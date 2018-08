Meet Puppy Germany 2018!

08. August 2018,

Der Berliner Finn wurde im Rahmen des CSD Köln zum ersten "Puppy Germany" gewählt. Seitdem klärt er darüber auf, was eigentlich hinter den "merkwürdigen" Leuten mit den Hundemasken steckt.



"Ich möchte mit Hilfe des Titels die Puppy-Community bekannter machen, Vorurteile abbauen und Einsteigern eine Orientierung geben", erklärte Pup Finn gegenüber queer.de. "Bedauerlicherweise begegnet uns gerade innerhalb der LGBT-Community immer wieder Intoleranz und Unwissen, was meine Arbeit umso notwendiger macht."







Um dieses Ziel zu erreichen, besuchte Finn in den vergangenen Wochen mehrere CSD-Veranstaltungen und verteilte dort professionell und ansprechend gestaltete Flyer über das Rollenspiel, das nicht unbedingt einen sexuellen Hintergrund haben muss und bei dem auch keine echten Hunde involviert sind. "Vielmehr kann es einfach nur ein angenehmer und entspannender Weg sein, den Alltag hinter sich zu lassen und zwanglos mit anderen zu spielen."



Die "Kurze Einführung in die Welt des Pupplay" steht auf Deutsch und Englisch kostenlos als PDF zum Download zur Verfügung. Mehr Bilder von Pup Finn kann man sich auf Instagram anschauen. (cw)













