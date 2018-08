Hessens Grüne klauen bei der Union

14. August 2018,

Mit Homo-Paaren und dem Spruch "Für ein Land, in dem wir gut und gerne lieben" werben die hessischen Grünen um Zweitstimmen bei der Landtagswahl am 28. Oktober.



Der Slogan erinnert wohl sich nicht zufällig an das Wahlprogramm der CDU zur Bundestagswahl im vergangenen Jahr, das "Für ein Deutschland, in dem wir gut und gerne leben" überschrieben war. Die von der Werbeagentur Jung van Matt entwickelte Kampagne war von der Union damals bundesweit plakatiert worden.







In Hessen regieren die Grünen seit 2014 relativ harmonisch zusammen mit der CDU - auch in der Queerpolitik. Gemeinsam brachte die Koalition u.a. einen "Hessischen Aktionsplan für Akzeptanz und Vielfalt" auf den Weg (queer.de berichtete). Im neuen Lehrplan zur Sexualerziehung wurde 2016 die Akzeptanz von LGBTI offizielles Unterrichtsziel (queer.de berichtete). Der offen schwule Grünen-Landeschef Kai Klose ist seit Oktober 2017 Bevollmächtigter der Landesregierung für Integration und Antidiskriminierung (queer.de berichtete). (mize)













-w-