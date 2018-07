Ausgewählter Artikel:

» (04.07.2018) evangelisch.de über die Verweigerung von Dienstleistungen für Homophobe: Gastfreundfeindschaft

Ein Vorfall in den USA wirft erneut die Frage nach den Grenzen von Gastfreundschaft auf. Will man jene am Tisch haben, die ihrerseits gerne reglementieren, wen sie an ihrem Platz nehmen lassen wollen? S.a.: Homophobe Trump-Sprecherin aus Restaurant geworfen (25.06.2018)

04. Juli 2018

» Perspective Daily: Sexuelle Vielfalt ist, wenn wir es nicht so genau wissen müssen

Noch vor 300 Jahren hätte dich in der islamischen Welt niemand gefragt, ob du "hetero" oder "homo" bist. Das können wir von den schlüpfrigen Gedichten von damals lernen.

» derStandard.de interviewt Sabine Hark: "Urteil zum dritten Geschlecht ist Zeitenwende"

Der VfGH entschied, dass es eine Option jenseits von männlich und weiblich geben muss. Sabine Hark darüber, was "inter" oder "divers" verändern könnte

» Südkurier: In welchen Ländern ist Homosexualität noch immer strafbar?

Manchmal sind es beliebte Reiseziele und Länder, die besonders feindlich Homosexuellen gegenüber sind, und die man schon allein deshalb nicht bereisen sollte.

» Spiegel Online über schwulen Bacchus an der Mosel: Die männliche Königin tritt ab

Niemand wollte Weinkönigin im Moseldorf Kesten werden, also übernahm ein Jurastudent den Job. Nun hat Sven Finke-Bieger genug davon, er sagt: "Ich kann es nicht besser als Frauen, aber genauso gut."

» Die Presse über Russland: Regenbogen-Fußballmatch unter den Augen des FSB

Homosexuelle Sportfans nutzen die WM, um auf Diskriminierung aufmerksam zu machen. Im Alltag kämpfen sie gegen Hindernisse.

» Sumikai: Japans Frauenuniversität in Tokyo nimmt Transgender-Studenten auf

Die japanische nationale Frauenuniversität in Tokyo hat mitgeteilt, dass sie mit der Aufnahme von Transgender-Studenten, die als Mann geboren wurden, sich aber weiblich fühlen, beginnen wird.

» Neon über transsexuelle Spanierin: Warum diese "Miss Universe"-Kandidatin jetzt schon eine Legende ist

Am Freitag gewann Angela die Wahl zur Miss Spanien. Mit diesem Titel darf sie nun zur Wahl der Miss Universum antreten.

» Süddeutsche.de: Eine romantische Ruine für den Kini

Auf der Corneliusbrücke entsteht wieder ein Denkmal – allerdings in einer Sparversion

» Die Presse: Doch keine Scheidung vor der Homo-Ehe (Registrierung erforderlich)

Wer bereits in eingetragener Partnerschaft lebt, muss diese nicht erst auflösen, um eine Ehe schließen zu können. Die ersten Trauungen von gleichgeschlechtlichen Paaren wird es noch heuer geben.

» Deutschlandfunk Kultur über Troye Sivan: "Coming Out" als Erfolgsbasis

Schwul zu sein gehört bei dem australischen Sänger und YouTuber Troye Sivan zum Erfolgsrezept, beobachtet die Journalistin Jenni Zylka. Und sie begrüßt, dass die Musikbranche da keine Tabus mehr kennt.

» Nau: Tamaste mit Drag Queen Vicky Goldfinger

Samy alias "Vicky Goldfinger" zieht als Drag Queen die Menschen in ihren Bann. Sex hat Vicky aber vor allem mit Hetero-Männern.

» unsertirol24 über Lebenspartnerschaften 2017: 51 gleichgeschlechtliche Ehen in Südtirol geschlossen

Im Jahr 2017 gaben sich 2.165 Paare das Jawort, 1,4% mehr als im Vorjahr. Die Ehe-schließungsrate liegt bei 4,1 Hochzeiten je 1.000 Einwohner. Dies teilt das Landesinstitut für Statistik (ASTAT) mit.

03. Juli 2018

» HuffPost Deutschland: Der Tag, an dem mein Vater mich rauswarf, weil ich schwul bin

Wenn du meinst, schwul sein zu müssen, gehörst du nicht mehr länger zu dieser Familie", sagte er.

» RP-Online über lesbische Widerstandskämpferin: Forum fordert Straßenbenennung nach Cilly Helten

Die Bezirksvertretung 3 hatte auf Anregung des Forums Düsseldorfer Lesben-, Schwulen- und Trans*-Gruppen Cilly Helten in den Straßennamen-Pool aufgenommen. Nun steht eine Entscheidung über Straßennamen in einem neuen Wohnquartier am Hauptbahnhof an.

» Deutschlandfunk Kultur über die Antrittsvorlesung von Édouard Louis in Berlin: "Mein Vater wurde zur Arbeit gezwungen"

Nach vielen Preisen hat die Freie Universität Berlin Édouard Louis als Samuel-Fischer-Gastprofessor eingeladen. Der Schriftsteller analysierte in seiner Antrittsvorlesung die Rolle der Gewalt: das Thema – "Was kann Literatur tun? Über Scham, Kunst und Politik".

» shz.de: Schutz der sexuellen Identität – Heiner Garg wirbt für Grundgesetzänderung

Der Sozialminister möchte die Rechte von homo- und transsexuellen Menschen stärken und ein demokratisches Signal setzen.

» Volksstimme: Gleichgeschlechtliche Trennungen vor Gericht

In Sachsen-Anhalt sind im 2017 zwei Dutzend gleichgeschlechtliche Lebenspartnerschaften vor Gericht beendet worden.

» RP Online: So viele gleichgeschlechtliche Paare haben in Düsseldorf geheiratet

Vor einem Jahr hat der Bundestag die Öffnung der Ehe für gleichgeschlechtliche Paare beschlossen. 66 schwule und lesbische Paare gaben sich seit Oktober das Ja-Wort. Noch mehr ließen ihre Lebenspartnerschaft in eine Ehe umwandeln.

» Westdeutsche Zeitung: Düsseldorfer kämpft für die Vielfalt

Matthias Weber engagiert sich im Völklinger Kreis, dem Berufsverband für schwule Führungskräfte. In diesem Jahr sitzt der 43-Jährige gleich in drei bundesweiten Jurys.