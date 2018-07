Ausgewählter Artikel:

Die neusten Meldungen der Presseschau:

07. Juli 2018

» Vice: 10 Fragen an einen Transmann, die du dich niemals trauen würdest zu stellen

Wie hast du Sex? Ist deine Freundin hetero- oder homosexuell? Könntest du dir vorstellen, als Transmann schwanger zu werden?

» RP Online über schwulen Flüchtling aus Syrien: "Für sie war ich der Teufel"

Wenn am Sonntag der CSD in Köln begangen wird, hat Saeid* besonderen Grund zu feiern. Bis er Mitte zwanzig war, wusste der Syrer nicht, dass Männer sich lieben können. Dann merkte der heute 36-Jährige, dass er selbst schwul ist und machte den Fehler, seiner Frau davon zu erzählen. Ein Protokoll.

» jetzt: Schwule Jungs, wie geht Beziehung ohne Konventionen?

Wer macht dann den Antrag? Und nervt es, nichts zu haben, an das man sich halten oder an dem man sich reiben kann?

» neues deutschland über Röcke für männliche Schüler: Das ist der Linken Not

In einer Schule in Großbritannien wird zurzeit über eine sehr wichtige Frage gestritten. Sollen Jungen an heißen Tagen kurze Hosen tragen oder aus Rücksicht auf Transgender Röcke?

» NZZ: Fortpflanzungsmedizin für alle? Recht und Moral im Dilemma

Früher war die Erfüllung des Kinderwunsches an Voraussetzungen gebunden, die jenseits des menschlichen Einflusses lagen. Mit der Fortpflanzungsmedizin hat sich dies radikal geändert. Nun stellt sich die Frage: Wer ist unter welchen Umständen berechtigt, sich diese zunutze zu machen?

» ZDF: "Moskau liebt Dich" – Schwuler Wahlkampf in Moskau

Der Journalist Anton Krasovsky ist offen schwul und will für das Bürgermeisteramt in Moskau kandidieren – in einem Land der schwulenfeindlichen Politik.

» Kölner Stadt-Anzeiger: Welcher Wert ist bei der Fifa wie viel wert?

Verstöße gegen die Marketing-Vorschriften werden bei der Fußball-WM in Russland hart bestraft.

» ARD-Mittagsmagazin: Mutter, Mutter, Kind – und gut?

Trotz Ehe für alle: Homosexuelle Paare werden anders behandelt als heterosexuelle besonders, wenn es um das Kinder kriegen geht. Zwei Frauen aus Berlin wird es fast unmöglich gemacht, gemeinsam Mutter zu werden.

» Leipziger Volkszeitung: Regenbogenflagge hängt nun wieder

Im vergangenen Jahr rissen Unbekannte den Fahnenmast auf dem Bornaer Markt aus seiner Verankerung, um die Regenbogenflagge zu klauen. Seit Freitag hängt sie wieder dort.

» Die Presse: Tennisprofi sprach nach Sieg über ihre Homosexualität

Die belgische Tennisspielerin Alison van Uytvanck hat sich nach ihrem Sieg über Titelverteidigerin Garbine Muguruza in Wimbledon vor weltweitem Publikum zu ihrer Homosexualität bekannt.

» Kolumne "Voll schwul!" der Schweizer Illustrierten: Ich mag nicht mehr auf die Ehe warten

Die Schweiz entpuppt sich immer mehr als Schlusslicht in Sachen Gleichstellung. Daran ist nicht nur die Gesellschaft, sondern auch massgeblich die Politik schuld. SI-online-Blogger Onur Ogul über das langsamste Parlament Europas.

» bento: Royal Marines marschieren erstmals bei der "Pride Parade" in London mit

In vielen Städten rund um den Globus finden in diesen Wochen die Veranstaltungen zur "Gay Pride" statt. Eine von ihnen ist auch die "Pride Parade" in London, die zu den größten der Welt zählt. Am Samstag soll die Parade durch London ziehen, eine Million Zuschauerinnen und Zuschauer werden erwartet. Das Besondere an dieser Parade: Die Londoner LGBT-Community erhält prominente Unterstützung von den Elitesoldaten der britischen Royal Navy.

» Refinery29: Warum diese Künstlerin JEDE queere Person auf der Welt portraitieren möchte

Wir haben mit der Künstlerin über ihre Beweggründe hinter dem Projekt gesprochen, die sie dazu motiviert, jede queere Person der Welt malen zu wollen.

» ze.tt: Too gay to be straight – Warum ich meine Bisexualität nicht ständig beweisen will

Viele bisexuelle Menschen haben das Gefühl, ständig Beweise liefern oder sich permanent outen zu müssen. Das sollte sich ändern. Ein Kommentar

06. Juli 2018

» taz über Magazine für Lesben: Für sie. Und sie. Und Sie.

Das Zeitschriftenangebot für Lesben ist mau. Immerhin: Das L-MAG wird 15 und ist nicht mehr ganz allein auf dem Markt.

» Hamburger Abendblatt: "In Russland gibt es keine Schwuchteln"

In Russland kann man als Homosexueller für einen Kuss verhaftet werden. Wird sich durch die Weltmeisterschaft irgendetwas ändern?

» taz zur LAZ-Ausstellung im Schwulen Museum: Meine lesbischen Schwestern

Den Vorkämpferinnern der frühen siebziger Jahren ist die großartige Ausstellung Radikal lesbisch feministisch gewidmet. S.a.: Lesbische Sichtbarkeit vor fast 50 Jahren (04.07.2018)

» Kölner Stadt-Anzeiger: "Minderwertige Menschen" – Aktivisten über Homosexualität in Kölner Partnerstädten

Es war am 14. März dieses Jahres, als Marielle Franco auf offener Straße erschossen wurde. Die Mörder feuerten aus zwei Metern Entfernung mit Pistolen durch die Scheiben ihres Autos, töteten Franco und ihren Fahrer mit mehreren Kugeln. Nur wenige Wochen zuvor war die Ratsfrau des Stadtparlaments von Rio de Janeiro Vorsitzende einer Kommission für die Aufklärung militärischer Interventionen in Brasilien geworden.

» LGBT-Gegner übermalen Regenbogen-Zebrastreifen in Paris – die Bürgermeisterin reagiert perfekt

Heldin des Tages

» Jungle World über Ex-Muslime beim London Pride: Ein Gläschen auf die Blasphemie

Die Beteiligung des Council of Ex-Muslims of Britain an der London Pride stört manche LGBT-Aktivisten