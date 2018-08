Toms schwule Welt

15. August 2018, noch kein Kommentar

Bild: Rick Castro

Ab dem 17. August, rechtzeitig zur Folsom Fair in Berlin, zeigt The Ballery die Ausstellung "My Gay Eye - Homage to Tom of Finland".



Bis zum 11. September sind in der mitten im Regenbogenkiez gelegenen Kunstgalerie (Nollendorfstr. 11-12) Originale von Tom of Finland sowie eine Auswahl der Kunstwerke der aktuellen gleichnamigen Anthologie aus dem Konkursbuchverlag zu sehen.



Tom of Finland (Touko Laaksonen, 1920-1991) hat mit seinen ikonografisch gewordenen Zeichnungen eine bis heute faszinierende schwule Welt geschaffen. Der im Frühjahr erschienene Sonderband der Reihe "Mein schwules Auge" präsentiert weitgehend unbekannte Seiten von Tom of Finlands Werk, etwa Faksimiles von Blättern aus seinen Scrapbooks, sowie seine Wirkung auf nachfolgende Künstlergenerationen.



The Ballery zeigte Werke u.a. von Johnny Alexandre Abbate, Henning von Berg, Rick Castro, Florian Hetz, Rinaldo Hopf, Patrick Lee, Yu-liang Liu, Sven Oliver und Stuart Sandford. Vernissage ist am Freitag um 19 Uhr. Mehr Infos zur Ausstellung gibt es auf Facebook. (cw)







-w-