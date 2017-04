(Zum Vorbericht) 43 Länder präsentierten sich beim diesjährigen ESC in Kiew, wir stellen hier alle mit - sehr subjektiven - Anmerkungen vor und beginnen mit den sechs direkt für das Finale am 13. Mai gesetzten Ländern und mit Frankreich: In letzter Minute hat man in den Refrain noch ein wenig Englisch eingebaut, was nur halb überzeugt: Eigentlich ist "Requiem" der 28-jährigen Wirtschaftswissenschaftlerin und Musik-Newcomerin Alma von wenigen allzu hektisch wirkenden Momenten abgehen ein angenehm vielfältiger Song, der auch ohne Big-6-Status das Finale erreicht hätte.