» (24.06.2018) Die Presse über Diözese Graz-Seckau: Ein Gruß an die schwule Community zum Jubiläum

Die Diözese Graz-Seckau ist 800 Jahre alt. Heute feierte sie mit einem Fest in der Grazer Innenstadt und einem Gruß zum Christopher Street Day an die schwule Community.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

24. Juni 2018

» Osthessen-News über schwules Prinzenpaar: Rainer und Jürgen haben die Fastnacht bunt gemacht

Ützhausen bei Schlitz hat nur 200 Einwohner – aber mit dem schwulen Prinzenpaar Rainer und Jürgen für einen echten Hingucker bei der Fastnachtskampagne 2017/18 gesorgt. Nach getaner offizieller Arbeit sind beide jetzt als regenbogenbuntes Prinzenpaar unterwegs – im Auftrag von Toleranz und Lebensfreude.

» der Freitag über Männer im Rock: Untenrum offen

Wenn ein Mann einen Rock trägt, wundern sich viele. Dabei hat das eine lange Tradition

» mena-watch über Palästinenser: Kein Platz für Schwule

Am 8. Juni besuchten schätzungsweise 250.000 Menschen die Gay Pride Parade in Tel Aviv. Touristen aus der ganzen Welt kamen nach Israel, um die Veranstaltung zu verfolgen und daran teilzunehmen. Thema der diesjährigen Veranstaltung war "The Community Makes History" – ein Hinweis auf die LGBT-Gemeinschaft in Israel. Inzwischen, während die Israelis auf den Straßen von Tel Aviv Toleranz feierten, waren ihre palästinensischen Nachbarn damit beschäftigt, genau das Gegenteil zu tun: Sie forderten, dass Menschen entlassen werden sollten, weil sie eine Fernsehkomödie über Schwule im Gazastreifen produziert hatten.

» gazete.taz über AKP und LGBTI in der Türkei: Trans Konservativ

Eine Mehrheit der türkischen Transgender-Community neigt der Regierungspartei AKP zu. Unsere Autorin macht sich auf die Suche nach einer Erklärung

» 20 Minuten: "Kinderwunsch ist auch bei Schwulen legitim"

Viele schwule Paare erfüllen sich ihren Kinderwunsch durch eine Leihmutterschaft. Micha Bollag von Swissgaydad will Vorurteile abbauen.

» Tiroler Tageszeitung zur Fußball-WM: Teilnehmer von Gay-Pride-Parade und Fans feiern in Mexiko

Nach dem zweiten WM-Sieg der mexikanischen Nationalmannschaft haben Fußballfans und Teilnehmer der Gay-Pride-Parade in Mexiko-Stadt zusammen gefeiert.

» Bunte über Cynthia Nixon: Ihre Tochter ist jetzt ein Junge – und so toll geht sie damit um!

US-Schauspielerin Cynthia Nixon präsentiert sich derzeit nicht nur als mutige Kandidatin für das Gouverneursamt in New York, sondern auch als stolze Mutter. Auf Instagram spricht sie ihrem Sohn Seph Mut zu, der als Transgender lebt.

» Frankfurter Rundschau: Als Homosexuelle verfolgt

Hessen legt eine Untersuchung über die Unterdrückung Homosexueller von 1945 bis 1985 vor.

» Russische Ex-Profi-Fußballerin in der HuffPost über ihre Homosexualität: "Ich will nicht mehr schweigen"

"Russlands Mentalität geht brutal mit Menschen wie mir um. Vor allem im Fußball."

» NZZ am Sonntag: Japans Mädchen und Knaben bekommen die gleiche Schuluniform (Registrierung notwendig)

Immer mehr Schulen in Japan entscheiden sich für Unisex-Uniformen. So wollen sie die Jugendlichen vom Tabuthema der sexuellen Orientierung entlasten.

» Münsterländische Tageszeitung über CSD Cloppenburg: "Akzeptanz fängt zuhause an"

Beim Christopher Street Day in Cloppenburg haben rund 500 Teilnehmer mehr Respekt und Toleranz gegenüber Lesben, Schwulen, Bisexuellen, Transgendern und allen, die bunt leben möchten, gefordert.

» Fudder: Was ging beim … Christopher-Street-Day 2018 in Freiburg?

Für Akzeptanz und Gleichstellung, gegen Diskriminierung, Gewalt und Rechtspopulismus: Rund 8000 Menschen sind am Samstag mit lauter Musik und bester Laune durch die Freiburger Innenstadt.

» Mittelbayerische Zeitung: Ein bunter CSD für ein buntes Regensburg

Regensburgs Christopher Street Day ist möglicherweise der kleinste überhaupt. Trotzdem gab es kämpferische Parolen zu hören.

» Hagenower Kreisblatt: Drei Regenbögen am Hafenbecken

Boizenburg setzt Zeichen für Toleranz und gegen Homophobie durch das Hissen mehrerer Fahnen zum Christopher-Street-Day

23. Juni 2018

» Sibylle Berg auf Spiegel Online über Gewalt gegen Frauen und Homosexuelle: Krise der Männlichkeit

Frauen und Homosexuelle werden zunehmend als Lebewesen wahrgenommen. Vielen Männern macht das Angst – sie versuchen, diese Entwicklung gewaltsam aufzuhalten. Da hilft nur eins: Gegenwehr.

» Südkurier interviewt Begleittherapeutin: "Transsexualität ist keine Krankheit"

Lisa Waelder-Vollmer ist Psychotherapeutin in Konstanz und hat bereits mehrere transsexuelle Personen während ihres Wegs zur Geschlechtsanpassung und in der Zeit danach begleitet.

» Nina Queer auf Bild.de: Gibt es schwule Nazis?

Nina Queer schreibt wöchentlich aus ihrem Leben als Berlins bekanntester Travestie-Star. Dieses Mal geht es um Meinungsnazis.

» Neue Westfälische: Besser nicht auffallen – Russlands Schwule halten sich zur WM versteckt

In Russland haben Schwule und andere Minderheiten einen schweren Stand. Daran ändert auch die WM wenig: Bunt ist erwünscht, Regenbogen nicht...

» Blog "Voll schwul!" der Schweizer Illustrierten: Diese 30 Fussballer lassen mich schmelzen

Die Fussball-WM bietet nicht nur Sport, sie ist auch die Parade der heissesten Männer der Welt. SI-online-Redaktor Onur Ogul verrät, welche Spieler sein Blut in Wallung bringen.