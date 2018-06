Ausgewählter Artikel:

» (26.06.2018) n-tv über trans Mann: Wie Lars ein neues russisches Wort erfand

Soll man nach Russland reisen, der politischen Lage zum Trotz? Für Lars ist die Antwort ein klares Ja, nicht nur während der WM. Der 40-Jährige ist transgender und musste Russland verlassen, um ein freies Leben zu führen. Nun hilft er anderen, seine Muttersprache zu lernen.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

26. Juni 2018

» Frankfurter Rundschau über Straßenfest der Aids-Hilfe: Feiern im "Bermudadreieck"

Beim Straßenfest der Aids-Hilfe erinnern sich einige Besucher an längst geschlossene Lokale. Von einst 50 gibt es nur noch fünf.

» derStandard.at überHomosexualität in Videospielen: Wo ist das "Gay" in Games?

Anders als in Film und TV spielen LGBT-Figuren in Games, wenn überhaupt, nur Nebenrollen

» Tagesspiegel: Macht Schluss mit dem Geschlechter-TÜV für Transsexuelle

Die WHO streicht Transsexualität von der Liste der psychischen Krankheiten – die Nachricht klingt besser als sie ist. Ein wirklicher Meilenstein sähe anders aus, sagt unsere Gastkommentatorin.

» taz über Operationen an intersexuellen Kindern: Reden statt schneiden

Trotz veränderter ärztlicher Leitlinien werden Kinder mit abweichenden Geschlechts­merkmalen operiert. Expert*innen fordern bei Anhörung in Hamburg gesetzliches Verbot

» Süddeutsche.de: Das Glück sitzt im rechten Spektrum

Menschen mit einer eher konservativen politischen Einstellung empfinden womöglich mehr Sinn und Bestimmung in ihrem Leben.

» stern: Trumps Tochter feiert mit LGBT-Community

Model Tiffany Trump, Tochter des US-Präsidenten, feierte die Pride Parade am Sonntag in New York City zusammen vielen anderen Promis.

» Bild der Frau: Mehr Orgasmen! Darum haben Frauen mit Frauen besseren Sex

Erleben Frauen mehr Orgasmen, wenn sie mit Frauen schlafen? Eine US-Studie hat Erstaunliches herausgefunden.

» hpd über den Bund Katholischer Ärzte Homosexualität als ärztlicher Behandlungsfall?

Wie reagiert man, wenn man erfährt, dass ein approbierter Arzt eine nicht vorhandene Krankheit mit einem unwirksamen Mittel behandelt? Man wird den Kopf schütteln. Wie aber sieht es aus, wenn man zusätzlich erfährt, dass es um einen Arzt geht, der im Rahmen eines "Bundes katholischer Ärzte" offen eine Therapie "gegen Homosexualität" mittels Homöopathie (plus Psychotherapie und religiösem Beistand) propagiert? Das Kopfschütteln verwandelt sich wohl in mehr oder weniger entsetzte Ungläubigkeit.

» Wochenblatt: Botschafter sprechen sich für die sexuelle Vielfalt in Paraguay aus

Mit beispiellosen Gesten in Paraguay drücken die Botschafter der Vereinigten Staaten und des Vereinigten Königreichs ihre Unterstützung für die sexuelle Vielfalt und den Kampf der LGTBI-Gemeinschaft (lesbisch, schwul, transsexuell, bisexuell und intersexuell) aus.

» SRF über die Regenbogenfahne: Ein buntes Symbol für das ganze Spektrum der Liebe

Die Regenbogenfahne ist das Symbol für Schwulen- und Lesben-Rechte. Vor 40 Jahren wurde sie erfunden.

» BR.de: Kirchenprojekt kämpft gegen "christlichen" Hate-Speech

Hass und Hetze im Internet finden sich auch auf Webseiten, die sich als christlich bezeichnen, so das Fazit des Projekts NetzTeufel der Evangelischen Akademie Berlin, das kürzlich erste Zwischenberichte veröffentlichte.

» Die Presse über das Diversity House in Russland: "Als gäbe es bei uns keine Probleme"

Das Diversity House in St. Petersburg musste zunächst geschlossen werden, Aktivisten vermuten politischen Willen. Wenn Fußball zur Nebensache wird.

» Süddeutsche.de über "Queer Eye": Herzerwärmend

Klischees? Egal. Über den erstaunlichen Erfolg des Reality-Formats "Queer Eye" auf Netflix, in dem in jeder Folge fünf Experten einen Menschen umstylen.

25. Juni 2018

» derStandard.at über die Ehe für alle: Bürgerliches Ideal schlägt feministische Kritik

Im Kampf um die gesellschaftliche Anerkennung der Ehe für alle ist ein Stück lesbisch-feministischer Kritik verlorengegangen

» WAZ: Bettina Böttinger mit "Brücke der Solidarität" ausgezeichnet

Die TV-Moderatorin wurde mit der "Brücke der Solidarität" ausgezeichnet. Ihr Kleid für die Gala hatte sie daheim vergessen – die Ehefrau half.

» Süddeutsche.de über Social Freezing: Nur mit Trauschein

Die Union will Kranken mit Kinderwunsch helfen. Krankenkassen sollen für das Einsetzen gefrorener Eizellen bezahlen. Allerdings soll das nicht für alle Patientinnen gelten – in der SPD regt sich deshalb Unmut.

» Badische Zeitung: Der Freiburger CSD war ein voller Erfolg

Nicht alle Geschftsleute waren glücklich mit der Freiburger CSD-Parade, blieben ihnen zwischenzeitlich auch einige Kunden weg. Doch letztlich konnten die meisten damit ganz gut leben.

» TAG24: Schwulenhass, Anfeindungen – Teenie-Tod an Schule tritt Sturm los

Mobbing-Experte Carsten Stahl deckt schreckliche Umstände an Berufsschule in Burg bei Magdeburg auf

» Deutschlandfunk Kultur über schwulen Pfarrer in Schottland: "Das ist es, was Gott will"

In der schottischen Hauptstadt Edinburgh arbeitet der gebürtige Franke Markus Dünzkofer als Priester. 2017 hat er erstmals zwei Männer getraut er selbst lebt offen homosexuell und sieht Fortschritte in der liberalen anglikanischen Kirche.