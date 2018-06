Ausgewählter Artikel:

» (29.06.2018) derStandard.at über die Buchhandlung Löwernherz: Dinosaurier der queeren Bücherwelt

Die Wiener Buchhandlung Löwenherz für Schwule und Lesben feiert ihren 25. Geburtstag. Ein Rückblick auf die Beschlagnahmung von Büchern, Erotica und die Aids-Krise – derstandard.at/2000082218926/Dinosaurier-der-queeren-Buecherwelt

Die neusten Meldungen der Presseschau:

29. Juni 2018

» Tagesspiegel über LGBTI in der Türkei: Erdogans Jagd auf Homo- und Transsexuelle

Es ist kein Zufall, dass sich der Hass in Erdogans Türkei auch stark gegen Homo-, Bi- und Transsexuelle richtet. Mehr denn je müssen wir die türkische Community unterstützen. Ein Gastbeitrag.

» Göttinger Tageblatt: Deutschland ehrt Nazi-Jäger Fritz Bauer

Fritz Bauer hätte sich sicherlich nicht träumen lassen, dass 50 Jahre nach seinem Tod die Auschwitz-Tonbänder aus dem von ihm initiierten Prozess zum Gedächtnis der Welt gehören. Das hat die UNESCO vor wenigen Monaten beschlossen. An diesem Sonntag (1. Juli) wird zum 50. Todestag in einem Gedenkakt an Bauers Wirken in der Frankfurter Paulskirche erinnert.

» Kleine Zeitung: Die Queer-Denker der Hauptstadt

Queer-Szene. Man verwehrt sich gegen Stereotype und gibt sich schrill, aufklärerisch und sehr lustig.

» Nina Queer auf Bild.de: Warum Schwule besonders gern grillen

Nina Queer schreibt wöchentlich aus ihrem Leben als Berlins bekanntester Travestie-Star. Dieses Mal geht es ums Grillen.

» Mallorca Zeitung: Mehr als tausend Teilnehmer bei Gaypride-Umzug in Palma de Mallorca

Party und Forderungen an die Gesellschaft beim ´Orgullo Orgullo LGTBI´

» Teneriffa heute: Unterstützung des LGBT-Tages durch Inselregierung Teneriffas

a Die Inselregierung hat am gestrigen Donnerstag den Internationalen Tag des LGBT-Stolzes mit dem Ziel begangen, diese Gruppe (Lesben, Schwule, Bisexuelle und Transgender) sichtbar zu machen und die Nichtdiskriminierung von Menschen aufgrund ihrer sexuellen Orientierung oder Geschlechtsidentität zu fordern.

» Broadly: Caitlyn Jenner kämpft immer noch darum, akzeptiert zu werden

2015 wurde Caitlyn Jenner dafür gefeiert, ihre Identität als Frau öffentlich zu machen. In der Community selbst ist sie jedoch umstritten. Uns hat sie erzählt, wie es ihr heute geht.

» Westdeutsche Zeitung: Ein Schlüssel für Toleranz und Akzeptanz

Krefeld und die Partnerstadt Venlo wollen im Jahr 2019 beim Rosa Samstag Hand in Hand gehen und gemeinsam Zeichen setzen.

» scinexx: Homo, bi oder hetero? Was bestimmt unsere sexuelle Orientierung?

Lange galt die Homosexualität als krankhafte Anomalie, als psychische Störung oder schlicht als kriminell. Heute ist klar, dass sie eine natürliche Variante unserer sexuellen Orientierung ist – und dass ihre Wurzeln bis ins Tierreich reichen. Doch was bestimmt, ob wir homo-, hetero-, oder bisexuell sind? Sind es die Hormone, die Gene oder doch etwas ganz anderes?

28. Juni 2018

» watson: Wieso die Heten plötzlich die Homo-Kultur abfeiern? Die Antwort heisst "RuPaul"

Eine kleine Geschichte der Geschlechterparodie und wie ein afroamerikanischer Theaterstudent den Heteros die Homos schmackhaft machte.

» schwäbische: Bregenz feiert Christopher Street Day

Nach der ersten Parade 2016 und dem erfolgreichen Christopher-Street-Day-Wochenende 2017 gibt es auch heuer wieder ein ganzes Wochenende im Zeichen der Gleichstellung von Schwulen, Lesben, Bisexuellen, Intergeschlechtlichen und Transsexuellen in der Vorarlberger Landeshauptstadt. Gefeiert wird am Samstag, 30. Juni, unter dem Motto friedlich mitanand, wie der Veranstalter mitteilt.

» Lausitzer Rundschau: Stadtverwaltung Guben zeigt Flagge für Toleranz

228 Regenbogenfahnen wehen aktuell in der Region.

» Quotenmeter: Hollywoods langsame Näherung an queere Themen

Die Repräsentation der LGBTQ+-Community schleicht sich langsam aus dem nischigen Drama in Hollywoods Mainstream. Aber es gibt noch immer Produktionen, bei denen Hollywood Scheuklappen aufsetzt.

» Refinery29: Wie es ist, als trans* Person in Russland zu leben – ein Kurzfilm

Um einen Film über das Queerfest zu drehen, reisen zwei transgender Personen nach Russland. Was sie dort erlebt haben, kannst du hier nachlesen.

» Deutschlandfunk: Eingetragene Partnerschaften zu Ehe umwandeln

Homosexuelle Paare, die in einer eingetragenen Lebenspartnerschaft leben, sollten diese in eine Ehe umwandeln lassen, empfiehlt der Lesben-und Schwulenverband. Denn nur dann haben sie die gleichen Rechte wie heterosexuelle Paare – etwa beim Ehegattensplitting.

» VICE: Ein Besuch beim legendären Fickstutenmarkt

Eine der wichtigsten Regeln der Party: "Ein Stute darf einen Hengst nicht ablehnen, sie muss sich ihm hingeben."

» ze.tt: Wie wir den passenden Vater für unseren Kinderwunsch fanden

Noch schöner wäre unser Leben mit Kind, fand unsere Autorin und begab sich gemeinsam mit ihrer Frau auf die Suche nach einem Vater für ihren zukünftigen Nachwuchs. Zum Glück gibt es das Internet.

» NZZ über Schweizer Kinostart: "Lola Pater" – der Vater ist jetzt eine Frau

Nadir Moknèches Film über einen jungen Mann, der seinen Vater sucht und statt seiner eine Frau findet, ist ein wohltuend frischer Beitrag zur Diskussion um sexuelle Identitäten.

» derStandard.de: Die größte LGBT-Hymne aller Zeiten?

"I Will Survive" oder "Born This Way"? Zum Ende des Pride Month wollen wir von unseren Usern wissen: Welche schwule Hymne ist die beste?