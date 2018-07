Ausgewählter Artikel:

Die neusten Meldungen der Presseschau:

14. Juli 2018

» MDR: Workshop in Leipzig thematisiert Homosexualität und Schule

Auch an Schulen ist die Diskriminierung von Homo- und Transsexuellen kein unbekanntes Thema. Die Folgen für die betroffenen Schüler sind nicht zu unterschätzen. Ein CSD-Workshop hat sich mit der Thematik beschäftigt.

» FIFA.com: FIFA wünscht sich weiteres Engagement der Interessengruppen für LGBT+-Rechte im russischen Sport

Nach einem Monat mit zahlreichen Veranstaltungen des russischen LGBT-Sportverbandes während der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft Russland 2018™ fand die Abschlusskonferenz im Goethe-Institut in Moskau statt.

» lokalo24: Oliver (19) und Michel (25) über das Schwulsein in Fulda

Die beiden jungen Männer sind ein paar und leben offen schwul – in der als konservativ geltenden Stadt Fulda.

» jetzt: Frauen, schaut mehr Schwulenpornos!

Schwulenpornos sind die besseren Pornos – vor allem für Hetero-Frauen.

» Abendzeitung interviewt Horse McDonald: "Das ist kein Lesbenproblem, sondern ein Frauenproblem"

Die schottische Musikerin Horse wird die Münchner beim CSD verabschieden.

» Abendzeitung: Schwuler Geflüchteter wird weit weg verlegt

David will angstfrei leben, doch dafür muss er seine Ausbildung aufgeben und wegziehen.

» Abendzeitung zum NATO-Gipfel: Schwuler First Gentleman inmitten der First Ladys

Auch heuer zeigt sich Gauthier Destenay, der Ehemann von Luxemburgs Premier Xavier Bettel, am Rande des NATO-Gipfels beim offiziellen Fototermin mit den First Ladys.

» Schweizer Illustrierte über Klemmschwestern: Ohne Outing kein Date

Verkappte Schwule datet SI-online-Blogger Onur Ogul aus Prinzip nicht. Diese Entscheidung können nicht alle nachvollziehen. Ein Erklärungsversuch.

» Potsdamer Neueste Nachrichten: Wie wichtig sind queere Clubs in Zeiten von Dating-Apps?

Queere Clubs bedeuten für viele Sicherheit. Auch in digitalen Zeiten hat sich daran wenig geändert.

» Main-Echo interviewt LGBTI-Aktivist: "Toleranz reicht uns nicht, wir wollen Akzeptanz"

Alex­an­der Sch­midt (48) hat vor vier Jah­ren das Aschaf­fen­bur­ger Bünd­nis ge­gen Ho­mo­pho­bie und Trans­pho­bie ge­grün­det. Mitt­ler­wei­le set­zen sich et­wa 20 Mit­g­lie­der für mehr Ak­zeptanz ge­gen­über Ho­mose­xu­el­len und Transse­xu­el­len ein. Wir ha­ben Alex­an­der Sch­midt ge­fragt, wo­für das Bünd­nis steht.

13. Juli 2018

» Nina Queer auf Bild.de: Ich sage, was ich will!

In Nina Queers Kolumne geht es diesmal um die Frage, warum ein offizielles Outing hierzulande eine mittelschwere Katastrophe auslöst.

» Leipziger Volkszeitung: Warum die Polizei das Foto des Transsexuellen-Angreifers nicht zeigt

Auch gut zwei Wochen nach dem Angriff auf eine transsexuelle Studentin an der Leipziger Moritzbastei ist der Täter noch nicht gefasst. Ein Handyfoto liegt der Polizei vor bislang weigern sich die Behörden aber, das Bild zu veröffentlichen. S.a.: Leipzig: Transsexuelle Studentin an der Uni brutal angegriffen (04.07.2018)

» Leipziger Volkszeitung: Lesbisches Paar traut sich im Alten Jagdschloss

Silke und Ines Heinicke haben Freitag, den 13. Juli vom Unglücks- zu ihrem persönlichen Glückstag gemacht. An diesem Tag nämlich gaben sich beide das Ja-Wort in Wermsdorf. Es ist die zweite homosexuelle Eheschließung, die in Wermsdorf begangen wurde.

» taz-Interview zu lesbischer Geschichte: "Das ist kein Generationending"

Das Schwule Museum befasst sich mit der Geschichte der Lesbenbewegung am Beispiel des Lesbischen Aktionszentrums. Lara Ledwa hat dazu geforscht. S.a.: Lesbische Sichtbarkeit vor fast 50 Jahren (04.07.2018)

» ze.tt: Russische Aktivist*innen nutzen die WM, um auf Probleme im Land aufmerksam zu machen

Wie könnte man Russland toleranter und freier gestalten? Aktivist*innen in St. Petersburg nutzen die Fußball-WM, um diese Frage zu beantworten.

» Zeit Online über Indien: Proteste gegen die Kriminalisierung von Homosexuellen

In Indien protestieren Menschen gegen das Gesetz, das Homosexualität als illegal erklärt. Das Oberste Gericht in Neu-Delhi diskutiert derzeit über den fraglichen Paragraphen.

» Pfarrer auf RP Online zum CSD: Alles, was Gott geschaffen hat, ist gut

Die Regenbogenfahne steht weltweit als Zeichen für Toleranz, Vielfältigkeit, Hoffnung und Sehnsucht. Es sei ein langer Lernprozess gewesen, bis auch die evangelische Kirche anhand der Bibel erkannt habe, dass die Liebe viele Gesichter hat, sagt Pfarrer Olaf Nöller.

» bento: Warum "Queer Eye" eine richtig gute Reality-Show ist

"Ich habe mich, ehrlich gesagt, gesträubt, die erste Episode zu schauen. Meine Frau musste mich überreden – und am Ende der Folge hatte ich Tränen in den Augen."

» bento: Harry Styles hat einer Frau beim Coming-Out geholfen – mit nur einem simplen, schönen Satz

Harry Styles hat einer jungen Frau dabei geholfen, ihrer Mutter von ihrer Bisexualität zu erzählen – auf die entspannteste Art überhaupt. Der ehemalige "One Direction"-Sänger gab eine Konzert in San Jose im US-Bundesstaat Kalifornien. Und Grace Hall-Ramsey war zu Besuch.

» CORRECTIV über David Berger: Ein Theologe im Kampf gegen "Islamisierung" und "Nanny-Medien"

Der Blog Philosophia Perennis erreicht Millionen Leser pro Monat. Er berichtet über Islamisierung und kritisiert die angeblich gleichgeschalteten Medien. Allerdings erscheinen dort auch immer wieder Falschmeldungen. EchtJetzt wollte herausfinden, wer hinter dem Blog steht. Und traf auf den Theologen David Berger mit Verbindungen zur AfD.