» (10.07.2018) watson: Kinder dürfen jetzt offiziell zwei Papis oder zwei Mamis haben – Stiefkind-Adoption boomt

Seit wenigen Monaten gibt es in der Schweiz Kinder, die auf dem Papier zwei Väter oder zwei Mütter haben. Möglich machen es Samenspender, Leihmütter und eine Änderung des Adoptionsrechts. Bei den Kantonen gingen in den letzten Monaten Dutzende Gesuche ein.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

10. Juli 2018

» intro: Roboter mit Genderfragen – Years & Years im Interview

Olly Alexander spricht mit Intro über Roboter, Genderfragen, Sexualkundeunterricht und den perfekten Refrain.

» bento über London Pride: Diese tanzende Hermine macht glücklich und ist schon ein Meme

Kelsey Ellison hat sich für die Londoner Pride-Parade als die kluge Hexe aus den Harry-Potter-Büchern verkleidet. Doch das allein hätte ihr nicht besonders viel Aufmerksamkeit beschert. Stattdessen tat es ihr Tanzstil

» Berliner Woche: Mit Pfeil und Bogen gegen Vorurteile – 1. GBC Queer Cup Berlin Archery 2018 war erfolgreich

Im Reiterstadion am Olympiastadion fand am 7. Juli das weltweit erste queere Bogensportturnier statt. Eingeladen waren Wettkämpfer ebenso wie Interessierte, die diesen anspruchsvollen Sport einmal ausprobieren wollten.

09. Juli 2018

» Dirk Ludigs fordert in Siegessäule neue Strategie der LGBTQ-Bewegung: Was zu tun ist?

Angesichts des Aufstiegs der Rechten braucht die LGBTQ-Bewegung eine neue Strategie. Ein Versuch in möglichst einfachen Worten zu erklären, wie das gehen kann

» taz über gendergerechte Sprache: Echt der letzte Müll

Binnen-I, Asterisk, Unterstrich, Partizipbildungen Bevor der Duden sich festlegt, liefern wir noch schnell 10 Argumente gegen das Gendern.

» Welt: "Vielen ist der CSD zu schwul geworden"

Beim Kölner Christopher Street Day feiern und demonstrieren rund eine Million Menschen. Die Stimmung ist ausgelassen, doch es geht auch um politische Ziele. So sind auch in der LGBTIQ-Community patriarchale Strukturen sichtbar.

» OnlineMarketing.de: Wie Volvo ein starkes Zeichen für die moderne Familie setzt

In einer aktuellen Videokampagne zum Launch des neuen V60 gestaltet Volvo ein Londoner Parkhaus neu.

» Abendzeitung über homosexuelle Polizisten: "Bei der Polizei eckt das typische Schwulenklischee an"

Auch bei der Polizei gibts Queere, doch in Bayern haben die mit Problemen zu kämpfen. Ein Verband hilft und klärt auf.

» Deutsche Welle: Als Transgender-Flüchtling in Griechenland

Nach einer langen Irrfahrt haben zwei Transgender-Frauen aus Pakistan und Tunesien in Griechenland eine neue Heimat gefunden. Ihr Ringen um Würde schildern Marianna Karakoulaki und Dimitris Tosidis aus Thessaloniki.

» jetzt zum CSD: "Unsere radikale Nacktheit soll die Leute aufwecken"

Drei Teilnehmer des CSD in Köln sprechen darüber, warum dieser Tag auch heute wieder wichtig war.

» Aachener Zeitung: Pinke Party und Politik – Der CSD ist mehr als eine Schwulenparade

Köln ist bunt, und am Wochenende des Christopher Street Day ist die Stadt noch bunter: Regenbogenflaggen so weit das Auge reicht, glitzernde Kostüme, farbenfroh gestaltete Trucks. Der CSD lockt laut Veranstalter rund 1,2 Millionen Menschen an. Die Polizei sprach von Hunderttausenden, die friedlich in der Innenstadt gefeiert haben.

» WirtschaftsWoche zum CSD: Wenn Thyssenkrupp-Vorstand Burkhard sich in Köln mit Gummibärchen-Tütchen bewaffnet

Der einzige Top-Manager beim Christopher Street Day

» Kölner Stadt-Anzeiger: Hunderttausende bei CSD-Parade in Kölner Innenstadt

Der Veranstalter spricht von einer Million Zuschauern.

» Freie Presse aus Chemnitz: Warum vor der Stadthalle eine Regenbogenfahne hängt

Das Symbol der Lesben- und Schwulenbewegung wurde am Samstag gehisst. Es war der Auftakt einer ganzen Aktionswoche.

» Sächsische Zeitung über CSD Pirna: Eine Miss unterm Regenbogen

Der Christopher-Street-Day wird immer populärer. Erstmals war eine Schönheitskönigin dabei.

» Stuttgarter Zeitung: Ein revolutionärer Denker ist Namenspatron für den Ulrichs-Platz

Der Jurist Karl Heinrich Ulrichs war im 19. Jahrhundert ein Vorkämpfer für die Schwulenbewegung. Jetzt wird er dafür mit einer Stele auf dem nach ihm benannten Platz an der Kreuzung Filder und Lehenstraße geehrt.

» Traunsteiner Tagblatt erklärt CSD: Mit dem Regenbogen demonstrieren

Verkleidet, mit bunten Fahnen und Musik ziehen Menschen im Sommer durch die Straßen. Was ein bisschen wie eine Party oder Karneval aussieht, ist auch eine Demonstration: Die Menschen wollen gleiche Rechte für alle – egal, wen und wie sie lieben.

» Süddeutsche.de über Alison Van Uytvanck: Privates Glück, sportlicher Coup

Die Belgierin Alison Van Uytvanck spielt nach ihrem Outing groß auf – und schaltet die Titelverteidigerin aus.

» Garconne Feuilleton: Liebende Blicke? Zur Ausstellung "Lesbisches Sehen"

Auf der Website des Schwulen Museums (SMU) wird die Ausstellung "Lesbisches Sehen" als ein "Meilenstein" gerühmt und in einer Reihe mit legendären Ausstellungsprojekten wie "Eldorado", "Das verborgene Museum" oder der "Great American Lesbian Art Show" in Los Angeles 1980 gestellt