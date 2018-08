Lederkerle ehren Laura

09. August 2018, noch kein Kommentar

Bild: Diana Rasch

Im Rahmen des CSD Stuttgart wurde die Szenewirtin und Linke-Stadträtin Laura Halding-Hoppenheit als erste Preisträgerin mit dem "LFC Award für Vielfalt und Respekt" ausgezeichnet.



Initiiert wurde der Preis von der LFC Leather & Fetish Community. Der Dachverband von derzeit 14 Leder- und Fetischclubs aus Deutschland und Österreich repräsentiert zusammen rund 1.200 Einzelmitglieder.



"Laura war und ist immer da, wenn man sie braucht. Sie kann zuhören, weiß Rat und Hilfe", sagte LFC-Sprecher Klaus Kirschner in seiner Laudatio. "Und manchmal reicht es ja auch schon, jemanden einfach mal in den Arm zu nehmen. So hat sie Generationen von Schwulen bei ihrem Coming-out unterstützt."



Laura Halding-Hoppenheit ist nicht nur die Seele der Stuttgarter Community. Ihr Wirken als LGBTI- und Aids-Aktivistin geht weit über die baden-württembergische Landeshauptstadt hinaus, und wohl jeder in der Community kennt zumindest ihren Namen. Für ihr Engagement erhielt sie schon viele Ehrungen - vom "Rosa Detlef" bis zum Bundesverdienstkreuz. Rosa von Praunheim setzte ihr mit "Laura - Das Juwel von Stuttgart" ein filmisches Denkmal.



"Ich bedanke mich bei der Leder- und Fetisch-Community für diesen tollen Preis, ihr seid einfach toll!", kommentierte Laura die Auszeichnung. "Es gibt für mich nichts Schöneres, als diesen Preis von meiner Familie zu erhalten." (cw)









