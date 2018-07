Ausgewählter Artikel:

» (11.07.2018) Telepolis über LSVD-Kritik an Sahra Wagenknecht: Ehe für Alle nur glitzernde Hülle?

Streit um eine eigentlich richtige Erkenntnis von Wagenknecht, die aber so formuliert wurde, dass sie Kritik herausfordert

11. Juli 2018

» Übermedien interviewt Harald Martenstein: "Man sollte mit der Verteidigung der Freiheit nicht warten, bis es keine mehr gibt"

Stefan Niggemeier trifft Harald Martenstein: Ein Streitgespräch über Ressentiments und Minderheiten, Vernichtungsfantasien und Privilegien, Dissidenten und die angeblich drohende Verwandlung der Bundesrepublik in die DDR. Und über die Frage, was es bedeutet, als weißer, heterosexueller, alter Mann beschimpft zu werden.

» RP Online über Straßenbenennung nach lesbischer Widerstandskämpferin: Breite Unterstützung für Cilly Helten

In der Bezirksvertretung 3 wurde die Straßenbenennung in Oberbilk aber vertagt.

» Tageblatt.lu kommentiert: Regenbogenfarbe bekennen

Luc Laboulle zu den Rechten von LGBTIQ in Luxemburg, wo einiges erreicht wurde, aber noch längst keine Gleichbehandlung.

» Abendzeitung über LGBTIQ in München: Gleichberechtigt? Nicht ganz!

Queere Menschen haben in Deutschland noch immer nicht dieselben Rechte. Hier spricht eine Münchnerin offen über ihre Identitätssuche und ein Schwuler erinnert sich an eine Prügelattacke.

» taz zu "American Crime Story" über Versace: Mord, Totschlag und Haute Couture

Die zweite Staffel von American Crime Story dreht sich um den Mord am Modedesigner Gianni Versace. Nicht faktentreu, aber gesellschaftlich relevant.

» RP Online über Pink Monday: Die "Schwarzwaldchristel" ist auf einmal ein Biergarten

Sie ist der Schauplatz des Pink Monday, an dem Schwule und Lesben die Rheinkirmes erobern: die Traditionshütte Schwarzwaldchristel. Doch in diesem Jahr hat Schausteller Harry Bruch aus der Hütte einen Biergarten gemacht. Das gefällt nicht allen.

» ze.tt über queere Insel in Mexiko: Wie Felina aus ihrem Frisörsalon ein Wahlkampfbüro machte

Mitten im Macholand Mexiko gibt es eine queere Insel: In der Stadt Juchitán sind nicht-binäre Menschen seit Jahrhunderten Teil der Kultur. Trotzdem setzt Felina im blutigen Wahlkampf ihr Leben für LGBTQ-Rechte aufs Spiel. Warum?

» Süddeutsche.de über CSD München: Kampf für und gegen Rechte

"Bunt ist das neue Weiß-Blau" lautet das Motto des Christopher Street Day am Samstag. Die Community sorgt sich wegen des aufkommenden Populismus – und fordert Hilfe von der Politik

10. Juli 2018

» Zeit Online über Homosexualität im Film: Der schwule Held, das letzte Tabu

Heteromänner bekommen einen Oscar, wenn sie einen Homosexuellen spielen. Wer sich hingegen als schwul outet, muss um seine Karriere fürchten. Wie kann das sein?

» watson: Kinder dürfen jetzt offiziell zwei Papis oder zwei Mamis haben – Stiefkind-Adoption boomt

Seit wenigen Monaten gibt es in der Schweiz Kinder, die auf dem Papier zwei Väter oder zwei Mütter haben. Möglich machen es Samenspender, Leihmütter und eine Änderung des Adoptionsrechts. Bei den Kantonen gingen in den letzten Monaten Dutzende Gesuche ein.

» intro: Roboter mit Genderfragen – Years & Years im Interview

Olly Alexander spricht mit Intro über Roboter, Genderfragen, Sexualkundeunterricht und den perfekten Refrain.

» bento über London Pride: Diese tanzende Hermine macht glücklich und ist schon ein Meme

Kelsey Ellison hat sich für die Londoner Pride-Parade als die kluge Hexe aus den Harry-Potter-Büchern verkleidet. Doch das allein hätte ihr nicht besonders viel Aufmerksamkeit beschert. Stattdessen tat es ihr Tanzstil

» Berliner Woche: Mit Pfeil und Bogen gegen Vorurteile – 1. GBC Queer Cup Berlin Archery 2018 war erfolgreich

Im Reiterstadion am Olympiastadion fand am 7. Juli das weltweit erste queere Bogensportturnier statt. Eingeladen waren Wettkämpfer ebenso wie Interessierte, die diesen anspruchsvollen Sport einmal ausprobieren wollten.

09. Juli 2018

» Dirk Ludigs fordert in Siegessäule neue Strategie der LGBTQ-Bewegung: Was zu tun ist?

Angesichts des Aufstiegs der Rechten braucht die LGBTQ-Bewegung eine neue Strategie. Ein Versuch in möglichst einfachen Worten zu erklären, wie das gehen kann

» taz über gendergerechte Sprache: Echt der letzte Müll

Binnen-I, Asterisk, Unterstrich, Partizipbildungen Bevor der Duden sich festlegt, liefern wir noch schnell 10 Argumente gegen das Gendern.

» Welt: "Vielen ist der CSD zu schwul geworden"

Beim Kölner Christopher Street Day feiern und demonstrieren rund eine Million Menschen. Die Stimmung ist ausgelassen, doch es geht auch um politische Ziele. So sind auch in der LGBTIQ-Community patriarchale Strukturen sichtbar.

» OnlineMarketing.de: Wie Volvo ein starkes Zeichen für die moderne Familie setzt

In einer aktuellen Videokampagne zum Launch des neuen V60 gestaltet Volvo ein Londoner Parkhaus neu.

» Abendzeitung über homosexuelle Polizisten: "Bei der Polizei eckt das typische Schwulenklischee an"

Auch bei der Polizei gibts Queere, doch in Bayern haben die mit Problemen zu kämpfen. Ein Verband hilft und klärt auf.

» Deutsche Welle: Als Transgender-Flüchtling in Griechenland

Nach einer langen Irrfahrt haben zwei Transgender-Frauen aus Pakistan und Tunesien in Griechenland eine neue Heimat gefunden. Ihr Ringen um Würde schildern Marianna Karakoulaki und Dimitris Tosidis aus Thessaloniki.