Familienvielfalt für Kinder ab drei Jahren

Das neue Bilderbuch "Zwei Mamas für Oscar" aus dem ellermann Vorleseverlag erzählt die Geschichte einer Regenbogenfamilie.



Lebendig, anschaulich und kindgerecht berichtet Susanne Scheerer von einem lesbischen Paar, das sich seinen Kinderwunsch mit Hilfe einer Samenspende erfüllt. Empfohlen wird der Band für Kinder ab drei Jahren.



"Das Buch ist einfach für alle", erklärte die Autorin. "Also, es ist ein philosophisches, illustriertes Kinderbuch über Samenspende und Sehnsucht. Es ist für alle, die an eine Welt glauben, in der Liebe eine Familie macht und nicht das Geschlecht der Eltern. Es ist für alle, die wollen, dass solche Geschichten eine Sichtbarkeit und einen Platz in der Mitte der Gesellschaft bekommen."



Der 32-seitige Band mit farbigen Bildern von Annabelle von Sperber ist für 15 Euro u.a. bei amazon.de erhältlich. Für die User von queer.de gibt es eine Leseprobe als PDF. (cw)















