Ausgewählter Artikel:

» (17.07.2018) Futter: GayC/DC ist eine schwule AC/DC Cover-Band

GayC/DC ist keine gewöhnliche Tribute-Band. Die Musiker covern Songs der Band AC/DC und verändern diese dementsprechend.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

17. Juli 2018

» Stuttgarter Nachrichten zur CSD-Geschichte: Als "Nonnen" mit Kondomen warfen

Die Würde Homosexueller blieb sehr lange antastbar. Seit 1979 wird in Stuttgart gegen Ausgrenzung demons­triert. Vor dem CSD, der am Freitag mit der Gala im Varieté startet, erinnert unser Stuttgart-Album an den Kampf für Akzeptanz.

» Musikexpress: "Viva la Vulva" – Das Melt Festival 2018 feierte die Vielfalt

Dragshow, Menstruationszelt und Whitney Houston: die 21. Ausgabe des Melt Festival zeigte sich so queer und weltoffen wie noch nie ­ und bewies damit, dass ein diverses Line-up auch kommerziellen Festivals gut tut.

» Heute.at: Harley Quinn bekommt lesbische Unterstützung

Im neuen Film mit der Suicide Squad -Schurkin wird auch die Polizeibeamtin Renee Montoya alias The Question zu sehen sein.

» ze.tt: Hört endlich mit euren Schwulenwitzen über Trump und Putin auf!

Es ist nicht lustig, Trump und Putin als schwules Liebespaar darzustellen. Es ist homophob. Ein Kommentar

» Westdeutsche Zeitung: Ein Liederabend als wildes Karussell der Geschlechter

Boys mit Haaren auf muskulöser Brust in glitzernden Frauenkleidern, Girls in strammen Gamaschen und mit Schnauzbart. Wer hat die Hosen an? Bei dem Liederabend "Boys don't cry and girls just want to have fun" ist das nicht eindeutig zu sagen.

» RP Online: Am Montag gehört die Kirmes den Schwulen und Lesben

Wie in jedem Jahr war auch 2018 der Pink Monday ein voller Erfolg. Mit neuem Highlight: einem Drag Queen Contest.

» der Freitag: Sei kein Mann! Sei ein Weiteres!

Das Innenministerium schlägt für das dritte Geschlecht einen neuen Begriff vor und hinkt mit diesem der Alltagsrealität intergeschlechtlicher Menschen weit hinterher

16. Juli 2018

» Süddeutsche.de: Wie Aids die deutsche Gesellschaft verändert hat

Die einen wollten internieren, andere helfen und aufklären: Der Journalist Martin Reichert erzählt, wie Menschen mit der Krankheit stigmatisiert wurden und wie Politiker dem entgegenwirkten.

» Westdeutsche Zeitung: Erste Unisex-Toiletten an der Heinrich-Heine-Universität

Das WCs für alle sollen ein Zeichen für Vielfalt sein. Die Stadt hält sich noch etwas zurück.

» Hessische Niedersächsische Allgemeine: Steht der Kasseler Christopher Street Day vor dem Aus?

Die Zukunft des Christopher Street Day (CSD) in Kassel, mit dem für die Rechte von Homosexuellen, Bisexuellen und Transgendern demonstriert wird, ist ungewiss.

» VICE: Warum drei Großstädte wissen wollen, ob Menschen gerne mit "Juden, Homosexuellen, Dunkelhäutigen" zusammenleben

27.000 Menschen in München, Düsseldorf und Leipzig werden befragt. Die Ergebnisse sollen die Städte sicherer machen und Vorurteile abbauen, sagen die Forschenden. Befragte sind sich da nicht so sicher.

» oe24 über Australien: Kirche sagt Ja zur "Homo-Ehe"

Protestantische Uniting Church (UCA) stellt es Priestern frei, homosexuelle Paare zu trauen.

» watson: "Ein alter Zopf" – GLP-Politiker will Geschlechter abschaffen

Verschwindet das Geschlecht aus dem Pass? Nach GLP-Nationalrat Beat Flach soll der Bund nicht mehr zwischen Mann und Frau unterscheiden.

» Donaukurier: Eine besondere Geschlechtsidentität

Was, wenn der Körper, in den man hineingeboren wurde, nicht zur eigenen Geschlechtsidentität passt?

» ze.tt über intersexuellen Menschen: Wie Christian endlich Christian wurde

Christian wurde früher Christiane genannt. Er wurde als Junge getauft und nach einer geschlechtsverändernden Operation als Mädchen eingeschult. Heute liebt er seinen männlichen Körper.

» Süddeutsche.de über die Ausladung eines schwulen Palästinensers durch das Jüdische Museum: Geschlossene Gesellschaft

Das Jüdische Museum Berlin lädt den palästinensischen Friedensforscher und Nahost-Experten Sa'ed Atshan aus – auf politischen Druck Israels.

» Tageblatt.lu über Gaymat: Regenbogenstadt Esch

Am Samstag fand auf dem Escher Stadthausplatz die 19. Ausgabe des "Gaymat" statt. Unter dem Motto "Open your mind!" demonstrierte die LGBTIQ-Community Geschlossenheit, nicht nur mit ihren eigenen Mitgliedern, sondern auch mit Flüchtlingen.

» taz über lesbischen Comedy-Star Hannah Gadsby: Die Prügel zum Schluss

Die australische Comedian Hannah Gadsby rechnet in ihrer Show mit der Comedy-Branche ab. Dafür wird sie gefeiert.

» Bluewin interviewt Christoph Marti: "Wir waren alles homophobe Arschlöcher"

Wer Christoph Marti in Berlin besucht, sieht schon von weitem, wo er und sein Mann Tobias Bonn wohnen: Auf dem Balkon ihrer Wohnung im Stadtbezirk Charlottenburg weht die Schweizer Fahne und es blühen Geranien.