Heiße Männer im besten Licht

26. Juli 2018, noch kein Kommentar

Die Münchner Kunstbehandlung lädt zur 20. Jahresausstellung von Robert C. Rore - und wieder einmal ist es das Licht (in seinen Bildern), das den schwulen Künstler umtreibt.



Zu allen Zeiten, in denen Menschen Farbe auf einem Bildträger anbrachten, war das Spiel mit dem Licht der entscheidende Faktor zum Gelingen eines Kunstwerkes. Beim Münchner Maler Robert C. Rore kommt hinzu, dass sich seine Bilder um das Thema Mann drehen. Da gibt es schummriges Licht im Hotelzimmer, gleißendes Licht auf einer mediterranen Terrasse, Licht auf weißer Bettwäsche, das entsprechende Schatten wirft, Licht in Spiegeln, Licht von Kerzen. Und immer ist mindestens ein prächtiges Mannsbild mit im Lichtspiel...





Die Vernissage der Ausstellung unter dem Titel "l i c h t s p i e l e n" findet am Donnerstag, den 26. Juli ab 20 Uhr in Anwesenheit des Künstlers in der Kunstbehandlung (Müllerstraße 40) statt. Zur Ausstellung, die bis zum 2. Oktober läuft, erscheint ein Katalog. Alle Exponate sind ab dem Abend der Eröffnung auch auf kunstbehandlung.com zu sehen. (cw/pm)









-w-