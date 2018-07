Ausgewählter Artikel:

» (13.07.2018) NZZ: Gibt es ein Recht auf Reproduktion?

Neben der persönlichen Freiheit von Eltern mit unerfülltem Kinderwunsch gibt es auch die Rechte und Anliegen noch zu zeugender Kinder. Ihr Wohl gehört ebenso zum Gemeinwohl.

13. Juli 2018

» Linke-MdB Nicole Gohlke im Freitag: Sich der Zersplitterung entgegen stellen

Wer glaubt, die Neue Rechte würde sich mit Rassismus gegen Flüchtlinge begnügen, versteht nicht, dass sie sich früher oder später gegen alle Schwachen wenden wird

» Nau: "Unbreakable Kimmy Schmidt" ist weisses Rauschen in Farbe

Manche brauchen Meditationsmusik oder Regengeräusche, um herunterzukommen. Anderen hilft dabei die Netflix-Serie "Unbreakable Kimmy Schmidt".

» Refinery29 interviewt schwulen Tourguide: Evolution statt Revolution – der sanfte Protest in Jerusalem

Im Rahmen einer Pressereise nach Jerusalem anlässlich der ersten Modeausstellung im Israel Museum bekam ich auch eine wirklich hochinteressante Tour durch die Altstadt der heiligsten aller Städte. Während einer Unterhaltung ließ Moti, unser Guide, ganz nebenbei durchklingen, dass er ebenfalls LGBTQ+-Touren anbietet und siehe da: Meine Neugier war geweckt!

12. Juli 2018

» Spiegel Online über ein Gesicht der WM: Ilja, der Travestiekünstler

Ilja verwandelt sich jede Nacht in Gerda. Stundenlang macht er sich zurecht, bis er auf die Bühne tritt und nun auch Fußballfans unterhält. Seine Homosexualität zeigt der junge Mann in Sotschi auf der Straße nicht. Russland sei dafür noch nicht bereit, glaubt er

» zitty: "Schwul knutschen"

Redakteur Stefan Hochgesand liebt das Liebenlassen in Berlin

» Abendzeitung: Report: Homosexuelle Flüchtlinge und rechtelose Mütter

Ein junger Mann soll abgeschoben werden und künftig heimlich schwul leben und eine Frau hat keinen Kontakt zu ihrem Kind mehr. Teil zwei der AZ-Serie zur Pride Week.

» taz über Hass gegen LGBT-Personen in Großbritannien: Die alltägliche Angst

Lesben, Schwule, Bisexuelle und Transpersonen sind mit ihrem Leben weniger zufrieden als Heteros. Die britische Regierung legt neue Zahlen vor.

» derStandard.at: Das liberale Interregnum

Liberale Werte sind global auf dem Rückzug. Statt sie zu exportieren, importieren die Länder des Westens zunehmend intolerante Werte

» Refinery29: 7 queere & lesbische Superheldinnen in Comics & Fantasyliteratur

Superheldinnen gibt es mittlerweile einige, doch wo bleibt die queere Frau in der Literatur, wenn es nicht um Coming-out-Geschichten geht?

» evangelisch.de zum CSD: Ein Zeichen setzen

Im Juni und Juli finden in vielen Städten weltweit wieder Christopher Street Day oder Gay Pride Paraden statt. Die Paraden sind bunt, schrill und provokant und verlaufen in der westlichen Welt zumeist fröhlich und friedlich. Das war nicht immer so. Und ein Zeichen von Respekt und Solidarität ist auch heutzutage vielerorts noch bitter notwendig.

» Augsburger Allgemeine über schwulen Dichter Stefan George: Der Meister und das Geheimnis seines Kreises

Der Dichter, vor 150 Jahren geboren, hat schon zu Lebzeiten durch einen von ihm geführten Männerbund von sich reden gemacht. Was geschah da alles?

» 20 Minuten: "Homosexuelle Bauern sind untervertreten"

Am Donnerstag startet die neue Staffel von "Bauer, ledig, sucht ...". Wir haben mit Moderator Marco Fritsche über das Jubiläum der Sendung und Familienplanung gesprochen.

» TagesWoche über Cruisingpark: Wo Basel finster und gefährlich ist

Immer wieder kommt es im Schützenmattpark zu Verbrechen. Die Staatsanwaltschaft ist sich der Problematik bewusst, die Polizei patrouilliert nachts regelmässig im dunklen Park. Mehr Licht wird es aber auch in Zukunft nicht geben.

» Kosmo: 5 Fußballer, die sich als schwul outeten!

Homophobie und Diskriminierung von Homosexuellen sind verbreitete Phänomene in der Welt des Fußballs.

» Sumikai: Transgender-Professorin in Japan verliert Bürgermeisterwahl

Eine Transgender-Professorin der Universität Tokyo konnte am Sonntag die Bürgermeisterwahl in Higashimatsuyama bei Tokyo nicht gewinnen.

11. Juli 2018

» derStandard.de über "schwulen Fußball": Die Dusche als zentraler Ort männlicher Imagination

Kultur- und Sozialanthropologe Stefan Heissenberger hat den Alltag schwuler Freizeit- und Amateurteams erforschtü

» Übermedien interviewt Harald Martenstein: "Man sollte mit der Verteidigung der Freiheit nicht warten, bis es keine mehr gibt"

Stefan Niggemeier trifft Harald Martenstein: Ein Streitgespräch über Ressentiments und Minderheiten, Vernichtungsfantasien und Privilegien, Dissidenten und die angeblich drohende Verwandlung der Bundesrepublik in die DDR. Und über die Frage, was es bedeutet, als weißer, heterosexueller, alter Mann beschimpft zu werden.

» RP Online über Straßenbenennung nach lesbischer Widerstandskämpferin: Breite Unterstützung für Cilly Helten

In der Bezirksvertretung 3 wurde die Straßenbenennung in Oberbilk aber vertagt.

» Tageblatt.lu kommentiert: Regenbogenfarbe bekennen

Luc Laboulle zu den Rechten von LGBTIQ in Luxemburg, wo einiges erreicht wurde, aber noch längst keine Gleichbehandlung.