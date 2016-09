Galerie - Videos - Eurovision 2016: Alle Songs als Video



Armenien: Iveta Mukuchyan - LoveWave







43 Länder präsentierten sich beim diesjährigen ESC in Stockholm, wir stellen hier alle mit Anmerkungen vor. Die Beiträge wurden bereits per Los auf die vier Halfbinalhälften ausgelost, eine genaue Startreihenfolge steht aber noch nicht fest. Armenien tritt in der ersten Hälfte des ersten Halbfinals (19. Mai, 21h) an: Iveta Mukuchyan wuchs in Hamburg auf und nahm vor einigen Jahren bei "The Voice of Germany" teil. Sie hat eine Stimme, aber keinen nennenswerten Song.