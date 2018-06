Ausgewählter Artikel:

» (23.06.2018) Blog "Voll schwul!" der Schweizer Illustrierten: Diese 30 Fussballer lassen mich schmelzen

Die Fussball-WM bietet nicht nur Sport, sie ist auch die Parade der heissesten Männer der Welt. SI-online-Redaktor Onur Ogul verrät, welche Spieler sein Blut in Wallung bringen.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

23. Juni 2018

» Sibylle Berg auf Spiegel Online über Gewalt gegen Frauen und Homosexuelle: Krise der Männlichkeit

Frauen und Homosexuelle werden zunehmend als Lebewesen wahrgenommen. Vielen Männern macht das Angst – sie versuchen, diese Entwicklung gewaltsam aufzuhalten. Da hilft nur eins: Gegenwehr.

» Südkurier interviewt Begleittherapeutin: "Transsexualität ist keine Krankheit"

Lisa Waelder-Vollmer ist Psychotherapeutin in Konstanz und hat bereits mehrere transsexuelle Personen während ihres Wegs zur Geschlechtsanpassung und in der Zeit danach begleitet.

» Nina Queer auf Bild.de: Gibt es schwule Nazis?

Nina Queer schreibt wöchentlich aus ihrem Leben als Berlins bekanntester Travestie-Star. Dieses Mal geht es um Meinungsnazis.

» Neue Westfälische: Besser nicht auffallen – Russlands Schwule halten sich zur WM versteckt

In Russland haben Schwule und andere Minderheiten einen schweren Stand. Daran ändert auch die WM wenig: Bunt ist erwünscht, Regenbogen nicht...

» Spiegel Online: Grüne werfen Regierung vor, die Verfolgung Homosexueller zu verharmlosen

Homosexualität gilt in den Maghreb-Staaten als Straftat – es drohen bis zu drei Jahre Haft. Trotzdem will die Bundesregierung die Länder als sichere Herkunftsstaaten einstufen. Die Grünen kritisieren das scharf.

» Belltower News: Ausstellung beleuchtet sexuelle Vielfalt in Mecklenburg-Vorpommern

In Schwerin wird aktuell die Ausstellung "WIR* HIER! Lesbisch, schwul und trans* zwischen Hiddensee und Ludwigslust" gezeigt. An der Darstellung gelebter sexueller Vielfalt in Mecklenburg-Vorpommern hat der Verein "Lola für Demokratie in MV" mit Jugendlichen und jungen Erwachsenen gearbeitet.

» ze.tt: Wie Trans*studierende an deutschen Unis diskriminiert werden

Welche Toilette nutzen? Und immer wieder mit falschem Namen angesprochen werden: Für Trans*studierende ist das an deutschen Hochschulen Alltag. Warum ändert sich daran nichts?

» Südkurier: Wie der Macho Alexander als transsexuelle Christin zu sich selbst gefunden hat (Registrierung notwendig)

Als Kind bemerkte Alexander, dass er anders war, weil er lieber mit den Mädchen spielte. Bis ins Erwachsenenalter litt der Mann innerlich und überspielte dieses Leiden mit Macho-Gehabe. Bis schließlich der Entschluss gefasst ist: Als Christin werde ich ein glücklicher Mensch sein. Doch die transsexuelle Frau musste auf ihrem Weg zum Glück noch einige Steine aus dem Weg räumen. Unserem Autor hat sie ihre Geschichte erzählt.

» taz über homophobe Beleidungen der Mexikaner: Mit dem Schrei hilfst du uns nicht

Der mexikanische Fußballverband hat seine Fans erneut aufgerufen, homophobe Rufe zu unterlassen. Diese sind ein tiefgreifenderes Problem.

22. Juni 2018

» Basler Zeitung über LGBT im Film: Entschuldigung, sind Sie schwul?

Menschen, die aufgrund ihrer sexuellen Orientierung einer Minderheit angehören, sollen vermehrt in Filmen mitspielen

» Radio Prag: Regierung unterstützt gleichgeschlechtliche Ehe

Die Regierung hat auf ihrer Sitzung am Freitag einen Abgeordnetenvorschlag zur gleichgeschlechtlichen Ehe unterstützt

21. Juni 2018

» Westfalenpost: Mein Kind ist transgender – Ein Vater erzählt von seinem Sohn

Im AndersROOM in Siegen berichtet ein Vater davon, wie im seine Tochter eröffnete, dass sie nun als Mann lebt. Heute ist er stolz auf seinen Sohn

» Noizz: Diese queere Dating-App will auf Fotos verzichten

Hier musst du statt mit Bild mit Schrift überzeugen.

» RP Online über "Die Mitte der Welt": Tabu-Thema Sex auf der Bühne

Im Jungen Schauspiel wurde über den künstlerischen Umgang mit Tabus diskutiert. S.a.: Elternverein NRW hetzt gegen "Die Mitte der Welt" (16.03.2018)

» RP Online über den "Roze Zaterdag": Krefeld und Venlo übernehmen

Krefeld und Venlo werden als Roze zaterdag-Städte ein Jahr lang ein Programm für Toleranz gegenüber Homosexuellen ausrichten.

» Spiegel Online über die WM als Projektionsfläche: Alles andere als harmlos

Dass Frauen – wie ZDF-Journalistin Claudia Neumann – Fußballspiele kommentieren, sorgt für Aufregung. Leider keine Überraschung: Die WM zieht Ressentiments aller Art an.

» taz über das Diversity House in Russland: Sicherheit durch Sichtbarkeit

Das Diversity House ist ein Safe Space für Minderheiten in Moskau. In Sankt Petersburg wurde die Eröffnung nahe einer Fanmeile verboten.

» Express: Studenten blamieren sich mit Protest gegen Cro-Auftritt

Auch eine Transsexuellen-Feindlichkeit will der AStA erkannt haben – im Lied "Horst und Monika", das der Panda-Rapper mit dem Quartett "Die Orsons" aufnahm.

» Westdeutsche Zeitung interviewt transsexuelle Opernsängerin Lucia Lucas: "Das Publikum in Wuppertal hat mich unterstützt"

Im Gespräch mit der WZ spricht die erste Transgender-Sängerin auf Deutschlands Bühnen und gefragte Wagner-Stimme über das Gender-Thema in der Oper, über die Bedeutung der Musik in ihrem Leben und über ihre Liebe zu Wuppertal.