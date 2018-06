Ausgewählter Artikel:

» (28.06.2018) Allgemeine Zeitung: Engagement gegen Homophobie – Schüler des Oppenheimer Katharinengymnasiums erhalten Preis

Es sind kleine Episoden, die Rebecca, Nele und Jakob auf die Palme bringen können. "Manchmal reicht es schon, wenn ein Junge ein rosa Shirt trägt, und schon fällt das Wort ,Schwuchtel' ", schimpft Nele Weibler, Zehntklässlerin am Oppenheimer Katharinengymnasium. Ihre Altersgenossin Rebecca Ehlert berichtet von erstaunten bis unwissenden Reaktionen, wenn sie anderen Schülern von dem Projekt "Homophobie in unserer Gesellschaft" berichtet: "Da kriegst Du zu hören: Ach, ihr setzt Euch für Schwule ein. Dass es viel mehr Abstufungen sexueller Orientierungen gibt, wissen viele gar nicht."

28. Juni 2018

» NZZ über Schweizer Kinostart: "Lola Pater" – der Vater ist jetzt eine Frau

Nadir Moknèches Film über einen jungen Mann, der seinen Vater sucht und statt seiner eine Frau findet, ist ein wohltuend frischer Beitrag zur Diskussion um sexuelle Identitäten.

» derStandard.de: Die größte LGBT-Hymne aller Zeiten?

"I Will Survive" oder "Born This Way"? Zum Ende des Pride Month wollen wir von unseren Usern wissen: Welche schwule Hymne ist die beste?

» Tagesspiegel über Grünen-Forderung: "Außenpolitisch mehr für LGBTI-Rechte tun"

Die Grünen fordern die Bundesregierung auf, außenpolitisch mehr für den Schutz von Homosexuellen und Transsexuellen zu tun. Diese seien in vielen Ländern noch immer von Verfolgung bedroht.

» Deutschlandfunk über Homosexualität und Fußball: Ganz normale Fußballer

Fußball und Homosexualität das scheint für viele Menschen nicht zusammenzupassen. Doch auch in schwulen Fußballclubs habe er die übliche Vereinsarbeit erlebt, sagte der Anthropologe Stefan Heissenberger im Dlf. "Die Spieler wollen als 'normale' Fußballer wahrgenommen werden."

» 20 Minuten über schwulen Rechten: "Küsse meinen Freund auch vor SVP-Delegierten"

Die SVP und Homosexualität – das passt für viele nicht zusammen. Der schwule Politiker Michael Frauchiger (28) widerspricht.

» Frankfurter Rundschau: Queere Tiere

Wie Andrea Nahles würde auch das Times mager nie lügen. Das sagen wir Ihnen. Ganz ehrlich.

27. Juni 2018

» Nollendorfblog: Wie Sahra Wagenknecht Lesben und Schwule für dumm verkaufen will

Johannes Kram reagiert auf ein Video, mit dem die Linkenpolitikerin auf einen Kommentar von queer.de reagieren will. S.a.: Sahra Wagenknecht schürt Homophobie (25.06.2018)

» Heilbronner Stimme: "Das deutsche Fernsehen ist heterosexuell"

Eigentlich haben die Öffenlich-Rechtlichen die Aufgabe, die gesamte Gesellschaft abzubilden. Wenn es um sexuelle Vielfalt geht, scheitern die Sender allerdings gewaltig. Dagegen regt sich Widerstand.

» schwäbische interviewt schwulen Ex-NPDler Thomas Mosmann: "Jeder hat eine zweite Chance verdient"

Bis zur Bürgermeisterwahl am Sonntag, 1. Juli, porträtieren wir alle sieben Bewerber. Im sechsten Teil der Serie stellen wir Thomas Mosmann vor, der in Tuttlingen wohnt für das Bürgermeisteramt würde er aber nach Sigmaringen ziehen. Betrachtet man nur seine politische Karriere, könnte man Mosmann für jemanden halten, der nicht weiß, was er will. Im Gespräch mit Redakteurin Anna-Lena Buchmaier erklärt er die Beweggründe für die kuriosen Stationen seines Lebenslaufs.

» Mittelbayerische Zeitung: Was Lesben und Schwule 2018 bewegt

Die Ehe für alle jährt sich. Haben Lesben und Schwule nun alles erreicht? Eine Bestandsaufnahme schwul-lesbischer Themen.

» Nau: Samuel wird als Drag Queen zu Vicky Goldberg

Samuel Zihlmann (26) ist nachts als Drag Queen unterwegs. Dank seiner Figur "Vicky Goldfinger" hat er heute eine engere Beziehung zu seinen Eltern.

» TubeNOW über YouTube: Freund oder Gegner der LGBT's?

Vielerorts feiert die LGBT Community aktuell die CSD's. YouTube tritt als Unterstützer der Community auf. Zeitgleich häufen sich Diskriminierungsvorwürfe.

26. Juni 2018

» watson: Der schwule König, der auf brutale Art sterben musste

Anekdoteles unser Kurzformat für schmissige historische Anekdoten.

» NZZ: Homophobe Aktion sorgt in Paris für Protest

Kurz vor einer sogenannten Pride-Parade in Paris hat eine homophobe Aktion ausgelöst. Auf einer Strassenkreuzung waren Regenbogen-Symbole übermalt worden, Fotos in sozialen Netzwerken zeigten auch den Spruch «LGBT raus aus Frankreich».

» Gala über "Sturm der Liebe": Wird Tobias der neue Freund von Boris?

Bei "Sturm der Liebe" sprühen die Funken: Boris Saalfeld verliebt sich. Doch in wen? Der Verdacht fällt auf Fürstenhof-Neuzugang Tobias Ehrlinger

» Frankfurter Rundschau über Straßenfest der Aids-Hilfe: Feiern im "Bermudadreieck"

Beim Straßenfest der Aids-Hilfe erinnern sich einige Besucher an längst geschlossene Lokale. Von einst 50 gibt es nur noch fünf.

» n-tv über trans Mann: Wie Lars ein neues russisches Wort erfand

Soll man nach Russland reisen, der politischen Lage zum Trotz? Für Lars ist die Antwort ein klares Ja, nicht nur während der WM. Der 40-Jährige ist transgender und musste Russland verlassen, um ein freies Leben zu führen. Nun hilft er anderen, seine Muttersprache zu lernen.

» derStandard.at über Homosexualität in Videospielen: Wo ist das "Gay" in Games?

Anders als in Film und TV spielen LGBT-Figuren in Games, wenn überhaupt, nur Nebenrollen

» Tagesspiegel: Macht Schluss mit dem Geschlechter-TÜV für Transsexuelle

Die WHO streicht Transsexualität von der Liste der psychischen Krankheiten – die Nachricht klingt besser als sie ist. Ein wirklicher Meilenstein sähe anders aus, sagt unsere Gastkommentatorin.