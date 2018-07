Hübsche Jungs in der Natur

16. Juli 2018, noch kein Kommentar

Mit seinen jungen Models besuchte der Berliner Fotograf Richard Kranzin Ausflugsziele am Stadtrand und in Brandenburg - unter dem Titel "Summertime" zeigt die Galerie Koll and Friends im Buchladen Prinz Eisenherz erstmals die dort entstandenen, beeindruckenden Porträts.



"Es ist Sommer, man kann Sonne und Wärme auf jeder der unbekleideten Hautporen fühlen und erahnt eine Leichtigkeit des Lebens, der man gerne zuschaut, ohne sich als Voyeur fühlen zu müssen", heißt es treffend in der Ankündigung zur Ausstellung, die am Freitag, den 20. Juli um 18 Uhr in Anwesenheit des Fotografen eröffnet wird. "Denn Natur und männliche Nacktheit sind in den Fotos von Richard Kranzin ein reiner und natürlicher Zustand - ein preußisches Arkadien, das auf Architektur und Beiwerk verzichtet und sich allein mit der Natur und ihren temporären Gästen genügt."



Mit seinen hochwertigen Ausarbeitungen auf Barytpapier in perfekten Einzelabzügen überrascht der 1990 geborene Künstler in Zeiten der digitalen Fotografie. Mehr Bilder aus Kranzins Serie mit profanen Namen wie "Fabian - Havelufer 2017", "Julius - Hellsee 2017" oder "Nicolas - Schönfliess 2017" kann man sich auf der Homepage der Galerie Koll and Friends anschauen. Im Buchladen Prinz Eisenherz ist sein Bildband "Boys in Nature" erhältlich. (cw)







