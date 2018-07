Ausgewählter Artikel:

» (20.07.2018) Ansbach Plus: Gleichgeschlechtliche Ampelfiguren – eine Idee für Ansbach?

Der Christopher Street Day (CSD) gehört bereits seit Jahren in mehreren deutschen Städten zum bunten Veranstaltungskalender, so beispielsweise auch in Nürnberg.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

20. Juli 2018

» RTL: Riccardo Simonetti wird Opfer von Schwulen-Hass

Der Influencer wurde auf Grund seines Äußeren von einem Taxifahrer abgelehnt. Nicht das erste Mal, dass er sich mit so einer Situation auseinandersetzen muss.

» w&v: Warsteiner wirbt mit Regenbogen-Tulpe beim Berliner CSD

Bei Tag zeigen die Plakate der Brauerei die Regenbogenflagge, nachts erstrahlt die Warsteiner-Tulpe in den Farben des Regenbogens.

» Frankfurter Rundschau interviewt Aktivistin: "Lesbische Frauen bleiben unsichtbar"

Die Aktivistin Mercedes Rodriguez Garcia-Gutierrez vermisst im Interview lesbisch lebende Prominente, die als Vorbilder dienen könnten. Die Sichtbarkeit von Lesben ist auch in der Community ein Thema.

» Zeit Online über Diskriminierung im Job: "Die Kolleginnen redeten über meinen Hintern"

Kann man im Job das falsche Geschlecht oder die falsche sexuelle Orientierung haben? Ein schwuler Koch, eine weibliche Türsteherin und ein männlicher Pfleger erzählen.

» Frankfurter Rundschau: Die "skandalösen" Katholiken der AfD-nahen Stiftung

Der Präsident des Zentralrats der Katholiken (ZdK) hat kein Verständnis dafür, wie ein Pater im Kuratorium der AfD-nahen Stiftung sein kann. Dieser kläfft zurück – im Schatten eines Dritten.

» Ansbach Plus: Gleichgeschlechtliche Ampelfiguren – eine Idee für Ansbach?

Der Christopher Street Day (CSD) gehört bereits seit Jahren in mehreren deutschen Städten zum bunten Veranstaltungskalender, so beispielsweise auch in Nürnberg.

» Süddeutsche.de über schwulen Flüchtling: "Mein Freund konnte fliehen, aber mir haben sie das rechte Bein gebrochen"

Moses S. floh von Uganda nach München. Erst hier hat er erfahren, wie es ist, offen darüber sprechen zu können, dass er homosexuell ist – ohne dafür verprügelt zu werden.

» Frankfurter Rundschau zum CSD: Eine vielfältige Gesellschaft demonstrieren

Die Demo steht wieder im Mittelpunkt des CSD, aber auf den Bühnen sollen auch ernste Themen angesprochen werden.

19. Juli 2018

» queermdb zu "rbb QUEER": Ablenkungsmanöver um Mitternacht

Am Donnerstag startet Deutschlands erste lesbisch-schwule Filmereihe im RBB. Doch wie queer sind deutsche TV-Sender eigentlich wirklich?

» Tagesspiegel interviewt Mahide Lein: "Wir sollten über Sex im Alter reden"

Die Kulturvermittlerin Mahide Lein erhält den Rainbow Award beim Lesbisch-schwulen Stadtfest. Ein Gespräch über Veränderungen in der lesbisch-feministischen Szene – und Tabus, die Lein brechen möchte.

» ÄrzteZeitung: Transfrauen haben ein erhöhtes Thrombose-Risiko

Transfrauen haben einer Studie zufolge ein erhöhtes Risiko für Thromboembolien und Schlaganfälle.

» Welt über Schwulenchor Schola Cantorosa: Der Kantor und sein rosarotes Raumschiff

Er lässt 50 Popos synchron schwingen, vor allem aber 50 Männerstimmen erklingen. Gerd Jordan leitet den schwulen Männerchor Schola Cantorosa und ist Kantor in einer Hamburger Gemeinde.

» TAG24: Melina Sophie wusste schon im Kindergarten, dass sie lesbisch ist

In einem neuen Video auf YouTube beantwortet Melina Sophie Fragen, die sie eigentlich nie beantworten wollte.

» Stuttgarter Zeitung: Serienstars von "Dr. Klein" auf CSD-Wagen in Stuttgart

Bei der CSD-Parade rollen 91 Wagen am 28. Juli durch Stuttgart auf einem davon sind die Serienstars aus der ZDF-Serie Dr. Klein. Die Filmfirma Bavaria hat gleich zwei Trucks gemietet. Einiges hat sich bewegt, sagt Hauptdarsteller Simon Licht, aber der CSD bleibt als politische Veranstaltung wichtig.

» Salzburger Nachrichten: Vom bewussten Umgang mit Sexualität

Sexualpädagogik vermittelt klare Werte und Haltungen zu Sexualität, Verhütung und tragfähigen Beziehungen. "Wertfrei" kann Sexualerziehung nur im Sinne von nicht abwertend sein.

» Leipziger Volkszeitung über Prideball: Schrille Transe aus Berlin, bester Sachse und ein eisernes Paar aus Leipzig

Der Höhepunkt des Leipziger CSD ist der Prideball, der am Sonnabend im Täubchenthal gefeiert wird. LVZ-Boulevard-Reporterin Regina Katzer hat mit Eventmanager Mirko Stock über die Mega-Abschlussparty geplauscht.

» bento: Batwoman, die erste lesbische Superheldin, bekommt ihre eigene Serie

2 Fragen, 2 Antworten zur Serie "Batwoman"

» Tagesspiegel: Wie steht's um das queere Berlin?

Berlin ist queere Hauptstadt Deutschlands, vielleicht auch Europas. Doch auch hier gibt es vermehrt Übergriffe auf homo-oder transsexuelle Menschen. Ein Podcast zum Start unseres Queerspiegel-Newsletters.

» Augsburger Allgemeine: Aufregung über "Homo-Peinlichkeit" in der Kirche

Eine ultrakatholische Plattform geifert über eine Erotik-Primiz. Was in St. Moritz wirklich geschah.

18. Juli 2018

» bild.de: Sina sucht Lina – Sie trafen sich beim Christopher Street Day

Die verzweifelte 18-Jährige traf die junge Frau beim Christopher Street Day in München. Jetzt möchte sie sie wiedersehen.