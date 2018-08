Von Tunten und Krähen

01. August 2018, noch kein Kommentar

In seiner ersten Einzelausstellung "Berliner und andere schräge Vögel" mischt der Fotograf Jens Schommer Porträts von queeren Promis mit Aufnahmen von Piepmätzen.



Die am Dienstag im Café Berio in Berlin eröffnete Schau vereint über 50 Arbeiten. Außer der oben gezeigten Daphne de Baakel sind u.a. Romy Haag, Henry de Winter, Hanna Schygulla, Eva & Adele, Georgette Dee und Gloria Viagra dabei - sowie Spatzen, Bachstelzen, Stare, Nebelkrähen, Amseln und Möwen.



Zu sehen sind die Porträts noch bis zum 22. September in dem Schöneberger Szenecafé. Mehr Eindrücke aus der Ausstellung gibt der folgende Videotrailer. (cw)









