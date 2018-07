Ausgewählter Artikel:

» (21.07.2018) Spiegel Online über Homophobie in römischem Restaurant: "Pecorino nein – Schwuchtel ja"

In Rom ist ein schwules Paar von einem Kellner homophob beleidigt worden – via Rechnung. Auch ein US-Amerikaner erhielt per Kassenbon eine rassistische Botschaft: "Wir geben Terroristen kein Trinkgeld."

Die neusten Meldungen der Presseschau:

21. Juli 2018

» taz zum Lesbisch-schwules Stadtfest Berlin: Die Problemzone beginnt um 17 Uhr

Im Hinblick auf das lesbisch-schwule Stadtfest an diesem Wochenende beklagen Vereine Rassismus und Behindertenfeindlichkeit.

» TAG24: Meghan und Kate küssen sich und das Internet flippt aus

Ja, gibt's denn sowas? Die Herzoginnen Meghan und Kate drücken sich einen dicken Schmatzer auf den Mund. Das steckt wirklich hinter dem Bild.

» Schweriner Volkszeitung: CSD startet in Rostock mit Hunderten Teilnehmern

Hunderte Menschen haben sich am Samstag in Rostock zur Auftaktveranstaltung des jährlichen Christopher Street Day (CSD) eingefunden. Für den anschließenden Demonstrationszug durch die Innenstadt wurden noch deutlich mehr Teilnehmer erwartet

» Leipziger Volkszeitung: Tausende Teilnehmer bei CSD-Parade 2018 in Leipzig

Mehrere Tausend Menschen demonstrieren zur Stunde in Leipzig gegen Geschlechter-Stereotypisierung, Nationalismus, Rassismus, Antisemitismus, Sexismus und Hass auf Schwule, Lesben, Bisexuelle und Transgender demonstriert.

» hessenschau über CSD Frankfurt: 20.000 gehen für Liebe und gegen Homophobie auf die Straße

Toleranz, Liebe, Vielfalt: Unter dem Motto "Meine Identität ist nicht verhandelbar" sind rund 20.000 Menschen am Christopher Street Day in Frankfurt auf die Straße gegangen. Die bunte Parade durch die Innenstadt war der Höhepunkt des dreitägigen Festes.

» Süddeutsche.de über Transsexualität: "Mama, ich muss Dir etwas sagen" (Anmeldung erforderlich)

Wie ist es, wenn das Kind transsexuell ist? Eine Mutter berichtet vom ersten Schreck, von ihrem Abschiedsschmerz – und wie aus ihrem verschlossenem Teenager ein selbstbewusster junger Mann wurde.

» Lübecker Nachrichten: Transgender geben sich das Ja-Wort

Als Männer geboren, als Frauen geheiratet: Karin und Mirko Lütten.

» Schweizer Illustrierte über eine Mission: Typ ansprechen im Heteroclub

Was im Schwulenclub ein klarer Fall ist, wird in anderen Partylocations schwierig: Wer ist schwul, wer nicht? Und wie soll ich auf einen Typen zugehen, der mir gefällt? SI-Online-Blogger Onur Ogul berichtet von einem nicht ganz gelungenen Flirtversuch.

» neues deutschland. Urteil im "Fall Kuby"

Die Publizistin und Soziologin Gabriele Kuby hat sich am Mittwoch in einem Rechtstreit gegen die Berliner Schaubühne und Regisseur Falk Richter in einigen Punkten durchgesetzt.

» neues deutschland zum 40. Berliner CSD: Unterm Regenbogen

Anlässlich der "Pride Week" erzählen Betroffene aus der LSBTTIQ-Szene, wo nicht alles nach Regenbogen aussieht.

» ze.tt: Warum wir nach Jens Spahn endlich eine Gesundheitsministerin brauchen

Menschen werden bei Entscheidungen von ihrer eigenen Lebenswelt beeinflusst, Politiker*innen sind Menschen. Das neue Gesetz zur Kostenübernahme für HIV-Prophylaxe zeigt, wie wichtig es ist, dass politische Positionen divers besetzt werden. Ein Kommentar

» taz-Kommentar zu Spahn und PrEP: Er kann auch anders

Gesundheitsminister Spahn will HIV-Prophylaxe zur Kassenleistung machen. Dafür gebührt dem CDU-Rechtsaußen ausnahmsweise Lob.

» FAZ über "Call me by your name"-Tourismus: Liebe lieber italienisch (kostenpflichtig)

Romantischer Boom: Im lombardischen Crema wurde der Film Call me by your name gedreht. Nun besuchen schwule Paare die Drehorte.

» Nina Queer auf Bild.de: Cher ist eine Göttin!

Nina Queer schreibt wöchentlich aus ihrem Leben als Berlins bekanntester Travestie-Star. Dieses Mal geht es um die Medienikone Cher.

» Frankfurter Neue Presse zum CSD: Queere Vereine und Institutionen setzen sich für die Rechte der Community ein

Auch queere Vereine und Institutionen setzen sich für die Rechte der Community ein. Mit professionellen Strukturen, Freude an der Arbeit und viel Herzblut kämpfen sie für ihre Ziele. Wir stellen drei Initiativen vor.

» Noizz: Für Lesben-Sex mag ich Penisse zu gern!

Bin ich deswegen jetzt langweilig?

20. Juli 2018

» BuzzFeed: 25 Gesichtsausdrücke, die schwule Männer sehr gut kennen

Präsentiert von gruseligen Vintage-Puppen.

» taz interviewt Trans-Experte über drittes Geschlecht: "Das Gender-Sternchen ist verbrannt"

Frauen, Männer und etwas Drittes? Der Streit um die Bezeichnung transidenter Menschen tobt. Frank Gommert schlägt eine neue Bezeichnung vor.

» Deutschlandfunk Kultur interviewt Johannes Kram: Die erste queere Briefmarke ist ziemlich hetero

Magnus Hirschfeld war Arzt, Sexualwissenschaftler und Mitbegründer der ersten Homosexuellen-Bewegung. Anlässlich seines 150. Geburtstags hat ihm die Post eine eigene Briefmarke gewidmet. Sie sei "eine vertane Chance", kritisiert Blogger Johannes Kram.