Ausgewählter Artikel:

» (21.06.2018) Westfalenpost: Mein Kind ist transgender – Ein Vater erzählt von seinem Sohn

Im AndersROOM in Siegen berichtet ein Vater davon, wie im seine Tochter eröffnete, dass sie nun als Mann lebt. Heute ist er stolz auf seinen Sohn

Die neusten Meldungen der Presseschau:

21. Juni 2018

» Noizz: Diese queere Dating-App will auf Fotos verzichten

Hier musst du statt mit Bild mit Schrift überzeugen.

» RP Online über "Die Mitte der Welt": Tabu-Thema Sex auf der Bühne

Im Jungen Schauspiel wurde über den künstlerischen Umgang mit Tabus diskutiert. S.a.: Elternverein NRW hetzt gegen "Die Mitte der Welt" (16.03.2018)

» RP Online über den "Roze Zaterdag": Krefeld und Venlo übernehmen

Krefeld und Venlo werden als Roze zaterdag-Städte ein Jahr lang ein Programm für Toleranz gegenüber Homosexuellen ausrichten.

» Spiegel Online über die WM als Projektionsfläche: Alles andere als harmlos

Dass Frauen – wie ZDF-Journalistin Claudia Neumann – Fußballspiele kommentieren, sorgt für Aufregung. Leider keine Überraschung: Die WM zieht Ressentiments aller Art an.

» taz über das Diversity House in Russland: Sicherheit durch Sichtbarkeit

Das Diversity House ist ein Safe Space für Minderheiten in Moskau. In Sankt Petersburg wurde die Eröffnung nahe einer Fanmeile verboten.

» Express: Studenten blamieren sich mit Protest gegen Cro-Auftritt

Auch eine Transsexuellen-Feindlichkeit will der AStA erkannt haben – im Lied "Horst und Monika", das der Panda-Rapper mit dem Quartett "Die Orsons" aufnahm.

» Westdeutsche Zeitung interviewt transsexuelle Opernsängerin Lucia Lucas: "Das Publikum in Wuppertal hat mich unterstützt"

Im Gespräch mit der WZ spricht die erste Transgender-Sängerin auf Deutschlands Bühnen und gefragte Wagner-Stimme über das Gender-Thema in der Oper, über die Bedeutung der Musik in ihrem Leben und über ihre Liebe zu Wuppertal.

» Noizz: Soundcloud präsentiert mit Pride-Playlists die Dimension von queerer Musik

Die queere Musikszene war schon immer die Avantgarde in der Geschichte des Pop.

» Süddeutsche.de: Warum Transgender-Menschen nicht mehr als krank gelten sollen

In der Neuauflage des internationalen Diagnosekatalogs ist Transgender ein "sexueller Gesundheitszustand". Welche Konsequenzen hat das? Die wichtigsten Antworten im Überblick.

» oe24: Ex-Miss handelte mit Ladyboys

Immer mehr Opfer, die in den Fängen eines Menschenhändler-Ringes landeten, werden bekannt.

» Bunte über Bella Lesnik: RTL-Moderatorin gesteht: Ihr neuer Freund war früher eine Frau

Die RTL-Moderatorin Bella Lesnik möchte Tabuthemen öffentlich machen und verrät, dass ihr neuer Freund als Mädchen zur Welt kam.

» Berliner Morgenpost über Queen mit Adam Lambert: Auch Freddie Mercury hat seinen Auftritt

Queen mit dem Sänger Adam Lambert ist nur Coverband der eigenen Hits

» Jungle World über philippinischen Ehe-für-alle-Aktivisten: Die Liebe Jesu

Arved Clute-Simon : Der Anwalt Jesus Falcis setzt sich in den Philippinen für die Legalisierung der gleichgeschlechtlichen Ehe ein

» Refinery29 über gayfriendly "Call Me by Your Name"-Touren durch Italien: Ist das wirklich nötig?

Die 9-tägige Reise beinhaltet Übernachtungen mit Frühstück, Trips zu Drehorten des Films und einen gay-friendly Guide ... aber braucht es das wirklich?

» Tagesspiegel interviewt Schriftstellerin Anne Garréta: "Mütterlich, väterlich? Egal!"

Sprache, Macht und Gender: ein Gespräch mit der französischen Schriftstellerin Anne Garréta, die am Wochenende in Berlin zu Gast ist.

» FAZ über "Queer Eye" auf Netflix: Die Liga der außergewöhnlichen Gentlemen

Her mit den Taschentüchern: Die zweite Staffel von Queer Eye ist da. Darin kümmern sich die Fab Five erstmals um eine Frau und es geht wie immer um sehr viel mehr als Style.

20. Juni 2018

» taz interviewt Manfred Bruns: "Die Entschädigung kommt zu spät"

Bis 1994 war Sex zwischen Männern weitgehend illegal. Manfred Bruns (LSVD) erklärt, warum heute so wenige Verurteilte Entschädigung fordern.

» Neon: Ich habe in katholischen Kirchen gebeichtet, dass ich schwul bin

Wie liberal ist Deutschland heute wirklich, wenn es um Homosexuelle geht? Um das zu beurteilen, muss man wissen, wie die Konservativsten ticken. Unser Autor hat in katholischen Kirchen gebeichtet, dass er schwul ist.

» ORF: Aufruhr über Herkunft von LGBTQ-Pride-Kleidung

T-Shirts mit dem "Pride"-Schriftzug, Regenbogenmuster in allen Varianten und Buttons mit Sprüchen wie "Love is Love": Kleidung und Accessoires, mit denen Unterstützung für LGBTQ-Rechte gezeigt werden kann, sind heute einfacher verfügbar denn je.