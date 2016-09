Galerie - Videos - Eurovision 2015: Alle Songs



Armeninen: Genealogy - "Don't Deny"







Hier präsentieren wir alle Beiträge zum diesjährigen Eurovision Song Contest, beginnend mit der ersten Hälfte des ersten Halbfinals. Einen Vorbericht gibt es hier.

Gleich sechs Künstler schickt Armenien nach Wien, und sie sind sorgfältig ausgewählt: Sie sind Armenier, leben allerdings auf den verschiedenen Kontinenten der Welt. Gesanglich funktioniert das so halb. Das Musikvideo, das anders als der Song selbst an den Völkermord an den Armeniern erinnert und damit für Verstimmungen sorgte, gibt dem Song mehr Dramatik, als er besitzt - die Inszenierung in Wien wird spannend.