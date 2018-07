Ausgewählter Artikel:

» (13.07.2018) Nina Queer auf Bild.de: Ich sage, was ich will!

In Nina Queers Kolumne geht es diesmal um die Frage, warum ein offizielles Outing hierzulande eine mittelschwere Katastrophe auslöst.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

13. Juli 2018

» Nina Queer auf Bild.de: Ich sage, was ich will!

In Nina Queers Kolumne geht es diesmal um die Frage, warum ein offizielles Outing hierzulande eine mittelschwere Katastrophe auslöst.

» Leipziger Volkszeitung: Warum die Polizei das Foto des Transsexuellen-Angreifers nicht zeigt

Auch gut zwei Wochen nach dem Angriff auf eine transsexuelle Studentin an der Leipziger Moritzbastei ist der Täter noch nicht gefasst. Ein Handyfoto liegt der Polizei vor bislang weigern sich die Behörden aber, das Bild zu veröffentlichen. S.a.: Leipzig: Transsexuelle Studentin an der Uni brutal angegriffen (04.07.2018)

» Leipziger Volkszeitung: Lesbisches Paar traut sich im Alten Jagdschloss

Silke und Ines Heinicke haben Freitag, den 13. Juli vom Unglücks- zu ihrem persönlichen Glückstag gemacht. An diesem Tag nämlich gaben sich beide das Ja-Wort in Wermsdorf. Es ist die zweite homosexuelle Eheschließung, die in Wermsdorf begangen wurde.

» taz-Interview zu lesbischer Geschichte: "Das ist kein Generationending"

Das Schwule Museum befasst sich mit der Geschichte der Lesbenbewegung am Beispiel des Lesbischen Aktionszentrums. Lara Ledwa hat dazu geforscht. S.a.: Lesbische Sichtbarkeit vor fast 50 Jahren (04.07.2018)

» ze.tt: Russische Aktivist*innen nutzen die WM, um auf Probleme im Land aufmerksam zu machen

Wie könnte man Russland toleranter und freier gestalten? Aktivist*innen in St. Petersburg nutzen die Fußball-WM, um diese Frage zu beantworten.

» Zeit Online über Indien: Proteste gegen die Kriminalisierung von Homosexuellen

In Indien protestieren Menschen gegen das Gesetz, das Homosexualität als illegal erklärt. Das Oberste Gericht in Neu-Delhi diskutiert derzeit über den fraglichen Paragraphen.

» Pfarrer auf RP Online zum CSD: Alles, was Gott geschaffen hat, ist gut

Die Regenbogenfahne steht weltweit als Zeichen für Toleranz, Vielfältigkeit, Hoffnung und Sehnsucht. Es sei ein langer Lernprozess gewesen, bis auch die evangelische Kirche anhand der Bibel erkannt habe, dass die Liebe viele Gesichter hat, sagt Pfarrer Olaf Nöller.

» bento: Warum "Queer Eye" eine richtig gute Reality-Show ist

"Ich habe mich, ehrlich gesagt, gesträubt, die erste Episode zu schauen. Meine Frau musste mich überreden – und am Ende der Folge hatte ich Tränen in den Augen."

» bento: Harry Styles hat einer Frau beim Coming-Out geholfen – mit nur einem simplen, schönen Satz

Harry Styles hat einer jungen Frau dabei geholfen, ihrer Mutter von ihrer Bisexualität zu erzählen – auf die entspannteste Art überhaupt. Der ehemalige "One Direction"-Sänger gab eine Konzert in San Jose im US-Bundesstaat Kalifornien. Und Grace Hall-Ramsey war zu Besuch.

» CORRECTIV über David Berger: Ein Theologe im Kampf gegen "Islamisierung" und "Nanny-Medien"

Der Blog Philosophia Perennis erreicht Millionen Leser pro Monat. Er berichtet über Islamisierung und kritisiert die angeblich gleichgeschalteten Medien. Allerdings erscheinen dort auch immer wieder Falschmeldungen. EchtJetzt wollte herausfinden, wer hinter dem Blog steht. Und traf auf den Theologen David Berger mit Verbindungen zur AfD.

» Abendzeitung: Schwul und HIV-positiv in München – Immer noch ein Stigma

Homosexuelle Männer haben mit anderen Vorurteilen zu kämpfen als Frauen besonders, wenn sie positiv sind.

» Ostsee-Zeitung über "Queer in Greifswald": Verein sucht Mitstreiter

Seit nunmehr sieben Jahren engagieren sich die Mitglieder von Queer in Greifswald für Toleranz. Sie beraten, organisieren Veranstaltungen, informieren. Das alles neben einer 40-Stunden-Woche und allein in Vorpommern.

» Linke-MdB Nicole Gohlke im Freitag: Sich der Zersplitterung entgegen stellen

Wer glaubt, die Neue Rechte würde sich mit Rassismus gegen Flüchtlinge begnügen, versteht nicht, dass sie sich früher oder später gegen alle Schwachen wenden wird

» Nau: "Unbreakable Kimmy Schmidt" ist weisses Rauschen in Farbe

Manche brauchen Meditationsmusik oder Regengeräusche, um herunterzukommen. Anderen hilft dabei die Netflix-Serie "Unbreakable Kimmy Schmidt".

» Refinery29 interviewt schwulen Tourguide: Evolution statt Revolution – der sanfte Protest in Jerusalem

Im Rahmen einer Pressereise nach Jerusalem anlässlich der ersten Modeausstellung im Israel Museum bekam ich auch eine wirklich hochinteressante Tour durch die Altstadt der heiligsten aller Städte. Während einer Unterhaltung ließ Moti, unser Guide, ganz nebenbei durchklingen, dass er ebenfalls LGBTQ+-Touren anbietet und siehe da: Meine Neugier war geweckt!

» NZZ: Gibt es ein Recht auf Reproduktion?

Neben der persönlichen Freiheit von Eltern mit unerfülltem Kinderwunsch gibt es auch die Rechte und Anliegen noch zu zeugender Kinder. Ihr Wohl gehört ebenso zum Gemeinwohl.

12. Juli 2018

» Spiegel Online über ein Gesicht der WM: Ilja, der Travestiekünstler

Ilja verwandelt sich jede Nacht in Gerda. Stundenlang macht er sich zurecht, bis er auf die Bühne tritt und nun auch Fußballfans unterhält. Seine Homosexualität zeigt der junge Mann in Sotschi auf der Straße nicht. Russland sei dafür noch nicht bereit, glaubt er

» zitty: "Schwul knutschen"

Redakteur Stefan Hochgesand liebt das Liebenlassen in Berlin

» Abendzeitung: Report: Homosexuelle Flüchtlinge und rechtelose Mütter

Ein junger Mann soll abgeschoben werden und künftig heimlich schwul leben und eine Frau hat keinen Kontakt zu ihrem Kind mehr. Teil zwei der AZ-Serie zur Pride Week.

» taz über Hass gegen LGBT-Personen in Großbritannien: Die alltägliche Angst

Lesben, Schwule, Bisexuelle und Transpersonen sind mit ihrem Leben weniger zufrieden als Heteros. Die britische Regierung legt neue Zahlen vor.