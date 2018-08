Gemeinsam wird das Leben besser

17. August 2018, noch kein Kommentar

Mit der neuen Kampagne "Life gets better together" setzt das Präventionsprojekt "Hessen ist geil!" vor der Landtagswahl ein Zeichen für Vielfalt und gegen autoritären Populismus.



"Nach vielen Jahren der gesellschaftlichen Öffnung für Menschen mit anderen sexuellen oder geschlechtlichen Identitäten müssen wir momentan mit rechtspopulistischen Strömungen leben, die in Wahlkämpfen gegen Menschen hetzen, die anders sind", erläuterte Projekt-Koordinator Björn Beck die Sorge der hessischen Aids-Hilfen. "Diskriminierung und Ausgrenzung machen aber krank. Wenn prominente Politiker gegen Minderheiten hetzen, hat dies messbare Effekte auf die Gesundheit der Angehörigen dieser Minderheiten."







Im Rahmen von "Life gets better together" wurden LGBTI-Menschen aus dem Bundesland eingeladen, sich fotografieren zu lassen und ein Statement zum gesellschaftlichen Zusammenleben abzugeben - Dutzende haben teilgenommen. "Wir haben versucht, die Vielfalt der Community abzubilden und Menschen mit ihren eigenen Geschichten und Anliegen zu Wort kommen zu lassen", erklärte Beck. "Schwule, Lesben, Tunten, Kerle, HIV-Positive, Menschen mit oder ohne Migrationshintergrund, Trans*-Personen, Jüngere, Ältere, dickere und dünnere Menschen."



Die Kampagne versteht der Projektkoordinator der hessischen Aids-Hilfen als strukturelle Prävention: "Das Leben wird für alle besser, wenn wir uns, mit allen Unterschieden, gegenseitig mit Respekt begegnen." Entworfen und umgesetzt wurde von "Life gets better together" mit ehrenamtlicher Hilfe der Frankfurter Kommunikationsagentur "100 Grad". (cw)











