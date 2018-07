Ausgewählter Artikel:

03. Juli 2018

» Deutschlandfunk Kultur über die Antrittsvorlesung von Édouard Louis in Berlin: "Mein Vater wurde zur Arbeit gezwungen"

Nach vielen Preisen hat die Freie Universität Berlin Édouard Louis als Samuel-Fischer-Gastprofessor eingeladen. Der Schriftsteller analysierte in seiner Antrittsvorlesung die Rolle der Gewalt: das Thema – "Was kann Literatur tun? Über Scham, Kunst und Politik".

» shz.de: Schutz der sexuellen Identität – Heiner Garg wirbt für Grundgesetzänderung

Der Sozialminister möchte die Rechte von homo- und transsexuellen Menschen stärken und ein demokratisches Signal setzen.

» Volksstimme: Gleichgeschlechtliche Trennungen vor Gericht

In Sachsen-Anhalt sind im 2017 zwei Dutzend gleichgeschlechtliche Lebenspartnerschaften vor Gericht beendet worden.

» RP Online: So viele gleichgeschlechtliche Paare haben in Düsseldorf geheiratet

Vor einem Jahr hat der Bundestag die Öffnung der Ehe für gleichgeschlechtliche Paare beschlossen. 66 schwule und lesbische Paare gaben sich seit Oktober das Ja-Wort. Noch mehr ließen ihre Lebenspartnerschaft in eine Ehe umwandeln.

» Westdeutsche Zeitung: Düsseldorfer kämpft für die Vielfalt

Matthias Weber engagiert sich im Völklinger Kreis, dem Berufsverband für schwule Führungskräfte. In diesem Jahr sitzt der 43-Jährige gleich in drei bundesweiten Jurys.

» Sächsische Zeitung: Wohin mit dem Anderssein?

Der Gerede e. V. aus Dresden ist Ansprechpartner für Lesben, Schwule und Transgender. Auch immer öfter in der Lausitz.

» Mannheimer Morgen über die WM: Hetze, Homophobie und Rassismus

Die Botschaft der Fifa ist klar: "Fairplay und gegenseitiger Respekt sind fundamental für den Fußball. Diskriminierendens Verhalten ist nicht erlaubt", heißt es beim Weltfußballverband. Und: "Sag Nein zu Rassismus."

02. Juli 2018

» Schweriner Volkszeitung über CSD: Bunt, schrill, laut

Zum Christopher Street Day kamen Teilnehmer aus ganz Norddeutschland

» Belltower News: Berlin solidarisiert sich mit dem verbotenen Istanbul Pride-Marsch

2013 war der Istanbul Pride noch die größte Demonstration von Lesben, Schwulen und Trans* in der Türkei und ganz Osteuropa. Am Sonntag wurde er zum vierten Mal in Folge verboten. In Berlin fand am 01.07. eine Solidaritätsdemo statt. 500 Menschen zogen durch Kreuzberg und stellten klar, dass LGBTIQ*-Rechte international sind.

» Tagesspiegel: Schwulenberatung kritisiert Auszeichnung für Lesben

Die Schwulenberatung ist gegen den Preis für lesbische Sichtbarkeit des Senats. Schon seit längerem streitet sie sich mit Lesben um ein Grundstück.

» Stuttgarter Nachrichten: Lateinamerika protestiert in Regenbogenfarben

Während die Demonstration der schwul-lesbischen Community in Istanbul mit Tränengas und Wasserwerfern gestoppt wurde, fanden rund um Lateinamerika große Pride-Veranstaltungen statt.

» Spiegel Online: "In der Schule war ich die 'Schwuchtel' – im Forum hörte man mir zu"

Mal sind es Blicke, mal "Schwuchtel"-Rufe: Auf der Straße werden Lesben, Schwule, Bisexuelle und Transgender oft angefeindet. Das Internet hingegen erleben viele als Freiraum. Vier Geschichten.

» Merkurist porträtiert Sibea Wiesel: Die Queer-Stammtischlerin

Mehr als Kirchgänger und Studenten? Merkurist hat die andere Menschen getroffen, die Eichstätt einen wesentlichen Teil ihres Gesichtes verleihen. Part II

» Thüringer Allgemeine über gendergerechte Sprache: Nur das "Das" kann uns noch retten!

Liebes Leser! Nein, das ist kein Fehler, das ist gendergerecht. Man kann es nämlich nicht allen recht machen.

» Aargauer Zeitung über SVP-Offensive gegen Transmenschen: Hürden bei Geschlechtsänderung sollen bleiben

Parlamentarier der Volkspartei wollen die Hürden für Geschlechtsänderungen nur für Intersexuelle senken nicht aber für Transmenschen. Diese sollen weiterhin den Weg vor Gericht antreten müssen.

» Bild.de über Guido Maria Kretschmers Hochzeit: "Hoffentlich heule ich nicht die ganze Zeit"

Im September wird einander nach mehr als 30 gemeinsamen Jahren auf Sylt das Jawort gegeben.

» Berliner Zeitung interviewt "Love, Simon"-Hauptdarsteller Nick Robinson: "Wir wollen Mut machen"

"Love, Simon" ist Hollywoods erste große schwule Teenager-Romanze.

» Nürnberger Nachrichten: Erste gleichgeschlechtliche Hochzeit im Knoblauchsland

Eheschließungen zwischen gleichgeschlechtlichen Paaren gehören in den Standesämtern zum Alltag. In Kirchen dagegen sind sie noch selten. Heinz Lehneis junior und Udo Mirschberger trauen sich: Am Samstag haben sie sich in der Wehrkirche St. Georg in Kraftshof das Jawort gegeben.

01. Juli 2018

» taz: Fritz Bauer war der bessere 68er

Vor 50 Jahren starb der legendäre Staatsanwalt Fritz Bauer. Zu Unrecht wurde er nicht so sehr verehrt, wie die 68er-Ikonen Dutschke und Langhans.

» Berliner Zeitung: Mit Olivia Jones den Kudamm entdecken

Olivia Jones macht bereits erfolgreiche Stadtführungen auf der Hamburger Reeperbahn. Ihre Berlin Kieztour startet im Juli.