Ausgewählter Artikel:

Die neusten Meldungen der Presseschau:

05. Juli 2018

» Tagesspiegel interviewt russischen LGBT-Sportverband: "Wir sind Bürger zweiter Klasse"

Der Vorsitzende des russischen LGBT-Sportverbands, Alexander Agapov, über die Aufmerksamkeit während der WM, Thomas Hitzlsperger und Fußball hinter verschlossenen Türen.

» Nina Queer auf Bild.de: Wie Ru-Paul die deutsche Drag-Szene zerstört

In Nina Queers Kolumne geht es diesmal um Ru-Paul, die erfolgreichste Drag Queen der Welt.

» Tilllate über Frauenfußball: "Wir haben sieben Lesben im Team"

Kickerinnen sind zickige Damen oder gar "Kampflesben" auf dem Feld, sagt das Klischee. Was steckt hinter diesen Vorurteilen? Zwei junge Fussballerinnen klären auf.

» watson: "Wie rede ich meiner lesbischen Liebhaberin die Glatze aus?"

"Ich bin eine 38-jährige Frau mit Glatze und lesbisch. Nun will sich meine neue Geliebte, sie ist süsse 19 Jahre alt, ebenfalls die Haare abschneiden..."

» ze.tt: Wie meine Mutter zur queeren Oma wurde

Unsere Autorin ist gerade Mutter geworden. Dass ihr Kind drei Eltern hat, findet sie praktisch. Dass jede*r etwas dazu zu sagen hat, schwierig. Im zweiten Teil der Familienkolumne erzählt sie von ihrer Schwangerschaft und den Reaktionen darauf.

» Jüdische Allgemeine über schwulen Regisseur: Der Kuchenmacher

Ofir Raul Graizer gibt Kochkurse und zeigt beim Jüdischen Filmfestival sein Kinodebüt

» RP Online: Demo für Cilly-Helten-Straße

Die Verwaltung will, dass die Planstraßen nach den Partnerstädten Reading und Palermo benannt werden. Dabei hatte die zuständige Bezirksvertretung 3 vor mehr als fünf Jahren Cilly Helten in den Namenspool für Straßen aufgenommen.

» RP Online: Solinger Gruppe mit zwei Wagen beim CSD

Der Freundeskreis mit dem Namen "Gemischtwarenladen" nimmt am Sonntag zum achten Mal an der Parade für die Gleichberechtigung und Akzeptanz von Schwulen und Lesben teil.

» Merkurist: Noch etwas Geduld, bis die schwulen und lesbischen Ampelmännchen kommen

Seit nunmehr drei Jahren werden anlässlich des Christopher Street Days die Ampeln an der Konstablerwache umgestaltet. Ab diesem Jahr sollen die homosexuellen Pärchen dauerhaft zu sehen sein. Doch wann ist es soweit?

» Südkurier: Das Schicksal der Homosexuellen

Ein Zeitstrahl mit den wichtigsten Daten der Geschichte von Taten für und gegen Homosexuelle in Deutschland.

04. Juli 2018

» Zeit Online interviewt Wolfgang Tillmans: "Es ist vielen Menschen peinlich, sich politisch zu engagieren"

Die gesellschaftliche Mitte müsse sich mobilisieren, sagt Wolfgang Tillmans. Sonst gewinne die Rechte. Der Künstler will mit europäischen Mitstreitern für die EU werben.

» Top Magazin Frankfurt über schwulen Kunstsammler: Frank Brabant und seine Lebenskunst

Ein Verlegenheitskauf bei Hanna Bekker vom Rath war der Funke, der bei Frank Brabant das Feuer fürs Kunstsammeln entfachte.

» Brigitte über Intersexualität: "Wie sieht es zwischen Ihren Beinen aus?"

Anne-Mette wurde sowohl mit männlichen als auch mit weiblichen Geschlechtsmerkmalen geboren. Uns erzählt sie, was das für den Alltag bedeutet.

» Wiener Zeitung über LGBT in Russland: Ein bisschen Freiheit

Die LGBT-Community hat es in Russland besonders schwer. Die WM eröffnet Aktivisten Freiräume.

» Perspective Daily: Sexuelle Vielfalt ist, wenn wir es nicht so genau wissen müssen

Noch vor 300 Jahren hätte dich in der islamischen Welt niemand gefragt, ob du "hetero" oder "homo" bist. Das können wir von den schlüpfrigen Gedichten von damals lernen.

» evangelisch.de über die Verweigerung von Dienstleistungen für Homophobe: Gastfreundfeindschaft

Ein Vorfall in den USA wirft erneut die Frage nach den Grenzen von Gastfreundschaft auf. Will man jene am Tisch haben, die ihrerseits gerne reglementieren, wen sie an ihrem Platz nehmen lassen wollen? S.a.: Homophobe Trump-Sprecherin aus Restaurant geworfen (25.06.2018)

» derStandard.de interviewt Sabine Hark: "Urteil zum dritten Geschlecht ist Zeitenwende"

Der VfGH entschied, dass es eine Option jenseits von männlich und weiblich geben muss. Sabine Hark darüber, was "inter" oder "divers" verändern könnte

» Südkurier: In welchen Ländern ist Homosexualität noch immer strafbar?

Manchmal sind es beliebte Reiseziele und Länder, die besonders feindlich Homosexuellen gegenüber sind, und die man schon allein deshalb nicht bereisen sollte.

» Spiegel Online über schwulen Bacchus an der Mosel: Die männliche Königin tritt ab

Niemand wollte Weinkönigin im Moseldorf Kesten werden, also übernahm ein Jurastudent den Job. Nun hat Sven Finke-Bieger genug davon, er sagt: "Ich kann es nicht besser als Frauen, aber genauso gut."

» Die Presse über Russland: Regenbogen-Fußballmatch unter den Augen des FSB

Homosexuelle Sportfans nutzen die WM, um auf Diskriminierung aufmerksam zu machen. Im Alltag kämpfen sie gegen Hindernisse.