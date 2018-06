Ausgewählter Artikel:

» (25.06.2018) Badische Zeitung: Der Freiburger CSD war ein voller Erfolg

Nicht alle Geschftsleute waren glücklich mit der Freiburger CSD-Parade, blieben ihnen zwischenzeitlich auch einige Kunden weg. Doch letztlich konnten die meisten damit ganz gut leben.

25. Juni 2018

» derStandard.at über die Ehe für alle: Bürgerliches Ideal schlägt feministische Kritik

Im Kampf um die gesellschaftliche Anerkennung der Ehe für alle ist ein Stück lesbisch-feministischer Kritik verlorengegangen

» WAZ: Bettina Böttinger mit "Brücke der Solidarität" ausgezeichnet

Die TV-Moderatorin wurde mit der "Brücke der Solidarität" ausgezeichnet. Ihr Kleid für die Gala hatte sie daheim vergessen – die Ehefrau half.

» Süddeutsche.de über Social Freezing: Nur mit Trauschein

Die Union will Kranken mit Kinderwunsch helfen. Krankenkassen sollen für das Einsetzen gefrorener Eizellen bezahlen. Allerdings soll das nicht für alle Patientinnen gelten – in der SPD regt sich deshalb Unmut.

» TAG24: Schwulenhass, Anfeindungen – Teenie-Tod an Schule tritt Sturm los

Mobbing-Experte Carsten Stahl deckt schreckliche Umstände an Berufsschule in Burg bei Magdeburg auf

» Deutschlandfunk Kultur über schwulen Pfarrer in Schottland: "Das ist es, was Gott will"

In der schottischen Hauptstadt Edinburgh arbeitet der gebürtige Franke Markus Dünzkofer als Priester. 2017 hat er erstmals zwei Männer getraut er selbst lebt offen homosexuell und sieht Fortschritte in der liberalen anglikanischen Kirche.

» junge Welt über Berliner Pride Parade: "Endlich normale Leute"

Pride Parade zieht für "inklusive Gesellschaft ohne Ausbeutung" durch Berlin. Negativpreis "Glitzerkrücke" für bayerisches "Psychisch-Kranken-Hilfe-Gesetz"

24. Juni 2018

» Tagesspiegel: Fritz-Karsen-Schule in Britz wird "Schule der Vielfalt"

Die Schule ist die erste in Berlin, die dem bundesweiten Netzwerk angehören wird. Die Auszeichnung wird am Sonnabend bei einem Schulfest gefeiert.

» Osthessen-News über schwules Prinzenpaar: Rainer und Jürgen haben die Fastnacht bunt gemacht

Ützhausen bei Schlitz hat nur 200 Einwohner – aber mit dem schwulen Prinzenpaar Rainer und Jürgen für einen echten Hingucker bei der Fastnachtskampagne 2017/18 gesorgt. Nach getaner offizieller Arbeit sind beide jetzt als regenbogenbuntes Prinzenpaar unterwegs – im Auftrag von Toleranz und Lebensfreude.

» der Freitag über Männer im Rock: Untenrum offen

Wenn ein Mann einen Rock trägt, wundern sich viele. Dabei hat das eine lange Tradition

» mena-watch über Palästinenser: Kein Platz für Schwule

Am 8. Juni besuchten schätzungsweise 250.000 Menschen die Gay Pride Parade in Tel Aviv. Touristen aus der ganzen Welt kamen nach Israel, um die Veranstaltung zu verfolgen und daran teilzunehmen. Thema der diesjährigen Veranstaltung war "The Community Makes History" – ein Hinweis auf die LGBT-Gemeinschaft in Israel. Inzwischen, während die Israelis auf den Straßen von Tel Aviv Toleranz feierten, waren ihre palästinensischen Nachbarn damit beschäftigt, genau das Gegenteil zu tun: Sie forderten, dass Menschen entlassen werden sollten, weil sie eine Fernsehkomödie über Schwule im Gazastreifen produziert hatten.

» gazete.taz über AKP und LGBTI in der Türkei: Trans Konservativ

Eine Mehrheit der türkischen Transgender-Community neigt der Regierungspartei AKP zu. Unsere Autorin macht sich auf die Suche nach einer Erklärung

» 20 Minuten: "Kinderwunsch ist auch bei Schwulen legitim"

Viele schwule Paare erfüllen sich ihren Kinderwunsch durch eine Leihmutterschaft. Micha Bollag von Swissgaydad will Vorurteile abbauen.

» Die Presse über Diözese Graz-Seckau: Ein Gruß an die schwule Community zum Jubiläum

Die Diözese Graz-Seckau ist 800 Jahre alt. Heute feierte sie mit einem Fest in der Grazer Innenstadt und einem Gruß zum Christopher Street Day an die schwule Community.

» Tiroler Tageszeitung zur Fußball-WM: Teilnehmer von Gay-Pride-Parade und Fans feiern in Mexiko

Nach dem zweiten WM-Sieg der mexikanischen Nationalmannschaft haben Fußballfans und Teilnehmer der Gay-Pride-Parade in Mexiko-Stadt zusammen gefeiert.

» Bunte über Cynthia Nixon: Ihre Tochter ist jetzt ein Junge – und so toll geht sie damit um!

US-Schauspielerin Cynthia Nixon präsentiert sich derzeit nicht nur als mutige Kandidatin für das Gouverneursamt in New York, sondern auch als stolze Mutter. Auf Instagram spricht sie ihrem Sohn Seph Mut zu, der als Transgender lebt.

» Frankfurter Rundschau: Als Homosexuelle verfolgt

Hessen legt eine Untersuchung über die Unterdrückung Homosexueller von 1945 bis 1985 vor.

» Russische Ex-Profi-Fußballerin in der HuffPost über ihre Homosexualität: "Ich will nicht mehr schweigen"

"Russlands Mentalität geht brutal mit Menschen wie mir um. Vor allem im Fußball."

» NZZ am Sonntag: Japans Mädchen und Knaben bekommen die gleiche Schuluniform (Registrierung notwendig)

Immer mehr Schulen in Japan entscheiden sich für Unisex-Uniformen. So wollen sie die Jugendlichen vom Tabuthema der sexuellen Orientierung entlasten.

» Münsterländische Tageszeitung über CSD Cloppenburg: "Akzeptanz fängt zuhause an"

Beim Christopher Street Day in Cloppenburg haben rund 500 Teilnehmer mehr Respekt und Toleranz gegenüber Lesben, Schwulen, Bisexuellen, Transgendern und allen, die bunt leben möchten, gefordert.