» (09.07.2018) Deutsche Welle: Als Transgender-Flüchtling in Griechenland

Nach einer langen Irrfahrt haben zwei Transgender-Frauen aus Pakistan und Tunesien in Griechenland eine neue Heimat gefunden. Ihr Ringen um Würde schildern Marianna Karakoulaki und Dimitris Tosidis aus Thessaloniki.

09. Juli 2018

» Welt: "Vielen ist der CSD zu schwul geworden"

Beim Kölner Christopher Street Day feiern und demonstrieren rund eine Million Menschen. Die Stimmung ist ausgelassen, doch es geht auch um politische Ziele. So sind auch in der LGBTIQ-Community patriarchale Strukturen sichtbar.

» OnlineMarketing.de: Wie Volvo ein starkes Zeichen für die moderne Familie setzt

In einer aktuellen Videokampagne zum Launch des neuen V60 gestaltet Volvo ein Londoner Parkhaus neu.

» Abendzeitung über homosexuelle Polizisten: "Bei der Polizei eckt das typische Schwulenklischee an"

Auch bei der Polizei gibts Queere, doch in Bayern haben die mit Problemen zu kämpfen. Ein Verband hilft und klärt auf.

» jetzt zum CSD: "Unsere radikale Nacktheit soll die Leute aufwecken"

Drei Teilnehmer des CSD in Köln sprechen darüber, warum dieser Tag auch heute wieder wichtig war.

» Aachener Zeitung: Pinke Party und Politik – Der CSD ist mehr als eine Schwulenparade

Köln ist bunt, und am Wochenende des Christopher Street Day ist die Stadt noch bunter: Regenbogenflaggen so weit das Auge reicht, glitzernde Kostüme, farbenfroh gestaltete Trucks. Der CSD lockt laut Veranstalter rund 1,2 Millionen Menschen an. Die Polizei sprach von Hunderttausenden, die friedlich in der Innenstadt gefeiert haben.

» WirtschaftsWoche zum CSD: Wenn Thyssenkrupp-Vorstand Burkhard sich in Köln mit Gummibärchen-Tütchen bewaffnet

Der einzige Top-Manager beim Christopher Street Day

» Kölner Stadt-Anzeiger: Hunderttausende bei CSD-Parade in Kölner Innenstadt

Der Veranstalter spricht von einer Million Zuschauern.

» Freie Presse aus Chemnitz: Warum vor der Stadthalle eine Regenbogenfahne hängt

Das Symbol der Lesben- und Schwulenbewegung wurde am Samstag gehisst. Es war der Auftakt einer ganzen Aktionswoche.

» Sächsische Zeitung über CSD Pirna: Eine Miss unterm Regenbogen

Der Christopher-Street-Day wird immer populärer. Erstmals war eine Schönheitskönigin dabei.

» Stuttgarter Zeitung: Ein revolutionärer Denker ist Namenspatron für den Ulrichs-Platz

Der Jurist Karl Heinrich Ulrichs war im 19. Jahrhundert ein Vorkämpfer für die Schwulenbewegung. Jetzt wird er dafür mit einer Stele auf dem nach ihm benannten Platz an der Kreuzung Filder und Lehenstraße geehrt.

» Traunsteiner Tagblatt erklärt CSD: Mit dem Regenbogen demonstrieren

Verkleidet, mit bunten Fahnen und Musik ziehen Menschen im Sommer durch die Straßen. Was ein bisschen wie eine Party oder Karneval aussieht, ist auch eine Demonstration: Die Menschen wollen gleiche Rechte für alle – egal, wen und wie sie lieben.

» Süddeutsche.de über Alison Van Uytvanck: Privates Glück, sportlicher Coup

Die Belgierin Alison Van Uytvanck spielt nach ihrem Outing groß auf – und schaltet die Titelverteidigerin aus.

» Garconne Feuilleton: Liebende Blicke? Zur Ausstellung "Lesbisches Sehen"

Auf der Website des Schwulen Museums (SMU) wird die Ausstellung "Lesbisches Sehen" als ein "Meilenstein" gerühmt und in einer Reihe mit legendären Ausstellungsprojekten wie "Eldorado", "Das verborgene Museum" oder der "Great American Lesbian Art Show" in Los Angeles 1980 gestellt

08. Juli 2018

» derStandard.at: Conchita Wurst krönte mit Gig die Budapest Pride und trotzte Störaktion

Marsch für Rechte der LGBTIQ-Gemeinde durch Gitter von rechten Gegendemonstranten abgeschirmt

» bigfm: MNEK wünscht sich weitere Outings im Musikbusiness

Laut dem "Never Forget You"-Interpreten verstecken viele Künstler ihre eigene Sexualität und trauen sich nicht die Wahrheit zu sagen.

» taz spricht mit Patsy lAmour laLove über Hass in Berlin: "Begehren ist nicht rassistisch"

Ein Gespräch über billiges Make-up und Angst vor Tunten mit Patsy lAmour laLove, Polittunte, Wissenschaftlerin und Herausgeberin heißer Streitschriften.

» Wochenblatt: Trans-Model will Miss Paraguay werden

"Das Trans-Model Alen Pereira kündigte an, dass er die nächste Miss Paraguay werden möchte. Ermutigt wurde er durch Ángela Ponce, ebenfalls eine transsexuelle Frau, die Miss Spanien wurde. In einem Interview sagte Pereira, dass er sich bereit fühle, den schönsten Frauen in Paraguay gegenüberzustehen."

» Rhein-Neckar-Zeitung: Für das Leben als Mann hatte Valerie Schnitzer "keine Kraft mehr"

Endlich ohne Scham, Schuld und Angst: Der Eppelheimer Lehrer und Familienvater Ralf Schnitzer startet als Valerie neu durch

» OK! Magazin: Wella Professionals setzt Zeichen für Toleranz

Party on! Auf der 27. Cologne Pride feiern bald wieder hunderttausende mit einem kunterbunten Umzug ihre individuelle Schönheit. Da darf das Beauty-Label Wella Professionals nicht fehlen...