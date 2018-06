Ausgewählter Artikel:

» (19.06.2018) taz interviewt Liane Bednarz: "Christen mit Rechtsdrall"

Wo treffen sich Rechte und Christen? Liane Bednarz über Islamfeindlichkeit, den sogenannten Genderwahn und den Einfluss konservativer Christen auf CDU und AfD.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

19. Juni 2018

» Berliner Morgenpost: Vier Eltern pro Kind – Co-Parenting verändert die Niederlande

In den Niederlanden werden alternative Familienmodelle immer beliebter. Dort sollen Kinder künftig mehr als zwei Eltern haben können.

» Neue Osnabrücker Zeitung über LGBTI-Aktivistin: Osnabrückerin Martina Scholz erhält das Bundesverdienstkreuz

Seit vier Jahrzehnten macht sich Martina Scholz in Osnabrück stark für die Gleichstellung von Frauen, für die Belange von Schwulen, Lesben und Transgender-Menschen und für die Kultur. Dafür wurde ihr jetzt das Bundesverdienstkreuz verliehen.

» Schwabacher Tagblatt: Lesbische Erzieherin wechselt in andere Kita

Ihre Geschichte hatte in der Region für Schlagzeilen gesorgt. Weil sie heuer im Herbst ihre langjährige Freundin heiraten wird, hatte die katholische Kirche der Schwabacher Erzieherin Lisa Nicklas nahegelegt, sich nach einem neuen Job umzusehen. Das hat die 31-Jährige jetzt auch getan. S.a.: Beliebte Erzieherin muss gehen – weil sie eine Frau heiratet (10.02.2018)

» neues deutschland über Trans*-Personen in Mexiko: Feminismus ist ein Akt der Verteidigung

Siobhan Guerrero McManus über Leben und Überleben von Trans*-Personen in Mexiko

» Aargauer Zeitung über Susanne Birke vom katholischen Regenbogenpastoral: "Homosexualität ist keine Sünde"

In einer mehrteiligen Serie porträtiert die AZ Menschen, die in speziellen Bereichen der Seelsorge tätig sind. Dieses Mal: Susanne Birke (50) ist Katholikin, liebt Frauen und arbeitet im Regenbogenpastoral für lesbische oder schwule, bi-, trans-, oder intersexuelle Personen. In der katholischen Kirche ist dies nicht immer einfach.

18. Juni 2018

» 20 Minuten über Zurich Pride: Kommerz-Gegner stören friedlichen Umzug

Die Zurich Pride verzeichnete einen Teilnehmerrekord von 24'000 Personen. Acht Aktivisten haben den friedlichen Umzug gestört und wurden festgenommen.

» der zaunfink: Irgendein Depp hetzt immer irgendwo

Ob in Tageszeitung oder Klassenzimmer, Kanzel, Werkskantine oder wo auch immer: Hetze gegen Gender und die Homo-Lobby. Finden die Schwachmaten denn kein besseres Hobby?

» Süddeutsche.de über Glockenbachfest-Organisator: Hilfsbereiter Nachbar

Rene Kaiser organisiert das Glockenbachfest

» Salzburg24: Homosexuelle beleidigt? Bad Gasteiner Pfarrer nimmt im S24-Gespräch Stellung

Nach der Aufregung um Firmunterlagen beim Pfarrverband Gasteinertal (Pongau) die laut Medienberichten Homosexualität mit Mord gleichsetzten, wehrt sich der betreffende Pfarrer im SALZBURG24-Interview nun gegen die Anschuldigungen gleichzeitig räumt er aber auch einen Fehler ein. S.a.: Österreich: Katholische Kirche setzt Homosexualität und Mord gleich (14.06.2018)

» Deutschlandfunk über Afrika und Mittleren Osten: Kampf gegen homophobe Propaganda im Netz

Wer sich in Afrika oder dem Mittleren Osten als homo- oder bisexuell outet, dem drohen Zwangsheirat, Vergewaltigung, Isolation oder gar die Todesstrafe. Trotzdem gibt es lebendige Communities, zu denen vor allem digitale Medien beitragen. Das geht nicht immer ohne Lebensgefahr.

» neues deutschland über LGBTI in Polen: Für mehr als Toleranz

In Polen hatten homosexuelle Menschen lange deutlich weniger Rechte als in anderen katholischen Ländern. Trotz Fortschritten sieht die gegenwärtige Situation alles andere als rosig aus.

» HuffPost Deutschland: Gläubige Frau erfährt, dass Sohn schwul ist – und tritt vor die Gemeinde

Was für ein Heuchler bin ich, wenn ich sage, dass ich Gott liebe, aber den Menschen neben mir nicht lieben kann?

» Zeit Online: Verfolgte Liebe

Schwule und Lesben wurden diskriminiert, inhaftiert und sogar exekutiert. Wer waren diese Menschen? Die Historiker Andreas Brunner und Hannes Sulzenbacher gehen dem seit mehr als 20 Jahren nach.

» bento: Hasan ist schwul – und will ins türkische Parlament einziehen

Als Zeichen gegen Erdogan.

» Westfälische Nachrichten über schwules Musical: Ein Keil zwischen Romeo und Julian

Musical-Time am Kant: Anders als im herkömmlichen Shakespeare-Stück handelte es sich bei den Hauptcharakteren um drei Schwule, die sich nicht offen lieben konnten.

» Südwest Presse über ersten CSD in Schwäbisch-Hall: Regenbogen wirbt für Offenheit

Schirme und Fahnen in Regenbogenfarben, Sonnenbrillen und in viele Gesichter mit bunten Farben: Ein kunterbunter, friedlicher und feierfreudiger Demonstrationszug schlängelt sich am Samstagvormittag durch die Ackeranlagen, über den Unterwöhrd, durch die Innenstand und übers Kocherquartier zum Domizil des Club Alpha 60 – der erste Christopher Street Day in Hall.

17. Juni 2018

» St. Galler Tagblatt: Lesben wehren sich gegen Vorwürfe aus der Schwulengemeinde

Lesbische Frauen sind in der Öffentlichkeit kaum sichtbar. Der Betreiber einer Ostschweizer Gay-Plattform wirft ihnen vor, dies sei auch selbst verschuldet. Das lassen einige Frauen nicht auf sich sitzen.

» Schwuler Flüchtling im Tagesspiegel: Schluss mit dem Doppelleben

Es drohen Gefängnis und Tod: Homosexuelle fühlen sich in ihren arabischen Heimatländern ausgestoßen. Aber als Flüchtling aus Syrien wird unser Autor auch in Berlin in Schubladen gesteckt.

» Blick über schwules Schweizer Promipaar: "Ich werde Michael den Antrag machen"

Das berühmteste Männerpaar der Schweiz, Sven Epiney und Michael Graber, erzählt, warum es wichtig ist, für Gay-Rechte einzustehen und was es braucht, damit sie den Bund fürs Leben eingehen.