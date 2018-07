Lip sync for your love!

27. Juli 2018,

Bild: Channel 5

Das wär' doch auch mal was für eine deutsche Dating-Show: In der britischen TV-Serie "Blind Date" muss sich der Kriminologe Luke am Samstag für eine von drei Dragqueens entscheiden.



Auf der Suche nach Liebe sind Shyanne O'Shea aus Essex, Trampagne aus Portsmouth sowie Anna Phylactic aus Manchester. Dumm nur, dass Kandidat Luke nicht damit rechnet, auf drei Damendarsteller zu treffen... Ausgestrahlt wird die aufgezeichnete Drag-Folge von "Blind Date" zur Primetime um 20 Uhr auf Channel 5.

"Ich bin so glücklich, dass wir Dragqueens in die neue Staffel von 'Blind Date' aufgenommen haben", erklärte Moderator und Comedian Paul O'Grady. "Es ist an der Zeit - es ist immerhin 2018. Da ich selbst ein Drag-Künstler war, bin ich sehr stolz, Teil dieser Premiere zu sein."



O'Grady hatte sich in Großbritannien insbesondere durch seine Rolle als Dragqueen Lily Savage einen Namen gemacht. (cw)

Direktlink | Paul O'Grady als Lily Savage









