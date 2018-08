Queerer Protest gegen queere Ausstellung

31. Juli 2018,

Als "künstlerischen Kommentar" zur Ausstellung "We Are Part Of Culture", die seit letzten Freitag im Hauptbahnhof Münster zu sehen ist, klebten anonyme Aktivisten "Trapped By Your Culture"-Plakate.



Die vom Projekt 100% Mensch organisierte Ausstellung "We Are Part Of Culture" wandert seit September letzten Jahres durch die 20 größten Bahnhöfe Deutschlands (queer.de berichtete). Zu sehen sind 32 Porträts u.a. von Virginia Woolf, Alan Turing, Friedrich II. und Lili Elbe, die den "prägenden Beitrag" von LGBTI an der gesellschaftlichen Entwicklung Europas zeigen sollen.

Die "Aufarbeitung der Verbrechen gegen LGBTTIQ* Personen in der Geschichte wie heute und die Sichtbarmachung der Nicht-Gleichbehandlung" sei zwar zu unterstützen, so die Aktivisten in einer Pressemitteilung (PDF), dennoch fordere die Aktion zu einer kritischen Betrachtung auf. Zum einen wecke die Farbwahl der Ausstellung Assoziationen an die deutsche Reichsflagge, zum anderen habe die Deutsche Bahn noch 2016 die Münsteraner Ausstellung "Homosexualität_en" nicht bewerben wollen (queer.de berichtete) - die jetzt geklebten Protestposter zeigen das damals zunächst abgelehnte Motiv.



Für die anonymen Aktivisten ist die Ausstellung eine "Instrumentalisierung der Community": "Wer ist das Wir?", fragen sie in ihrer Pressemitteilung. "Um welche Kultur geht es? Um die europäische Kultur? Deutsche Kultur? Weiße Kultur? War Sir Baden Powell wirklich schwul, sein Engagement im Militär und in den britischen Kolonien lobenswert?"



Das Fazit der künstlerischen Intervention: "In diesem Sinne ist das integrative 'to be part of' (Teil sein von) eher eine Falle (trap) als ein Gewinn." (mize)













-w-