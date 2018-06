Ausgewählter Artikel:

» (18.06.2018) bento: Hasan ist schwul – und will ins türkische Parlament einziehen

Als Zeichen gegen Erdogan.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

18. Juni 2018

» Zeit Online: Verfolgte Liebe

Schwule und Lesben wurden diskriminiert, inhaftiert und sogar exekutiert. Wer waren diese Menschen? Die Historiker Andreas Brunner und Hannes Sulzenbacher gehen dem seit mehr als 20 Jahren nach.

» Westfälische Nachrichten über schwules Musical: Ein Keil zwischen Romeo und Julian

Musical-Time am Kant: Anders als im herkömmlichen Shakespeare-Stück handelte es sich bei den Hauptcharakteren um drei Schwule, die sich nicht offen lieben konnten.

» Südwest Presse über ersten CSD in Schwäbisch-Hall: Regenbogen wirbt für Offenheit

Schirme und Fahnen in Regenbogenfarben, Sonnenbrillen und in viele Gesichter mit bunten Farben: Ein kunterbunter, friedlicher und feierfreudiger Demonstrationszug schlängelt sich am Samstagvormittag durch die Ackeranlagen, über den Unterwöhrd, durch die Innenstand und übers Kocherquartier zum Domizil des Club Alpha 60 – der erste Christopher Street Day in Hall.

17. Juni 2018

» St. Galler Tagblatt: Lesben wehren sich gegen Vorwürfe aus der Schwulengemeinde

Lesbische Frauen sind in der Öffentlichkeit kaum sichtbar. Der Betreiber einer Ostschweizer Gay-Plattform wirft ihnen vor, dies sei auch selbst verschuldet. Das lassen einige Frauen nicht auf sich sitzen.

» Schwuler Flüchtling im Tagesspiegel: Schluss mit dem Doppelleben

Es drohen Gefängnis und Tod: Homosexuelle fühlen sich in ihren arabischen Heimatländern ausgestoßen. Aber als Flüchtling aus Syrien wird unser Autor auch in Berlin in Schubladen gesteckt.

» Blick über schwules Schweizer Promipaar: "Ich werde Michael den Antrag machen"

Das berühmteste Männerpaar der Schweiz, Sven Epiney und Michael Graber, erzählt, warum es wichtig ist, für Gay-Rechte einzustehen und was es braucht, damit sie den Bund fürs Leben eingehen.

» Kurier: Erstes lesbisches Ehepaar Australiens flittert unter Wiener Regenbogen

Das allererste gleichgeschlechtliche Paar, das in Australien geheiratet hat, urlaubt in Wien – auf Einladung des WienTourismus

16. Juni 2018

» NOZ: Schwule und Lesben werben in Oldenburg für mehr Akzeptanz

Mit schriller Verkleidung und lauter Musik sind beim Christopher Street Day (CSD) in Oldenburg mehrere Tausend Menschen auf die Straße gegangen.

» Westfalen-Blatt: 2000 feiern CSD in Bielefeld

Mit bunten Kostümen zogen die Teilnehmer durch die Innenstadt, von der Altstadt bis zum Siegfriedplatz.

» Aargauer Zeitung: Protestzug in Zürich fordert die "Ehe für alle"

"Same Love – Same Rights": Das diesjährige Zurich Pride Festival hat sich die Gleichstellung auf die farbigen Fahnen geschrieben. Am lauten und schrillen Umzug am Samstagnachmittag in Zürich forderten die Teilnehmenden die Zivil-Ehe für alle.

» Video vom "Standard": Das war die Wiener Regenbogenparade 2018

Eindrücke vom Vienna Pride – und der Gegenveranstaltung "Marsch für die Familie" vom christlichen Verein "Pro Vita"

» Blick: Rekord-Teilnehmerzahl beim Zürich Pride

"Same Love – Same Rights": Das diesjährige Zurich Pride Festival hat sich die Gleichstellung auf die farbigen Fahnen geschrieben. Am lauten und schrillen Umzug am Samstagnachmittag in Zürich forderten die Teilnehmenden die Zivil-Ehe für alle.

» Tages-Anzeiger über Zurich Pride: "Die meisten werden gar nicht gesehen"

An der Pride Zürich fordert heute auch die Trans-Community mehr Akzeptanz und Gleichstellung.

» Aarauer Nachrichten: "Ich will als Mann Frauenkleider tragen"

Als meine Frau kürzlich mit den Kindern übers Wochenende bei den Schwiegereltern war, habe ich im TV eher zufällig eine Sendung über Cross-Dressing gesehen. Die Bilder von Männern in Frauenkleidern haben mich plötzlich erregt.

» Iserlohner Kreis-Zeitung über lesbisches Paar: "Wir wollen eine glückliche Familie sein"

Laura und Sarah Gazdzik haben vor einem Jahr geheiratet und erfüllen sich ihren Kinderwunsch.

» NZZ: Das Zürcher Regenbogenhaus ist kein Luftschloss meh

Im Kreis 5 entsteht das erste Zentrum für Schwule, Lesben, Bisexuelle und Transmenschen der Schweiz. Obwohl es schon viele Angebote in diese Richtung gibt, halten es die Initiatoren für dringend notwendig.

» BBC Newsnight: The ethics of Pride merchandise (Youtube-Video)

James Clayton investigates the origins and ethics of Pride merchandise ahead of next month's London Pride Parade.

» NZZ am Sonntag: In dieser Serie ertanzen sich Transsexuelle mit Posen ein Stück Freiheit (Anmeldung erforderlich)

Die in den USA gefeierte Serie "Pose" lässt die transsexuelle Ballroom-Szene der 1980er wiederaufleben. Sie prägte den Tanzstil von Madonna.

» Blick: Darum geht die Pride uns alle an

Am Freitag und Samstag feiert die LGBT-Community in Zürich. Ihren Kampf für gleiche Rechte sollten alle unterstützen.