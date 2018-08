Queere Ampeln für Manchester

21. August 2018, noch kein Kommentar

Statt einsamer grüner Männchen leuchten an 34 Fußgängerampeln in Manchester jetzt Symbole für lesbische, schwule, hetero und trans Menschen.



Die von Siemens UK gesponserte Aktion ist eine befristete Premiere zum Manchester Pride, der am kommenden Wochenende stattfindet. Am Montag werden die queeren Ampelscheiben schon wieder abgeschraubt.



Erfunden wurden die sogenannten Homo-Ampeln 2015 in Wien mit Symbolen gleichgeschlechtlicher Pärchen (queer.de berichtete). Seitdem folgten zahlreiche Städte in ganz Europa mit ähnlichen Initiativen - zuletzt wurden im Juli in Frankfurt am Main dauerhaft queere Ampeln installiert (queer.de berichtete). (cw)









-w-