte für Schwule, Lesben und andere Minderheiten – wegen Menschen, die homophobe Stimmung im Land verbreiten. Vier davon stellt er Ihnen vor.

» GQ: Fünf Gründe, warum Sie jetzt "Queer Eye" schauen sollten

Normalerweise ist unsere Autorin kein Fan von Reality-Serien. Zum Glück ist Queer Eye anders. Warum Sie die Serien jetzt schauen sollten.

» neues deutschland über LGBTI-Aktivistin in Transnistrien: Hier und jetzt

Martin Leidenfrost besuchte eine Aktivistin für die Rechte sexueller Minderheiten in Transnistrien