Ausgewählter Artikel:

» (06.07.2018) Zenith: Queer-Schnitt der Region

Jeden Freitag kuratieren wir fünf Twitter-Accounts zu einem Thema. Anlässlich des gerade zuende gegangenen weltweiten "Pride-Month" in dieser Woche: LGBTQ-Aktivismus aus der MENA-Region.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

06. Juli 2018

» Kölner Stadt-Anzeiger: "Minderwertige Menschen" – Aktivisten über Homosexualität in Kölner Partnerstädten

Es war am 14. März dieses Jahres, als Marielle Franco auf offener Straße erschossen wurde. Die Mörder feuerten aus zwei Metern Entfernung mit Pistolen durch die Scheiben ihres Autos, töteten Franco und ihren Fahrer mit mehreren Kugeln. Nur wenige Wochen zuvor war die Ratsfrau des Stadtparlaments von Rio de Janeiro Vorsitzende einer Kommission für die Aufklärung militärischer Interventionen in Brasilien geworden.

» LGBT-Gegner übermalen Regenbogen-Zebrastreifen in Paris – die Bürgermeisterin reagiert perfekt

Heldin des Tages

» Jungle World über Ex-Muslime beim London Pride: Ein Gläschen auf die Blasphemie

Die Beteiligung des Council of Ex-Muslims of Britain an der London Pride stört manche LGBT-Aktivisten

» WDR-#Klappstuhl: Till trifft Andreas Stiene vom Come-Together-Cup

Andreas Stiene ist der Gründer des "Come-Together-Cup", einem Fußballturnier für eine weltoffene Gesellschaft ohne Ausgrenzung. Früher hat er seine Homosexualität versteckt – aus Angst. Mit Till hat er sich in einem Angstraum getroffen, der auf den ersten Blick gar nicht so aussieht.

» WDR interviewt anyway-Chef: Warum ein Coming-out immer noch schwierig ist

CSD -Wochenende in Köln Motto soll Mut zum Coming-out machen Interview mit Jürgen Piger vom Jugendtreffpunkt anyway

» Welt über "Marvin": Schwul und Kind armer Eltern – das ist die Hölle

Édouard Louis ist der erfolgreichste Jungstar Frankreichs. Jetzt wird sogar das Leben dieses 26-jährigen Schriftstellers verfilmt. Es ist eine unversöhnliche Aufstiegsgeschichte der besonderen Art.

» Nordkurier: Transsexueller Neubrandenburger gründet Selbsthilfegruppe

Tyler Jasper Lemke war ein unglückliches Mädchen und ist heute ein zufriedener junger Mann. Über seinen Weg dorthin berichtet er offen und spart auch die Hürden nicht aus.

» Weser-Kurier über Terry Gilliam: "Ich bin eine schwarze, transsexuelle Lesbe"

Monty-Python-Legende Terry Gilliam hat keine Lust mehr, ein weißer Mann zu sein. Mein Name ist Loretta, erklärte der 77-Jährige.

» derStandard.de über Gadsbys ernste Comedy-Show "Nanette" auf Netflix: Lesbenwitz? Zieht immer

Die Komikerin Hannah Gadsby will nicht mehr über etwas witzeln, womit sie und andere noch immer kämpfen, erklärt sie in ihrer Show "Nanette": Homophobie und Sexismus.

05. Juli 2018

» neues deutschland zu Sarah Wagenknecht: Arm, abgehängt, homosexuell?

In der LINKEN wird argumentiert, Errungenschaften wie die Ehe für alle seien bloß Teil einer "glitzernden Hülle linksliberaler Werte". Aussagen wie diese offenbaren einen abgehobenen und verkürzten Blick auf die sozialen Kämpfe in diesem Land.

» Schweriner Volkszeitung: Das homosexuelle Outing feiern

Wanderausstellung zu Lesben, Schwulen und Bisexuellen in MV.

» Tagesspiegel interviewt russischen LGBT-Sportverband: "Wir sind Bürger zweiter Klasse"

Der Vorsitzende des russischen LGBT-Sportverbands, Alexander Agapov, über die Aufmerksamkeit während der WM, Thomas Hitzlsperger und Fußball hinter verschlossenen Türen.

» Nina Queer auf Bild.de: Wie Ru-Paul die deutsche Drag-Szene zerstört

In Nina Queers Kolumne geht es diesmal um Ru-Paul, die erfolgreichste Drag Queen der Welt.

» Tilllate über Frauenfußball: "Wir haben sieben Lesben im Team"

Kickerinnen sind zickige Damen oder gar "Kampflesben" auf dem Feld, sagt das Klischee. Was steckt hinter diesen Vorurteilen? Zwei junge Fussballerinnen klären auf.

» watson: "Wie rede ich meiner lesbischen Liebhaberin die Glatze aus?"

"Ich bin eine 38-jährige Frau mit Glatze und lesbisch. Nun will sich meine neue Geliebte, sie ist süsse 19 Jahre alt, ebenfalls die Haare abschneiden..."

» ze.tt: Wie meine Mutter zur queeren Oma wurde

Unsere Autorin ist gerade Mutter geworden. Dass ihr Kind drei Eltern hat, findet sie praktisch. Dass jede*r etwas dazu zu sagen hat, schwierig. Im zweiten Teil der Familienkolumne erzählt sie von ihrer Schwangerschaft und den Reaktionen darauf.

» Jüdische Allgemeine über schwulen Regisseur: Der Kuchenmacher

Ofir Raul Graizer gibt Kochkurse und zeigt beim Jüdischen Filmfestival sein Kinodebüt

» RP Online: Demo für Cilly-Helten-Straße

Die Verwaltung will, dass die Planstraßen nach den Partnerstädten Reading und Palermo benannt werden. Dabei hatte die zuständige Bezirksvertretung 3 vor mehr als fünf Jahren Cilly Helten in den Namenspool für Straßen aufgenommen.

» RP Online: Solinger Gruppe mit zwei Wagen beim CSD

Der Freundeskreis mit dem Namen "Gemischtwarenladen" nimmt am Sonntag zum achten Mal an der Parade für die Gleichberechtigung und Akzeptanz von Schwulen und Lesben teil.