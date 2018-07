Ausgewählter Artikel:

» (01.07.2018) Märkische Oderzeitung: Volle Vielfalt-Falkensee

Sie leuchtet wieder, in den prallen, satten Farben des Regenbogens, flattert leise im Wind und zeigt es jeden, Falkensee ist eine bunte Stadt. Am Dienstag wurde, anlässlich des Christopher Street Day, die farbenfrohe Fahne mit Botschaft, vor dem Falkenseer Rathaus gehisst.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

01. Juli 2018

» taz: Fritz Bauer war der bessere 68er

Vor 50 Jahren starb der legendäre Staatsanwalt Fritz Bauer. Zu Unrecht wurde er nicht so sehr verehrt, wie die 68er-Ikonen Dutschke und Langhans.

» Berliner Zeitung: Mit Olivia Jones den Kudamm entdecken

Olivia Jones macht bereits erfolgreiche Stadtführungen auf der Hamburger Reeperbahn. Ihre Berlin Kieztour startet im Juli.

» Nollendorfblog: Berliner Schwulen Beratung kämpft gegen lesbische Sichtbarkeit

Es ist nicht nur geschmacklos, sondern auch gefährlich, wie der Chef einer Schwulen-Institution dieses populistische Narrativ füttert, nach dem der Kampf gegen die Diskriminierung einer Minderheit ein Privileg, eine Bevorzugung ist. Ja klar muss für Trans" und Inter* (und in vielen Bereichen auch noch für Schwule) mehr getan werden. Aber für Lesben eben auch!

» mena-watch: 96% der Homosexuellen im Irak haben Gewalt erlebt

Die erste jemals durchgeführte Studie über das Leben und die Erfahrungen von LGBT+-Menschen im Irak hat ergeben, dass 96 Prozent von ihnen irgendeine Form verbaler oder körperlicher Gewalt erlebt haben. Die Studie schätzt, dass 2017 mehr als 220 LGBT+-Menschen in dem Landen getötet wurden. Seit 2003 hat es in dem Land jedes Jahr Mordkampagnen gegen LGBT+-Menschen gegeben.

» SRF: Ein intimer Einblick in das Leben von Lesben in der Schweiz

Lesben in der Schweiz sind oft unsichtbar, kritisiert die Fotojournalistin Elisabeth Real. Ihr Buch will das ändern. S.a.: Ein Beitrag zur lesbischen Sichtbarkeit (07.06.2018)

» Lokale Zeitung: Mainz im Zeichen des Regenbogens

Mainz ist eine tolerante und weltoffene Stadt das zeigte sich einmal mehr am Samstag, als in der Innenstadt die Mainzer Ausgabe des Christopher Street Day über die Bühne ging. Die 25. Auflage der vom Verein Schwuguntia organisierten Veranstaltung profitierte von einem traumhaften Wetter.

» rbb24: Ein Jahr "Ehe für alle"

Am Ende ging es ganz schnell: Als Kanzlerin Merkel vor einem Jahr die Öffnung der Ehe für Homosexuelle als Gewissensentscheidung darstellt, bringt der damalige Koalitionspartner SPD das Thema zur Abstimmung. Viele Berliner scheinen lange drauf gewartet zu haben.

30. Juni 2018

» Die Norddeutsche über Coming-out als trans: Diskriminierung am Arbeitsplatz

Was passiert, wenn man sich heute auf dem Land als transsexuell outet? Wie reagiert der Arbeitgeber? Hanna Jeske, eine Baustoffkauffrau, hat schlechte Erfahrungen gemacht.

» Sumikai: Osaka wird LGBT-Paare bald anerkennen

Die Stadt Osaka hat mitgeteilt, dass sie bald LGBT-Paare anerkennen wird und Karten als Partnerschaftsbeweis verteilt werden sollen.

» junge Welt-Interview u.a. über die Homophobie von Che Guevara: "Ein wirklicher Revolutionär muss romantisch sein"

Gespräch mit Aleida Guevara über Che, seine unveröffentlichten Schriften und sein Menschenbild

» AfD-Wörterbuch auf bento: Was bedeutet "Frühsexualisierung"?

Der Begriff wurde früher in der Kinderpsychologie verwendet, mittlerweile ist er veraltet. Es ging um die Frage, wann ein Kind wie viel sexuelle Aufklärung erfahren darf.

» Vorarlberger Nachrichten über schwulen Bregenzer: Unterm Regenbogen

Sven Alexander Hofer hat lange mit sich gerungen.

» Allgemeine Deutsche Zeitung über rumänischen Lesbenfilm: Einige Gespräche über eine hochgewachsene junge Frau

Bogdan Theodor Olteanus Spielfilmdebüt in den rumänischen Kinos

» WAZ: Ein Jahr Ehe für alle – drei Paare erzählen von der Liebe

Die Ehe für alle gibt es jetzt ein Jahr. Drei homosexuelle Paare erzählen von der Liebe und was sich für sie durch die Heirat verändert hat.

» der Freitag über fehlende Gleichstellung: Mutter per Gesetz

Wann ist mein Kind mein Kind? Ein Jahr nach der Öffnung ist die Gleichstellung noch lange nicht erreicht

29. Juni 2018

» Tagesspiegel über LGBTI in der Türkei: Erdogans Jagd auf Homo- und Transsexuelle

Es ist kein Zufall, dass sich der Hass in Erdogans Türkei auch stark gegen Homo-, Bi- und Transsexuelle richtet. Mehr denn je müssen wir die türkische Community unterstützen. Ein Gastbeitrag.

» Göttinger Tageblatt: Deutschland ehrt Nazi-Jäger Fritz Bauer

Fritz Bauer hätte sich sicherlich nicht träumen lassen, dass 50 Jahre nach seinem Tod die Auschwitz-Tonbänder aus dem von ihm initiierten Prozess zum Gedächtnis der Welt gehören. Das hat die UNESCO vor wenigen Monaten beschlossen. An diesem Sonntag (1. Juli) wird zum 50. Todestag in einem Gedenkakt an Bauers Wirken in der Frankfurter Paulskirche erinnert.

» Kleine Zeitung: Die Queer-Denker der Hauptstadt

Queer-Szene. Man verwehrt sich gegen Stereotype und gibt sich schrill, aufklärerisch und sehr lustig.

» derStandard.at über die Buchhandlung Löwernherz: Dinosaurier der queeren Bücherwelt

Die Wiener Buchhandlung Löwenherz für Schwule und Lesben feiert ihren 25. Geburtstag. Ein Rückblick auf die Beschlagnahmung von Büchern, Erotica und die Aids-Krise – derstandard.at/2000082218926/Dinosaurier-der-queeren-Buecherwelt