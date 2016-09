Galerie - Videos - Eurovision 2013: Alle Songs



Österreich. Natália Kelly - Shine







Willkommen zu unserer Video-Galerie mit den Eurovision-Teilnehmern 2013. Die 18-jährige Natália wurde in Connecticut geboren, als Tochter eines Amerikaners und einer Brasilianierin. Heute wohnt sie in Bad Vöslau. Der Auftritt ist professionell, der Song gewinnt leicht an Fahrt - doch was wird die Stimme machen? Startet wie die folgenden Songs in der ersten Hälfte im ersten Halbfinale.